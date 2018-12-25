Джихадисты организовали нападение в Кабуле на католическое Рождество
Христианские религиозные праздники не дают покоя исламским джихадистам в разных странах мира, и в Афганистане к дате Рождества Христова по западному летоисчислению произошла очередная трагедия.
24 декабря, как сообщает «Euronews», примерно в 15:00 по местному времени, в центральной части Кабула, в 16 округе, рядом с зоной дипломатических посольств, произошло очередное нападение боевиков из числа радикальных исламистов.
Атака началась со взрыва автомобиля (пока неясно был ли за рулём машины смертник, или произошёл дистанционный подрыв припаркованного автомобиля) у КПП между правительственными ведомствами.
Вслед за этим несколько боевиков с огнестрельным оружием и гранатами (по первоначальным оценкам – минимум трое) атаковали здание Национального управления по делам инвалидов и захватили его, взяв в заложники первоначально до 400 человек.
Специальные службы достаточно быстро оцепили здание, а в это время, из-за малочисленности террористов, примерно 20 заложникам удалось бежать из здания Управления (при этом несколько человек были застрелены боевиками при попытке к бегству).
Пока не сообщатся ни детали переговоров с джихадистами, которые, по некоторым данным, длились 7 часов, ни причины их срыва.
В итоге ночью с понедельника на вторник силы афганского правительства пошли на штурм здания. При этом свидетели не сообщают об участии в операции западных спецподразделений, а отмечают только собственные афганские силы спецназа.
Судя по всему, сработать «быстро и чисто» у афганских силовиков не получилось – боевики долго и ожесточённо сопротивлялись, и из-за их действий, а также из-за неточного огня правительственных подразделений погибло, как минимум, 43 заложника и ещё до 20 было ранено.
В итоге все террористы всё же были уничтожены. О потерях среди правительственных подразделений пока не сообщается. Какая конкретно из радикальных джихадистских группировок стоит за данным нападением, в настоящее время выясняется.
24 декабря, как сообщает «Euronews», примерно в 15:00 по местному времени, в центральной части Кабула, в 16 округе, рядом с зоной дипломатических посольств, произошло очередное нападение боевиков из числа радикальных исламистов.
Атака началась со взрыва автомобиля (пока неясно был ли за рулём машины смертник, или произошёл дистанционный подрыв припаркованного автомобиля) у КПП между правительственными ведомствами.
Вслед за этим несколько боевиков с огнестрельным оружием и гранатами (по первоначальным оценкам – минимум трое) атаковали здание Национального управления по делам инвалидов и захватили его, взяв в заложники первоначально до 400 человек.
Специальные службы достаточно быстро оцепили здание, а в это время, из-за малочисленности террористов, примерно 20 заложникам удалось бежать из здания Управления (при этом несколько человек были застрелены боевиками при попытке к бегству).
Пока не сообщатся ни детали переговоров с джихадистами, которые, по некоторым данным, длились 7 часов, ни причины их срыва.
В итоге ночью с понедельника на вторник силы афганского правительства пошли на штурм здания. При этом свидетели не сообщают об участии в операции западных спецподразделений, а отмечают только собственные афганские силы спецназа.
Судя по всему, сработать «быстро и чисто» у афганских силовиков не получилось – боевики долго и ожесточённо сопротивлялись, и из-за их действий, а также из-за неточного огня правительственных подразделений погибло, как минимум, 43 заложника и ещё до 20 было ранено.
В итоге все террористы всё же были уничтожены. О потерях среди правительственных подразделений пока не сообщается. Какая конкретно из радикальных джихадистских группировок стоит за данным нападением, в настоящее время выясняется.
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