Баррель пробивает одну психологическую отметку за другой

Абсолютно все экономические прогнозисты посрамлены баррелем. Ещё месяца два-три назад большинство гуру от экономики сходились во мнении о том, что к концу году цены на нефть взлетят до 100 долларов за бочку. И этот прогнозируемый рост объяснялся то данными о сокращении разведанных запасов, то ростом мировой экономики выше ранее представленных прогнозов, то договорённостями в ОПЕК.Однако баррель продолжает побивать антирекорды всех последних месяцев, продолжая "свободное падение". Впервые за год с лишним цена на нефть марки Brent опустилась ниже 50 долларов. Пробивает одну психологическую отметку за другой. И, судя по всему, это не предел.Откровенно странно наблюдать за прогнозами тех же «экспертов» и «экспертных сообществ», которые к 31 декабря прогнозировали бочку по 100.Теперь прогнозы уже таковы: "Баррель скатится до 35-40 к началу года". И, самое смешное, что эти же эксперты умудряются с той же непосредственностью объяснять и резкое падение цен на нефть, причём обратными «категориями»: рост экономики замедлился, сделка ОПЕК привела к обратному результату, разведанных запасов оказалось больше, чем об этом сообщали ранее.Никто из экономических псевдоэкспертов не может найти в себе смелость сказать, что никаких по-настоящему объективных причин ни на то, чтобы нефть штурмовала рубеж в 100 долларов, ни на то, чтобы падала с ускорением по 20 долларов в неделю, нет. Все эти рывки, падения, подъёмы и новые падения свидетельствуют только об одном: рынок находится под полным контролем спекулянтов. И это их игры приводят то к заоблачному росту, то к катастрофическому падению барреля – с единственной целью: получать миллиардные прибыли не на производстве, а на искусственном «перегреве» и «переохлаждении» рынка. А все попытки объяснить эти безудержные скачки – вода на спекулятивную мельницу, «главные держатели» которой продолжают утверждать, что «всему виной объективные макроэкономические показатели».