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В ДНР сообщают о прибытии на Донбасс вагонов с отравляющими веществами

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Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщает, что на подконтрольную Киеву территорию западнее Донецка в районе Красногоровки прибыл эшелон, в составе которого имеются вагоны с предположительно токсичными веществами. Об этом на брифинге сообщил представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В ДНР сообщают о прибытии на Донбасс вагонов с отравляющими веществами



По данным разведки ДНР, на железнодорожную станцию Красногоровка прибыл состав, в котором находятся вагоны с бочками синего цвета, предположительно заполненных сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Разгрузка данных вагонов ведется военнослужащими украинской армии, одетыми в защитные комплекты. По полученной ранее информации, в том же районе базируются специалисты американских и британских спецслужб, с помощью которых командование ООС (Операция объединенных сил) планирует проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы в последствии обвинить в этом народную милицию ДНР и начать боевые действия.

Ранее российский МИД не исключил, что в ближайшее время на линии разграничения со стороны ВСУ последует провокация с отравляющими веществами, которая перерастет в полномасштабные боевые действия. Перед этим в западных СМИ по "сирийскому сценарию" обвинят Донецкую и Луганскую народные республики, а также Россию, в применении химического оружия против мирного населения, тем самым оправдывая нанесения ударов по республикам Донбасса.

Напоминаем, что 28 декабря заканчивается срок военного положения, введенного Порошенко.
Использованы фотографии:
Донецкое агенство новостей
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