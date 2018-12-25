Пекин признал, что выловленная рыбаком Вьетнама торпеда потеряна кораблём КНР
На днях «Военное обозрение» публиковало материал о том, что вьетнамские рыбаки добыли необычный улов. Им стала торпеда китайского производства. На тот момент сообщалось, что специальная комиссия, которая прибыла в рыбацкую деревню, должна установить, какому конкретно флоту принадлежала торпеда, и как она оказалась в 4-м морских милях от побережья Вьетнама в целости и сохранности.
Теперь китайская пресса публикует заявление официального представителя ВМС НОАК, который проливает свет на ситуацию. Так, сообщается, что Минобороны Китая подтверждает, что торпеда, выловленная вьетнамскими рыбаками, принадлежала кораблю ВМС НОАК.
Из заявления:
Нужно напомнить о том, что вьетнамские рыбаки выловили китайскую торпеду 18 декабря. Другими словами, около 2-х недель «случайно потерянный» китайскими моряками боеприпас находился в море, пока не оказался во вьетнамских сетях – в нескольких сотнях морских миль от места проведения учений – у берегов провинции Фуйен.
В СМИ Вьетнама после обнаружения торпеды китайского производства заявляли, что крайне важно изучить использованные при производстве этого морского боеприпаса технологии. В частности, интерес у вьетнамских специалистов вызвала конфигурация винтов торпеды. Также отмечается, что речь может идти не о летальном варианте торпеды, а о боеприпасе для сбора информации. Так, в корпусе изучаются узлы, которые, как отмечено, представляют собой устройства памяти.
Между тем, китайские СМИ высказывают предположения о том, как оказалось, что ВМС НОАК торпеду потеряли. Одна из версий звучит так: имело место повреждение торпеды при выходе из пусковой установки, и через это повреждение в итоге морская вода проникла внутрь и замкнула контакты, что привело к потере управляемости.
Теперь китайская пресса публикует заявление официального представителя ВМС НОАК, который проливает свет на ситуацию. Так, сообщается, что Минобороны Китая подтверждает, что торпеда, выловленная вьетнамскими рыбаками, принадлежала кораблю ВМС НОАК.
Из заявления:
Торпеда новой модификации была случайно потеряна кораблём во время учебно-боевых мероприятий военно-морских сил Китая к востоку от острова Хайнань. Учения проводились в начале декабря.
Нужно напомнить о том, что вьетнамские рыбаки выловили китайскую торпеду 18 декабря. Другими словами, около 2-х недель «случайно потерянный» китайскими моряками боеприпас находился в море, пока не оказался во вьетнамских сетях – в нескольких сотнях морских миль от места проведения учений – у берегов провинции Фуйен.
В СМИ Вьетнама после обнаружения торпеды китайского производства заявляли, что крайне важно изучить использованные при производстве этого морского боеприпаса технологии. В частности, интерес у вьетнамских специалистов вызвала конфигурация винтов торпеды. Также отмечается, что речь может идти не о летальном варианте торпеды, а о боеприпасе для сбора информации. Так, в корпусе изучаются узлы, которые, как отмечено, представляют собой устройства памяти.
Между тем, китайские СМИ высказывают предположения о том, как оказалось, что ВМС НОАК торпеду потеряли. Одна из версий звучит так: имело место повреждение торпеды при выходе из пусковой установки, и через это повреждение в итоге морская вода проникла внутрь и замкнула контакты, что привело к потере управляемости.
- Использованы фотографии:
- sina.com.cn
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