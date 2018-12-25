Офицерам разрешат переезд из-за болезни родственников
Российские офицеры получат право отказаться от перевода в регион с неблагоприятным для членов семей климатом. Основанием станет медицинское заключение, сообщают Известия.
Минобороны подготовило поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе, в соответствии с которыми медицинские комиссии приступят к обследованию членов семей военнослужащих. По результатам будут выноситься заключения о том, позволяет ли им здоровье проживать в регионе по месту (настоящему либо будущему) службы офицера. Под это правило попадут и командировки сроком более 3 месяцев в другие страны, «в том числе с неблагоприятным жарким климатом». Новый порядок распространится и на гражданских служащих.
В приложении к документу содержаться списки заболеваний. Указаны противопоказания для переезда в районы Крайнего Севера, на базы в Казахстане, Таджикистане, высокогорную местность и пр.
В состав медицинской комиссии, проводящей экспертизу, входят терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, психиатр. При необходимости в ее состав включается педиатр.
Как пояснил военный эксперт Александр Перенджиев, поправки определяют механизм реализации прав, закрепленных в Порядке прохождения военной службы. В настоящее время офицерам приходиться добиваться перевода в другую местность из-за болезни членов семьи самостоятельно, и решение этого вопроса в связи с отсутствием порядка назначения комиссии зависит от воли конкретного начальника. При этом военный чиновник может отказать, ссылаясь на отсутствие инструкции. Здесь всегда была серьезная коррупционная составляющая, добавил он.
Сообщается, что по новым правилам, решение военно-врачебной комиссии станет обязательным для исполнения командирами всех уровней.
Минобороны подготовило поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе, в соответствии с которыми медицинские комиссии приступят к обследованию членов семей военнослужащих. По результатам будут выноситься заключения о том, позволяет ли им здоровье проживать в регионе по месту (настоящему либо будущему) службы офицера. Под это правило попадут и командировки сроком более 3 месяцев в другие страны, «в том числе с неблагоприятным жарким климатом». Новый порядок распространится и на гражданских служащих.
В приложении к документу содержаться списки заболеваний. Указаны противопоказания для переезда в районы Крайнего Севера, на базы в Казахстане, Таджикистане, высокогорную местность и пр.
В состав медицинской комиссии, проводящей экспертизу, входят терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, психиатр. При необходимости в ее состав включается педиатр.
Как пояснил военный эксперт Александр Перенджиев, поправки определяют механизм реализации прав, закрепленных в Порядке прохождения военной службы. В настоящее время офицерам приходиться добиваться перевода в другую местность из-за болезни членов семьи самостоятельно, и решение этого вопроса в связи с отсутствием порядка назначения комиссии зависит от воли конкретного начальника. При этом военный чиновник может отказать, ссылаясь на отсутствие инструкции. Здесь всегда была серьезная коррупционная составляющая, добавил он.
Сообщается, что по новым правилам, решение военно-врачебной комиссии станет обязательным для исполнения командирами всех уровней.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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