Ту-160: музейный экспонат или чудо техники?

Статья «Introducing Russia’s Tu-160 Bomber: Wonder Weapon or Obsolete?»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/introducing-russia%E2%80%99s-tu-160-bomber-wonder-weapon-or-obsolete-39642



Статья «Russia's Next Bomber Base: Venezuela?»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-next-bomber-base-venezuela-39402

Несколько дней назад российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в Венесуэлу и обратно. Эти мероприятия не остались незамеченными и вызвали реакцию на самом высоком уровне. О российской технике и ее возможностях заговорили чиновники и пресса. В такой ситуации американское издание The National Interest не могло остаться в стороне, и тоже представило свое видение проблемы. Оно попыталось установить, чем на самом деле являются самолеты Ту-160 и могут ли они представлять угрозу.23 декабря издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz новую статью за авторством Марка Эпископоса под названием «Introducing Russia’s Tu-160 Bomber: Wonder Weapon or Obsolete?» («Представляем российский бомбардировщик Ту-160: чудесное или устаревшее оружие ?»). В подзаголовке автор отметил: возможно, мы видим лебединую песню «Белого лебедя» в его исходном виде, однако платформа Ту-160 в обозримом будущем останется в строю.В начале своей статьи М. Эпископос указывает на причины ее появления. Российский бомбардировщик Ту-160, также известный как Belyy Lebed («White Swan»), вновь оказался поводом для волны новостей. Причиной этого стало решение Кремля отправить два таких самолета в Венесуэлу.Автор напоминает, что венесуэльский президент Николас Мадуро является одним из крупнейших получателей российского вооружения и российской помощи. Все это якобы происходит на фоне неуклонного ухудшения российско-венесуэльских отношений, наблюдаемого в последние десятилетия. Американский Белый дом выразил неприятие действий Кремля, но посол США в Колумбии Кевин Уитакер пошел еще дальше. Он попросту отмахнулся от Ту-160 как от музейного экспоната. Посол заявил, что США заметили прибытие российских бомбардировщиков, построенных в восьмидесятых годах. Но при этом добавил, что самолеты того периода не представляют угрозы; они как будто взяты из музея.Как и следовало ожидать, российская сторона резко отреагировала на высказывания американского дипломата. Так, в жесткой форме его заявления прокомментировал руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он выразил желание напомнить, что с момента создания бомбардировщику Ту-160 не было равных в странах НАТО и в США по скорости, вооружению, дальности, боевой готовности и стойкости к противовоздушной обороне. Впрочем, И. Конашенков отметил, что Ту-160 можно сравнить с музейным экспонатом. Однако в том смысле, что он является шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть недоброжелателям и достоин исключительно восхищения.Также на заявления К. Уитакера ответил командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он назвал заявления американского посла непрофессиональными. Причиной для таких высказываний командующий считает зависть российских недоброжелателей.М. Эпископос справедливо отмечает, что при изучении военной техники можно применять широкий спектр оценок, находящийся между «шедевром» и «музейной реликвией». В нынешней атмосфере политических разногласий и активного выражения своих позиций полезным будет сохранять спокойствие и трезво оценивать возможности самолетов Ту-160.Вначале американский автор предлагает вспомнить о том, что возраст техники не имеет прямой связи с отсталостью в операционных качествах. В качестве примера он приводит американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Этот многоцелевой реактивный истребитель появился на десятилетие раньше Ту-160, но при этом представляет собой внушительную или даже пугающую составляющую военно-воздушных сил США. Эти истребители будут оставаться в строю вплоть до сороковых годов XXI века.Тем не менее, в контексте стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-160, имеет место важный вопрос. Необходимо ли при разработке подобных самолетов применять последние достижения авиационной науки, чтобы готовый образец мог эффективно решать свои задачи? Если исключить вопросы минимальной маневренности и управляемости, то ответ на этот вопрос – нет, не необходимо.