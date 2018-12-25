Пекин признал, что выловленная рыбаком Вьетнама торпеда потеряна кораблём КНР

Торпеда новой модификации была случайно потеряна кораблём во время учебно-боевых мероприятий военно-морских сил Китая к востоку от острова Хайнань. Учения проводились в начале декабря.

На днях «Военное обозрение» публиковало материал о том, что вьетнамские рыбаки добыли необычный улов. Им стала торпеда китайского производства. На тот момент сообщалось, что специальная комиссия, которая прибыла в рыбацкую деревню, должна установить, какому конкретно флоту принадлежала торпеда, и как она оказалась в 4-м морских милях от побережья Вьетнама в целости и сохранности.Теперь китайская пресса публикует заявление официального представителя ВМС НОАК, который проливает свет на ситуацию. Так, сообщается, что Минобороны Китая подтверждает, что торпеда, выловленная вьетнамскими рыбаками, принадлежала кораблю ВМС НОАК.Из заявления:Нужно напомнить о том, что вьетнамские рыбаки выловили китайскую торпеду 18 декабря. Другими словами, около 2-х недель «случайно потерянный» китайскими моряками боеприпас находился в море, пока не оказался во вьетнамских сетях – в нескольких сотнях морских миль от места проведения учений – у берегов провинции Фуйен.В СМИ Вьетнама после обнаружения торпеды китайского производства заявляли, что крайне важно изучить использованные при производстве этого морского боеприпаса технологии. В частности, интерес у вьетнамских специалистов вызвала конфигурация винтов торпеды. Также отмечается, что речь может идти не о летальном варианте торпеды, а о боеприпасе для сбора информации. Так, в корпусе изучаются узлы, которые, как отмечено, представляют собой устройства памяти.Между тем, китайские СМИ высказывают предположения о том, как оказалось, что ВМС НОАК торпеду потеряли. Одна из версий звучит так: