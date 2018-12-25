Медведев расширил антиукраинские санкции

Россия расширила экономические санкции против Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается в твитере главы правительства.Согласно новому постановлению, Россия расширяет список на 200 физических и юридических лиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры. По заявлению Медведева, решение о принятии антиукраинских санкций принято для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. При этом глава правительства не предоставил новый список граждан и компаний Украины, подпадающих под новые санкции.Решение о введении санкций против Украины было принято 1 ноября 2018 года, в ответ на введенные Украиной санкции против российских компаний и граждан. В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лица. Ограничительные меры коснулись почти всей верхушки украинской власти, включая силовые ведомства, судей украинского Конституционного суда, чиновников администрации, руководителей органов исполнительной власти, некоторых политиков и бизнесменов.Специальные экономические санкции против физических и юридических лиц предусматривают блокировку и заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.