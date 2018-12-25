Баррель пробивает одну психологическую отметку за другой
Абсолютно все экономические прогнозисты посрамлены баррелем. Ещё месяца два-три назад большинство гуру от экономики сходились во мнении о том, что к концу году цены на нефть взлетят до 100 долларов за бочку. И этот прогнозируемый рост объяснялся то данными о сокращении разведанных запасов, то ростом мировой экономики выше ранее представленных прогнозов, то договорённостями в ОПЕК.
Однако баррель продолжает побивать антирекорды всех последних месяцев, продолжая "свободное падение". Впервые за год с лишним цена на нефть марки Brent опустилась ниже 50 долларов. Пробивает одну психологическую отметку за другой. И, судя по всему, это не предел.
Откровенно странно наблюдать за прогнозами тех же «экспертов» и «экспертных сообществ», которые к 31 декабря прогнозировали бочку по 100.
Теперь прогнозы уже таковы: "Баррель скатится до 35-40 к началу года". И, самое смешное, что эти же эксперты умудряются с той же непосредственностью объяснять и резкое падение цен на нефть, причём обратными «категориями»: рост экономики замедлился, сделка ОПЕК привела к обратному результату, разведанных запасов оказалось больше, чем об этом сообщали ранее.
Никто из экономических псевдоэкспертов не может найти в себе смелость сказать, что никаких по-настоящему объективных причин ни на то, чтобы нефть штурмовала рубеж в 100 долларов, ни на то, чтобы падала с ускорением по 20 долларов в неделю, нет. Все эти рывки, падения, подъёмы и новые падения свидетельствуют только об одном: рынок находится под полным контролем спекулянтов. И это их игры приводят то к заоблачному росту, то к катастрофическому падению барреля – с единственной целью: получать миллиардные прибыли не на производстве, а на искусственном «перегреве» и «переохлаждении» рынка. А все попытки объяснить эти безудержные скачки – вода на спекулятивную мельницу, «главные держатели» которой продолжают утверждать, что «всему виной объективные макроэкономические показатели».
Однако баррель продолжает побивать антирекорды всех последних месяцев, продолжая "свободное падение". Впервые за год с лишним цена на нефть марки Brent опустилась ниже 50 долларов. Пробивает одну психологическую отметку за другой. И, судя по всему, это не предел.
Откровенно странно наблюдать за прогнозами тех же «экспертов» и «экспертных сообществ», которые к 31 декабря прогнозировали бочку по 100.
Теперь прогнозы уже таковы: "Баррель скатится до 35-40 к началу года". И, самое смешное, что эти же эксперты умудряются с той же непосредственностью объяснять и резкое падение цен на нефть, причём обратными «категориями»: рост экономики замедлился, сделка ОПЕК привела к обратному результату, разведанных запасов оказалось больше, чем об этом сообщали ранее.
Никто из экономических псевдоэкспертов не может найти в себе смелость сказать, что никаких по-настоящему объективных причин ни на то, чтобы нефть штурмовала рубеж в 100 долларов, ни на то, чтобы падала с ускорением по 20 долларов в неделю, нет. Все эти рывки, падения, подъёмы и новые падения свидетельствуют только об одном: рынок находится под полным контролем спекулянтов. И это их игры приводят то к заоблачному росту, то к катастрофическому падению барреля – с единственной целью: получать миллиардные прибыли не на производстве, а на искусственном «перегреве» и «переохлаждении» рынка. А все попытки объяснить эти безудержные скачки – вода на спекулятивную мельницу, «главные держатели» которой продолжают утверждать, что «всему виной объективные макроэкономические показатели».
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