В Польше продолжают обсуждать ситуацию, которую обрисовал генерал польской армии Мирослав Ружаньский. По словам Ружаньского, Польша подобно младенцу «беззащитна перед агрессией России». Генерал оперирует цифрами, отмечая, что размещённый в регионе натовский военный контингент будет сметён российскими войсками, если те действительно решаться на пересечение границы с Польшей.Нужно отметить, что одним из главных польских страхов по-прежнему остаётся страх перед «ударом в направлении Сувалкского коридора». И стоит добавить, что этот же страх культивируется в странах Балтии. Литовские власти часто заявляют, что Россия «может направить войска для прорубания коридора к Калининградской области».В ролике Евгения Супера подробно рассказывается о доводах польского генерала, представившего свою версию об «обречённости Польши». В частности, рассматривается эпизод в Южной Осетии, когда Саакашвили бросил в бой против российской армии новобранцев, обратившихся в бегство при первой же «встрече с русскими».Все подробности о том, как в Польше представляют «столкновение» армии этой страны с Вооружёнными силами России, представлены в ролике «Почему мы проиграем войну с Россией».