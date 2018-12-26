СССР-2 Кургиняна и главный вопрос революции
Полемика вокруг статьи «Блеск и нищета Сергея Кургиняна» (23.12.18), которой я совершенно доволен, обошла стороной главный вопрос статьи — о власти в предполагаемом Кургиняном проекте СССР-2. Помнится, В.И. Ленин говорил, что главный вопрос революции – это вопрос о власти, и с проектом СССР-2 дело обстоит точно так же.
Тем более что феномен добровольной политической смерти СССР до сих пор, насколько мне известно, не удосужился серьёзной рефлексии нашего научного марксистско-ленинского сообщества. До сих пор главные причины видят в предательстве и перерожденчестве отдельных членов партии, включая ЦК КПСС и его генсека М.С. Горбачёва. В то время как главный вопрос: почему они переродились?
Вообще, добровольное падение СССР – факт для истории беспрецедентный, впервые великая держава по своей воле, своей властью ушла из политической жизни: до этого такие державы уходили со сцены истории только после военного разгрома. Или революционного разгрома, как ушла Российская империя. Хотя Кургинян не поднимает вопроса власти в проекте СССР-2, во всяком случае, в программе Куликова «Право знать!» он ничего не говорит об этом, он подошёл к этому вопросу вплотную, затронув тему «вхожденческой» предательской элиты, сформировавшейся в СССР к роковому 1991 году.
Надо отдать должное Сергею Кургиняну: он, вольно или невольно, серьёзно подвинул изучение этого вопроса своим тезисом о так или иначе сформировавшейся в СССР «вхожденческой» прозападной элите. На наш взгляд, СССР начинался как утопический проект, строительство новой Вавилонской башни «царства свободы» для всех народов мира, поэтому он уникальным образом и разрушился, породив «вхожденческую» прозападную элиту.
Мы забываем сегодня, что изначально элита СССР была особенная: революционная, интернациональная и прозападная, поскольку марксизм – это западное учение. Только Сталин стоит особняком в этой элите, он пытался её переформатировать в ходе политически антитроцкистских, фактически антикоммунистических репрессий 30-х годов, даже погоны и офицерские звания в армии ввёл. «Я – русский грузинского происхождения», — сказал о себе как-то Сталин после победного окончания Великой Отечественной войны. Немыслимое для коммунистических деятелей того времени заявление, начинавших всегда с интернационального: «Я – коммунист…»
Все индустриальные достижения СССР связаны со временем Сталина и его инерцией, вплоть до ядерного проекта и космической программы. Но после смерти Сталина коммунистическая мировая утопия в лице генсека Н.С. Хрущёва вернулась, и СССР вступил в полосу стагнации и застоя. Кстати, поношения Сталина идейными противниками связаны, по преимуществу, с его отступлением от основ марксизма-ленинизма, которые якобы поэтому вылились в политические репрессии. Этот феномен «пожирания революцией своих детей» вполне объясняет закон Берталанфи – Пригожина – Гумилёва, до понимания которого мы когда-нибудь дойдём.
К 1991 году утопическая форма СССР изжила себя, закономерно породив, по Кургиняну, «вхожденческую» прозападную элиту. Сегодня аналогичные утопические процессы распада поразили западную «мировую демократию», сегодня она «гордится своим общественным строем», как когда-то СССР. Идея конвергенции этих «двух систем» в середине прошлого века родилась совсем не на пустом месте, эти два сапога были одно время одной парой, поэтому якобы «антагонистические» утопии интуитивно хотели соединиться. Поэтому СССР родил «вхожденческую» элиту, и М.С. Горбачёв сделал первый односторонний шаг в «общечеловеческие ценности»! А левые интеллектуалы Запада до сих пор сожалеют, что Запад обманул СССР!
Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн выступил в печати по поводу «рашагейта»: «Мы заплатили страшную цену. Как насчёт дискредитации наших институтов, президентской должности, выборов? Кризис в ближайшем будущем обязательно наступит». Коэн видит этот кризис в отношениях с Россией, хотя «рашагейтом» удар нанесён по американским институтам власти.
Американские элиты расколоты: «Российское вмешательство в американские выборы расследуется, потому что враги Трампа принципиально против сотрудничества с Москвой. При том что обвинение не имеет никакой доказательной базы, Трамп связан по рукам и ногам, саммит в Хельсинки Трамп – Путин объявлен «государственной изменой». Кажется, Коэн просто не хочет говорить, что кризис может вообще-то накрыть США, а не совсем не внешние отношения с Россией, которые уже сведены к минимуму.
Пришествие Трампа в американскую власть обнажило её внутреннюю основу – «глубинное государство», которое раньше приписывали конспирологическому воспалённому воображению. Оказывается, оно реально существует, и способно связать по рукам и ногам президента США. Сущность «глубинного государства» — это обыкновенная диктатура, она по своему произволу диктует свою волю президенту США. Диктатура кого и чего? Не народа или неких «ценностей», а части элит государства, конгломерата финансистов, бизнеса и спецслужб. В общем, никакого открытия в этом нет, теория элит экономиста и социолога Вильфредо Парето (1848-1923) давно об этом сказала, но её считают устаревшей и не признают, как и конспирологов. Трамп и друзья его являются существенной частью американских элит, в этом заключается кризис «американской демократии».