Ту-160 является угрозой по той причине, что способен нести и доставлять на рубеж пуска крылатые ракеты с ядерными боевыми частями. В его номенклатуру боеприпасов входят ракеты Х-55МС, Х-555 и, с недавнего времени, Х-102. Самолеты доказывали свои возможности в качестве ракетоносцев на протяжении всей своей службы, а также подтвердили их во время недавнего решения реальных боевых задач в рамках Сирийской гражданской войны.Однако все это, как полагает автор, не означает, что Ту-160 будут продолжать службу в военно-воздушных силах России в течение следующих десятилетий. По крайней мере, эти самолеты не будут продолжать работу в своем нынешнем виде. Кремль активно занимается модернизацией своих боевых самолетов, построенных во времена Советского Союза. Такое обновление предусматривает максимальное сохранение существующих элементов и функций с одновременной интеграцией современной бортовой аппаратуры и вооружения. Предусматривается установка новых радиолокаторов, средств наведения, стелс-технологий, систем связи и т.д.Ожидается, что стратегический ракетоносец Ту-160 тоже присоединится к этой программе модернизации. В 2019 году планируется поставить в серию его новую модификацию Ту-160М2. В ходе поэтапного обновления предлагается оснастить самолет обновленным двигателем НК-32 с повышенными показателями топливной эффективности. Также будет использоваться новое радиоэлектронное оборудование, в известной мере схожее с аппаратурой существующих Ту-160.Комментируя ожидаемую модернизацию авиационной техники, Марк Эпископос делает интересные выводы. Он полагает, что появление новой модификации бомбардировщика Ту-160М2 нельзя считать признанием недостатков базового Ту-160. Наоборот, это является подтверждением успешности существующих машин. Ту-160 на протяжении последних десятилетий хорошо послужил российским военно-воздушным и воздушно-космическим силам, и потому армия не намерена отказываться от него и искать замену. При этом планируется обновлять имеющийся самолет, чтобы он более полно соответствовал требованиям современной войны.Свою статью автор The National Interest завершает тезисом, вынесенным в подзаголовок. По его мнению, вполне вероятно, что сейчас мы наблюдаем лебединую песню бомбардировщика по имени «Белый лебедь» в его первой версии. Однако платформа Ту-160 останется в строю в обозримом будущем, претерпев определенные изменения.Следует отметить, что в последние дни издание The National Interest несколько раз обращало внимание на российские самолеты Ту-160. Так, за день до статьи М. Эпископоса был опубликован материал Майкла Пека «Russia's Next Bomber Base: Venezuela?» («Следующая российская база бомбардировщиков: Венесуэла?»), посвященный последним новостям и слухам вокруг полета российских самолетов в Латинскую Америку. При этом подзаголовок статьи М. Пека указывал на вероятность размещения Ту-160 на венесуэльских аэродромах: «этого не произойдет, и вот почему».Поводом для публикации стал новый полет российских бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу. Две такие машины недавно прибыли в Каракас в сопровождении военно-транспортного самолета Ан-124 и пассажирского Ил-62. Последние доставили в Венесуэлу необходимую материальную часть, дипломатов и обслуживающий персонал для работы с авиационной техникой. Подобные полеты уже осуществлялись в прошлом, в 2008 и 2013 годах. Однако на этот раз полет произошел на фоне напряжения, связанного со спорами вокруг Черного и Японского морей.М. Пек заметил, что в российских средствах массовой информации сейчас активно обсуждается вопрос создания постоянной базы дальней авиации на территории Венесуэлы. Он попробовал установить вероятность подобного развития событий, а также преимущества и проблемы таких мероприятий. Прежде всего, автор The National Interest отметил, что предыдущее развертывание носителей ядерного вооружения «на заднем дворе Америки» привело к знаменитому Карибскому кризису, и на новые подобные шаги США будут реагировать жестко.