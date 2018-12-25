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Алиев заявил, что 2019 год может стать важным в решении карабахского конфликта

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, который был построен для семей вынужденных переселенцев на территории Апшеронского района.

Алиев заявил, что 2019 год может стать важным в решении карабахского конфликта



Он заявил, что 2019 год может стать важным для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Территориальная целостность нашей страны безоговорочно должна быть обеспечена, восстановлена, оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Этого требуют справедливость, история, требует международное право. То, что я говорю, нашло отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН: оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель
- отметил Алиев.

Также Алиев упомянул в своем выступлении о проведенных им в этом году переговорах с главами государств и подписанных с ними документах, в которых "проявлено уважение к территориальной целостности, суверенитету Азербайджана и выражено требование урегулировать конфликт на основе данных принципов".

Президент Азербайджана отметил, что укрепление отношений с соседними странами и происходящие в регионе процессы меняют ситуацию в пользу Азербайджана. Это значит, что в следующем году будут предприняты определенные шаги, связанные с конфликтом.

Власти Азербайджана не намерены менять свою принципиальную позицию. Нагорный Карабах и прилегающие к нему земли исторически принадлежат Азербайджану, а "восстановление территориальной целостности любым путем - наше суверенное право", подчеркнул Алиев.
Использованы фотографии:
pirveliradio.ge
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