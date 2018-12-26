Почему в России непопулярны антиправительственные митинги

В последние годы все более очевидным становится тот факт, что независимая Россия, принимающая самостоятельные решения по ряду насущных международных вопросов, абсолютно не вписывается в систему геополитических интересов Вашингтона, а приоритетной задачей США, как и в годы холодной войны, является сдерживание Москвы. При этом за океаном понимают, что идея военной операции на сегодняшний день является труднореализуемой и чревата непредсказуемыми последствиями, а наименее затратным и наиболее мягким подходом представляется дестабилизация ситуации в стране и государственный переворот по образцу революций на Украине.Семь лет назад, в декабре 2011 года, в России прошли акции протеста, посвященные результатам выборов в Государственную Думу. Тогда, напомним, был зафиксирован некоторый спад популярности партии «Единая Россия», а также рост числа проголосовавших за националистические и социалистические объединения, что позволило представителям российской несистемной оппозиции заявить о фальсификации итогов голосования. Примечательно, что в обвинительном гуле, активно поддерживаемом, кстати, зарубежными СМИ, совершенно забыли про мнение тех, кто поддержал партию власти, автоматически записав «инакомыслящих» в стройные ряды «агентов Кремля», а ведь их, как показала практика, было большинство.Как это часто бывает в подобных случаях, на передовой «борьбы с диктатурой» плечом к плечу с оппозиционерами выступили некоторые западные неправительственные организации, в частности, «Голос», который уже в 2007 году тратил деньги американского Национального фонда поддержки демократии на подстрекательство к беспорядкам и тогда же объявил итоги выборов в Госдуму подтасованными. Тот же Национальный фонд поддержки демократии уже в 2011 году спонсировал деятельность блоггера Алексея Навального, который добросовестно пытался спровоцировать волнения внутри российского гражданского общества, настраивая его против руководства страны.Не приходится сомневаться, что проект по дестабилизации российского гражданского общества разрабатывался в США задолго до проведения выборов и, следовательно, их предполагаемых результатов. В рамках этой подготовки, помимо прочего, было сформировано движение под названием «Белая лента», и в ноябре 2011 в Интернете создан сайт с американским доменом. Во многом благодаря этому, когда были обнародованы итоги выборов, констатирующие победу «Единой России», Интернет заполонили комментарии с критикой российского руководства и призывами к протестам и свержению действующей власти. Рассказы свидетелей о неверном подсчете голосов вновь и вновь появлялись в блогах и социальных сетях. Все это очень напоминало информационную кампанию в сети Facebook, спровоцировавшую весной того же года революции в арабских странах.Впрочем, несмотря на все попытки представителей несистемной оппозиции России в тандеме с иностранными политическими и околополитическими силами повторить успех ближневосточной модели «демократии», успеха им добиться так и не удалось. В первую очередь помешали этому сами российские граждане, не пожелавшие второй раз за четверть века окунуться в болото пресловутой евроатлантической «семьи». Ну а их правоту, надо полагать, красочней всего демонстрирует нынешняя Украина, все-таки отправившаяся навстречу сомнительной мечте.