Недавний полет российских самолетов в Венесуэлу был призван продемонстрировать поддержку президента Николаса Мадуро. Его социалистическое и пророссийское (или, как минимум, антиамериканское) правительство сейчас пытается сохранить свою власть в сложных условиях разрушающейся экономики и нехватки товаров, рабочих мест и т.д. Впрочем, М. Пек сомневается, что прибытие самолетов имеет смысл. Венесуэла нуждается в еде и деньгах больше, чем в бомбардировщиках или ином оружии. Впрочем, венесуэльский президент утверждает, что Россия пообещала выделить его стране 6 млрд долларов США.Американский автор отмечает любопытную особенность текущей ситуации. Он полагает, что Россия, как и во времена Холодной войны, демонстрирует свою слабость. Она может помочь союзникам в военном отношении, но не в состоянии предоставить экономическую помощь.Впрочем, куда больший интерес представляют рассуждения М. Пека о размещении российских самолетов на южноамериканских аэродромах. Каракас и Майями находятся на расстоянии 1400 миль друг от друга: это больше, чем 90-мильная дистанция между Кубой и Флоридой. Однако расстояние не скажется на возможном военном ответе со стороны США, последующим за развертываним российских самолетов.Однако расстояния имеют значение. Действия российских войск в Восточной Европе в известной мере облегчаются тем фактом, что этот регион находится непосредственно у границ России. В то же время, у России нет баз в двух Америках и, соответственно, отсутствуют возможности к полноценной поддержке базы в Венесуэле. Выходом из такого положения могла бы стать Куба, однако она находится далеко, а кроме того, США могут вновь блокировать ее. Также следует учесть, что нынешнее кубинское правительство вряд ли желает возобновления «спаррингов» с Вашингтоном.Майкл Пек указывает, что организация постоянной базы связана не только с нерегулярными прилетами бомбардировщиков. Для этого требуется отправить в Венесуэлу авиационных техников для обслуживания самолетов, а также солдат для их охраны. Также следует организовать запасы топлива, запчастей и, возможно, вооружения. Кроме того, на базе необходимо организовать противовоздушную оборону в виде истребителей или зенитных комплексов. Если Венесуэла не сможет обеспечить адекватную защиту авиационной базы, этим вопросом придется заняться России.Отмечается, что российские военные уже привыкли к присутствию войск вероятного противника вблизи своих границ. Военнослужащие США постоянно присутствуют в Прибалтике и оказывают поддержку украинской армии. В связи с этим жесткая реакция Вашингтона на последние события в глазах Москвы выглядит лицемерием.И все же пока размещение российских бомбардировщиков остается лишь темой обсуждений. Реальные шаги в этом направлении не предпринимаются. В связи с этим в финале статьи «Russia's Next Bomber Base: Venezuela?» автор выражает надежду, что сложившаяся ситуация все же не изменится. М. Пек справедливо отмечает, что серьезнейшие угрозы «на заднем дворе Америки» вряд ли могут привести к положительным последствиям.Прибытие российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев в Венесуэлу не осталось незамеченным и привлекло внимание как зарубежной прессы, так и официальных лиц. Всего два самолета, способные нести крылатые ракеты с ядерной боевой частью, наделали немало шума и стали поводом для множества заявлений, публикаций и т.д. Кроме того, появилась информация о возможности организации постоянного дежурства самолетов Ту-160 в южноамериканском регионе, и это запустило новую волну статей и заявлений.Согласно одним оценкам, бомбардировщики Ту-160 являются «музейными экспонатами», тогда как другие отмечают высокий потенциал такой техники и ее способность влиять на международную обстановку. Есть основания полагать, что потенциал российской дальней авиации в деле влияния на военно-политическую обстановку лучше всего показывают последствия недавнего перелета. Самолеты совершили визит в дружественную страну и сразу вернулись домой, но и этого оказалось достаточно для громких слов и оценок. Пожалуй, такие последствия всего пары полетов демонстрируют потенциал и возможности Ту-160 лучше всяких табличных данных.