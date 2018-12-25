Сирийская ловушка для Москвы?

Трамп своим заявлением о выводе американских войск из Сирии удивил всех: и военно-политический истеблишмент США, и мировых политических обозревателей, и силы сирийской умеренной оппозиции, да и самих звездно-полосатых морпехов. Но в чем же дело? «Действительно ли Россия так сильна, коли сама Америка попятилась?» - задаются вопросом эксперты.Приказ американского президента о выводе военного контингента из Сирии может быть частью хорошо продуманной стратегии поведения США в этом регионе на ближайшие годы. Этакая ловушка для России на Ближнем Востоке. Однако Трамп больше шоумен, чем политик, поэтому он мог действовать и спонтанно. Как бы сказал Станиславский в таком случае: не верю!Никогда не верит американскому лидеру и российский политический обозреватель Владимир Познер, который не раз утверждал в своих выступлениях, что Дональд постоянно лжет. «Понимаете, он все время врёт. И делает он это, нисколько не задумываясь над последствиями своего вранья», - прокомментировал телеведущий вышеупомянутое заявление главы США. И такое мнение Познера разделяет немало независимых экспертов и ангажированных аналитиков во всем мире.Самый большой удар своим приказом Трамп нанес по курдским отрядам самообороны и силам умеренной сирийской оппозиции, которых плотно курировали американские инструкторы на всей территории САР. Общеизвестно, что на своей военной базе в Эт-Танфе штатовские военные готовили боевиков и полевых командиров группировок вооруженной антиасадовской оппозиции. Получается, что их глава США «подставил» больше всего.При этом хозяин Белого дома не сообщил, куда именно выводятся солдаты и офицеры сирийского контингента. Штаты давно и надежно закрепились на ближневосточном плацдарме, так что им не проблематично перекинуть несколько тысяч своих военнослужащих в соседние Бахрейн, Кувейт, Оман, ОАЭ или Саудовскую Аравию. Ну а информационную поддержку этой американской боевой рокировке обеспечат и арабоязычные локальные СМИ, и аффилированные с Пентагоном американские средства масс-медиа.Понятно, что никуда американские ястребы не денутся из этого региона, и корабли 6-го флота ВМС США постоянно будут бороздить воды Средиземного моря. Войну в Сирии Соединенные Штаты России проиграли, с этим не поспоришь. Но уход американского контингента с сирийской земли, наверняка, рассматривается генералами Пентагона лишь как временное отступление в ожидании более удачного момента для нанесения повторного удара.При этом российский генералитет тоже понимает это и готов к подобной ситуации в Сирийской Арабской Республике в будущем. «В Сирии доминируют российские войска. Если Штатам там находиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, а позиция США — не иметь с Россией никаких отношений», - прокомментировали сирийский приказ Трампа в пресс-службе Минобороны РФ.