Любая власть, в сущности, – это диктатура некоего «глубинного государства», аппарат «легитимного насилия», она лежит в основе любой демократии, республики и просвещённой монархии, которые есть не более чем приходящие формы этой диктатуры. Это понимал Карл Маркс, поэтому сделал вывод о необходимости «диктатуры пролетариата» для нового коммунистического общества.
Кургинян в своём проекте СССР-2 вплотную подходит к этой теме, когда говорит о нашей «вхожденческой элите», что эта нехорошая элита должна уйти. А что придёт ей на замену? Трансформация путинской России в СССР-2, на которую намекает Кургинян, может быть событием аналогичным падению СССР, со всеми вытекающими последствиями: или созданием некоего СССР-2, или распада уже России, который так жаждет Запад и особенно бандеровский режим.
Наш телевхожденец Дмитрий Некрасов повторил недавно в «60 минутах» либеральное кредо: пока Путин у власти, договориться с Западом не получится. Повторил зады западной пропаганды: она так об этом мечтает, аж пророчит. Да, развалить путинскую Россию мечтают многие «гуманисты». В 1991 году они посчитали, что развалили наконец Россию-СССР, поэтому сегодня на Западе такое тяжёлое похмелье – «рашагейт». Однако после опыта 1991 года новый развал России никак не возможен в обозримой перспективе.
Примечательно, что Владимир Путин недавно признался, что сначала отказался от предложения президента Ельцина возглавить правительство, с понятной перспективой своего президентства. Почему?
Пожалуй, Владимир Путин представитель нашего «глубинного государства», сумевшего отделиться от «вхожденческой» элиты ещё в конце 90-х годов, вполне сложившегося в нулевых годах, и начавшего вести со знаковой Мюнхенской речи Путина в 2007 году самостоятельную игру, в своих национальных интересах. Наше «глубинное государство» отказалось подчиняться диктату «мирового порядка» Запада, в котором России была уготована роль бесправной колонии, о чём откровенно писал Збигнев Бжезинский. Скажем ему за это спасибо.
В 2014 году, когда обстановка в мире после американского госпереворота в Киеве была особенно напряжённой, многие комментаторы недоумевали: почему Путин так свободно летает по всему миру, ничего не боится? Ведь истинным гуманистам ничего не стоит взорвать очередного «диктатора»! Если вся власть завязана на Путине, нельзя ведь так рисковать! Владимир Путин и сегодня легко перемещается по всему миру, даже на свадьбы в Австрии спонтанно заглядывает. Это значит, что вся российская власть на Путине совсем не завязана, это понимают на Западе и не пытаются покушаться на российского президента.
Да, в России правит, как и в Америке, своё «глубинное государство», Владимир Путин – его яркий авторитетный представитель, хороший оратор, поэтому зачем же нашему «глубинному государству» его менять? От добра добра не ищут, как говорится. Поэтому уход рано или поздно Владимира Путина с поста президента ничего не изменит. Об этом может догадываться и Сергей Кургинян, который, заметим, стал сегодня фактически кремлёвским политологом: он часто выступает в программе Владимира Соловьёва.
Когда по СССР-2 ностальгируют комментаторы на форумах, это понятно, когда с этим проектом выходит политолог Кургинян, это не совсем понятно, потому что никакой новый СССР построить принципиально невозможно, серьёзные аналитики это даже не обсуждают. Выдвижение Кургиняном проекта СССР-2 подводит нас к вопросу о власти, он вытекает из этого сценария следующим и основным, и здесь Кургинян останавливается. Возможно, наше «глубинное государство» готовится к изменению формы власти, к переходу от «мягкой» демократии к какой-то другой, может быть, более «жёсткой» демократии с тем же Путиным во главе. Тогда Кургинян подготавливает повод для такой трансформации, если он часть «кремлёвских элит», или его используют втёмную.
Может быть, эту трансформацию будут называть, неофициально, в публицистическом смысле, даже СССР-2, западные идеологи и мадам госсекретарь США Хиллари Клинтон ведь недвусмысленно обвиняют Россию в попытке возродить СССР! Многих наших комментаторов смущают в этой связи наши миллионеры и либеральная экономика. При этом их совершенно не смущают миллионеры и либеральная экономика в коммунистическом красном Китае! Должен же чем-то отличаться СССР-2 от СССР-1?
Тем более что феномен добровольной политической смерти СССР до сих пор, насколько мне известно, не удосужился серьёзной рефлексии нашего научного марксистско-ленинского сообщества. До сих пор главные причины видят в предательстве и перерожденчестве отдельных членов партии, включая ЦК КПСС и его генсека М.С. Горбачёва. В то время как главный вопрос: почему они переродились?
