Экипажи подлодок проекта 971М получат электронный тренажёр
Экипажи подводных лодок проекта 971М будут совершенствовать свою подготовку на виртуальном электронном тренажере, сообщают Известия.
Тренажер, имитирующий работу всех систем подлодки, установят в учебном центре ВМФ в Обнинске. Там воссозданы системы управления и связи субмарин всех типов, однако для ПЛ проекта 971М учебные места создаются практически с нуля. Стоимость проекта составляет около 100 млн. рублей.
971М является модернизированной версией подлодок проекта 971 «Щука», которые строились с 1985-го по 2001 год. Последние десятилетия они считались основным классом многоцелевых субмарин. Их главная задача – уничтожение кораблей противника. Лодку трудно обнаружить из-за низкого уровня шумности. Этого удалось добиться благодаря применению двухкаскадной амортизации. То есть, все механизмы лодки находятся на амортизированных фундаментах, агрегаты и блоки отделены от корпуса ПЛ специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой.
В настоящее время на «Звездочке» (Северодвинск) проходят модернизацию 4 корабля: «Волк», «Леопард», «Самара» и «Братск».
Сообщается, что системы вооружения подлодок переоборудуют под ракеты «Калибр», модернизированные для запуска из-под воды. Они также получат усовершенствованные гидроакустические станции, радиоэлектронные комплексы и обновленную систему навигации.
По словам военного эксперта Андрея Фролова, электронные системы подлодок заменят на самые современные, экипажи получат возможность запускать «Калибры» – всё это принципиально новое оборудование, которое предстоит освоить экипажам на тренировочных комплексах.
Как отметил Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, имеющийся опыт тяжелых аварий и гибели подлодок подсказывает, что подобные ситуации возникали из-за недостатка навыков управления сложной техникой, каковой является практически вся аппаратура, установленная на подводных кораблях.
Тренажер, имитирующий работу всех систем подлодки, установят в учебном центре ВМФ в Обнинске. Там воссозданы системы управления и связи субмарин всех типов, однако для ПЛ проекта 971М учебные места создаются практически с нуля. Стоимость проекта составляет около 100 млн. рублей.
971М является модернизированной версией подлодок проекта 971 «Щука», которые строились с 1985-го по 2001 год. Последние десятилетия они считались основным классом многоцелевых субмарин. Их главная задача – уничтожение кораблей противника. Лодку трудно обнаружить из-за низкого уровня шумности. Этого удалось добиться благодаря применению двухкаскадной амортизации. То есть, все механизмы лодки находятся на амортизированных фундаментах, агрегаты и блоки отделены от корпуса ПЛ специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой.
В настоящее время на «Звездочке» (Северодвинск) проходят модернизацию 4 корабля: «Волк», «Леопард», «Самара» и «Братск».
Сообщается, что системы вооружения подлодок переоборудуют под ракеты «Калибр», модернизированные для запуска из-под воды. Они также получат усовершенствованные гидроакустические станции, радиоэлектронные комплексы и обновленную систему навигации.
По словам военного эксперта Андрея Фролова, электронные системы подлодок заменят на самые современные, экипажи получат возможность запускать «Калибры» – всё это принципиально новое оборудование, которое предстоит освоить экипажам на тренировочных комплексах.
Как отметил Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, имеющийся опыт тяжелых аварий и гибели подлодок подсказывает, что подобные ситуации возникали из-за недостатка навыков управления сложной техникой, каковой является практически вся аппаратура, установленная на подводных кораблях.
- Использованы фотографии:
- https://flotprom.ru
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