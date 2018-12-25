Минобороны России представило оригинальный календарь на 2019 год
Министерство обороны выпустило оригинальный календарь на следующий, 2019 год. Результат работы армейских дизайнеров был размещен на официальных страницах российского военного ведомства в социальных сетях и на сайте Министерства обороны.
Армейские дизайнеры не только разместили на каждой странице месяца фотографии российской боевой техники, военнослужащих, сцены мирной жизни, но и придумали к каждой фотографии оригинальный слоган, точно отражающий суть картинки. Например, на странице месяца январь изображен подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Тополь-М" и надпись: "Доставка грузов в любую точку мира". На страницах других месяцев следующего года, Вы можете познакомиться с "тайным оружием Кремля", российскими "медведями" и "подснежниками", а также другими оригинальными изображениями.
Календарь можно не только посмотреть, но и скачать в высоком разрешении, перейдя вот по этой ссылке
Армейские дизайнеры не только разместили на каждой странице месяца фотографии российской боевой техники, военнослужащих, сцены мирной жизни, но и придумали к каждой фотографии оригинальный слоган, точно отражающий суть картинки. Например, на странице месяца январь изображен подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Тополь-М" и надпись: "Доставка грузов в любую точку мира". На страницах других месяцев следующего года, Вы можете познакомиться с "тайным оружием Кремля", российскими "медведями" и "подснежниками", а также другими оригинальными изображениями.
Календарь можно не только посмотреть, но и скачать в высоком разрешении, перейдя вот по этой ссылке
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter