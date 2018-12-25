Предсерийный образец чешского самолёта L-39NG совершил первый полёт
Предсерийный образец новейшего чешского учебного самолета L-39NG, созданного на базе L-39 Albatros, совершил свой первый полет. 22 декабря 2018 года самолет взлетел с аэродрома, поднялся на высоту 1,5 тысячи метров и провел в воздухе 26 минут, передает интернет-издание Nplus1 со ссылкой на компанию Aero Vodochody.
Новый самолет создан на базе учебного самолета L-39 Albatros, выпускавшихся с 1971-го по 1996 год. Модернизированный L-38NG получил композитное крыло, лишился дополнительных топливных баков и советского двигателя АИ-25ТЛ, вместо которого поставили модернизированный американский FJ44-4M. Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, индикатор на лобовом стекле и еще более 800 новых узлов, агрегатов и систем.
Первый полет модернизированного L-39NG, собранного на базе одного из старых L-39, состоялся в сентябре 2015 года. Теперь же взлетел новый предсерийный образец новой постройки. Испытания планируется завершить до конца 2019 года и тогда же развернуть серийное производство.
Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса - 5,8 тонны. Скорость - до 775 км/час .дальность полета - до 2,6 тысяч км. Имеются пять точек подвески для различного оружия.
Новый самолет создан на базе учебного самолета L-39 Albatros, выпускавшихся с 1971-го по 1996 год. Модернизированный L-38NG получил композитное крыло, лишился дополнительных топливных баков и советского двигателя АИ-25ТЛ, вместо которого поставили модернизированный американский FJ44-4M. Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, индикатор на лобовом стекле и еще более 800 новых узлов, агрегатов и систем.
Первый полет модернизированного L-39NG, собранного на базе одного из старых L-39, состоялся в сентябре 2015 года. Теперь же взлетел новый предсерийный образец новой постройки. Испытания планируется завершить до конца 2019 года и тогда же развернуть серийное производство.
Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса - 5,8 тонны. Скорость - до 775 км/час .дальность полета - до 2,6 тысяч км. Имеются пять точек подвески для различного оружия.
- Использованы фотографии:
- http://www.aero.cz/en/
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