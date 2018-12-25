В ДНР сообщают о прибытии на Донбасс вагонов с отравляющими веществами
Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщает, что на подконтрольную Киеву территорию западнее Донецка в районе Красногоровки прибыл эшелон, в составе которого имеются вагоны с предположительно токсичными веществами. Об этом на брифинге сообщил представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По данным разведки ДНР, на железнодорожную станцию Красногоровка прибыл состав, в котором находятся вагоны с бочками синего цвета, предположительно заполненных сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Разгрузка данных вагонов ведется военнослужащими украинской армии, одетыми в защитные комплекты. По полученной ранее информации, в том же районе базируются специалисты американских и британских спецслужб, с помощью которых командование ООС (Операция объединенных сил) планирует проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы в последствии обвинить в этом народную милицию ДНР и начать боевые действия.
Ранее российский МИД не исключил, что в ближайшее время на линии разграничения со стороны ВСУ последует провокация с отравляющими веществами, которая перерастет в полномасштабные боевые действия. Перед этим в западных СМИ по "сирийскому сценарию" обвинят Донецкую и Луганскую народные республики, а также Россию, в применении химического оружия против мирного населения, тем самым оправдывая нанесения ударов по республикам Донбасса.
Напоминаем, что 28 декабря заканчивается срок военного положения, введенного Порошенко.
По данным разведки ДНР, на железнодорожную станцию Красногоровка прибыл состав, в котором находятся вагоны с бочками синего цвета, предположительно заполненных сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Разгрузка данных вагонов ведется военнослужащими украинской армии, одетыми в защитные комплекты. По полученной ранее информации, в том же районе базируются специалисты американских и британских спецслужб, с помощью которых командование ООС (Операция объединенных сил) планирует проведение провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы в последствии обвинить в этом народную милицию ДНР и начать боевые действия.
Ранее российский МИД не исключил, что в ближайшее время на линии разграничения со стороны ВСУ последует провокация с отравляющими веществами, которая перерастет в полномасштабные боевые действия. Перед этим в западных СМИ по "сирийскому сценарию" обвинят Донецкую и Луганскую народные республики, а также Россию, в применении химического оружия против мирного населения, тем самым оправдывая нанесения ударов по республикам Донбасса.
Напоминаем, что 28 декабря заканчивается срок военного положения, введенного Порошенко.
- Использованы фотографии:
- Донецкое агенство новостей
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