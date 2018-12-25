Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила в ЮВО

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Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение одного из танковых подразделений, входящих в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба округа.Согласно опубликованной информации, боевые машины поступили в часть прямо с завода-изготовителя железнодорожным транспортом. Всего прибыло около 10 танков Т-72Б3. На модернизированную боевую технику установлены более мощные двигатели в 1130 л.с., улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Кроме этого, для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора.Броня Т-72Б3 усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в «мягком» корпусе.Глубокую модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3 проводит Уралвагонзавод.