В Минфине РФ заявили о недовольстве работой белорусской таможни

Вся эта санкционка идёт к нам.

В министерстве финансов России сообщили о том, что Москва может предоставить Минску субсидии. Речь идёт о гипотетическом субсидировании белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Напомним, что президент Александр Лукашенко в последнее время обвиняет Москву в том, что она не выполняет своих обещаний, а экономика Республики Беларусь тем временем теряет миллиарды долларов (трактовка самого Лукашенко) из-за барьеров, вводимых РФ.О готовности предоставить субсидии белорусским НПЗ заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. При этом Силуанов сразу же добавил, что субсидирование будет осуществляться только при выполнении Беларусью. Этим условием является углубление интеграционных процессов в Союзном государстве, в которое РФ и РБ входят. В первую очередь глава министерства финансов России отметил важность интеграции в экономической сфере.По словам Силуанова, обе стороны должны иметь от процесса равные выгоды. Он отметил, что стоило бы объединить акцизную политику двух стран. Для этого белорусские и российские таможенники должны работать совместно. Глава Минфина РФ (он же зампред российского правительства) дал понять, что Москва «не доверяет белорусским таможенникам». Фактически речь может идти о том, чтобы Беларусь допустила российских таможенников к работе на белорусских границах, чтобы белорусские коллеги не легитимизировали ввоз санкционной продукции в РФ.Силуанов:Есть ли претензии у Беларуси к российской таможне, - Силуанов не в своём заявлении не сообщает. Как не сообщает и того, готова ли РФ допустить белорусских таможенников на свои границы.Напомним, что Минск рассчитывает на субсидирование со стороны России своих НПЗ на сумму около 2 млрд долларов в год. Силуанов заявил, что у России есть свои внутренние нацпроекты и нет более глубокой интеграции с Белоруссией, дав понять, что в нынешнем состоянии Минску на субсидии вряд ли стоит надеяться.