Вообще, добровольное падение СССР – факт для истории беспрецедентный, впервые великая держава по своей воле, своей властью ушла из политической жизни: до этого такие державы уходили со сцены истории только после военного разгрома. Или революционного разгрома, как ушла Российская империя. Хотя Кургинян не поднимает вопроса власти в проекте СССР-2, во всяком случае, в программе Куликова «Право знать!» он ничего не говорит об этом, он подошёл к этому вопросу вплотную, затронув тему «вхожденческой» предательской элиты, сформировавшейся в СССР к роковому 1991 году.
Надо отдать должное Сергею Кургиняну: он, вольно или невольно, серьёзно подвинул изучение этого вопроса своим тезисом о так или иначе сформировавшейся в СССР «вхожденческой» прозападной элите. На наш взгляд, СССР начинался как утопический проект, строительство новой Вавилонской башни «царства свободы» для всех народов мира, поэтому он уникальным образом и разрушился, породив «вхожденческую» прозападную элиту.
Мы забываем сегодня, что изначально элита СССР была особенная: революционная, интернациональная и прозападная, поскольку марксизм – это западное учение. Только Сталин стоит особняком в этой элите, он пытался её переформатировать в ходе политически антитроцкистских, фактически антикоммунистических репрессий 30-х годов, даже погоны и офицерские звания в армии ввёл. «Я – русский грузинского происхождения», — сказал о себе как-то Сталин после победного окончания Великой Отечественной войны. Немыслимое для коммунистических деятелей того времени заявление, начинавших всегда с интернационального: «Я – коммунист…»
Все индустриальные достижения СССР связаны со временем Сталина и его инерцией, вплоть до ядерного проекта и космической программы. Но после смерти Сталина коммунистическая мировая утопия в лице генсека Н.С. Хрущёва вернулась, и СССР вступил в полосу стагнации и застоя. Кстати, поношения Сталина идейными противниками связаны, по преимуществу, с его отступлением от основ марксизма-ленинизма, которые якобы поэтому вылились в политические репрессии. Этот феномен «пожирания революцией своих детей» вполне объясняет закон Берталанфи – Пригожина – Гумилёва, до понимания которого мы когда-нибудь дойдём.
К 1991 году утопическая форма СССР изжила себя, закономерно породив, по Кургиняну, «вхожденческую» прозападную элиту. Сегодня аналогичные утопические процессы распада поразили западную «мировую демократию», сегодня она «гордится своим общественным строем», как когда-то СССР. Идея конвергенции этих «двух систем» в середине прошлого века родилась совсем не на пустом месте, эти два сапога были одно время одной парой, поэтому якобы «антагонистические» утопии интуитивно хотели соединиться. Поэтому СССР родил «вхожденческую» элиту, и М.С. Горбачёв сделал первый односторонний шаг в «общечеловеческие ценности»! А левые интеллектуалы Запада до сих пор сожалеют, что Запад обманул СССР!
Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн выступил в печати по поводу «рашагейта»: «Мы заплатили страшную цену. Как насчёт дискредитации наших институтов, президентской должности, выборов? Кризис в ближайшем будущем обязательно наступит». Коэн видит этот кризис в отношениях с Россией, хотя «рашагейтом» удар нанесён по американским институтам власти.
Американские элиты расколоты: «Российское вмешательство в американские выборы расследуется, потому что враги Трампа принципиально против сотрудничества с Москвой. При том что обвинение не имеет никакой доказательной базы, Трамп связан по рукам и ногам, саммит в Хельсинки Трамп – Путин объявлен «государственной изменой». Кажется, Коэн просто не хочет говорить, что кризис может вообще-то накрыть США, а не совсем не внешние отношения с Россией, которые уже сведены к минимуму.
Пришествие Трампа в американскую власть обнажило её внутреннюю основу – «глубинное государство», которое раньше приписывали конспирологическому воспалённому воображению. Оказывается, оно реально существует, и способно связать по рукам и ногам президента США. Сущность «глубинного государства» — это обыкновенная диктатура, она по своему произволу диктует свою волю президенту США. Диктатура кого и чего? Не народа или неких «ценностей», а части элит государства, конгломерата финансистов, бизнеса и спецслужб. В общем, никакого открытия в этом нет, теория элит экономиста и социолога Вильфредо Парето (1848-1923) давно об этом сказала, но её считают устаревшей и не признают, как и конспирологов. Трамп и друзья его являются существенной частью американских элит, в этом заключается кризис «американской демократии».
Любая власть, в сущности, – это диктатура некоего «глубинного государства», аппарат «легитимного насилия», она лежит в основе любой демократии, республики и просвещённой монархии, которые есть не более чем приходящие формы этой диктатуры. Это понимал Карл Маркс, поэтому сделал вывод о необходимости «диктатуры пролетариата» для нового коммунистического общества.
Кургинян в своём проекте СССР-2 вплотную подходит к этой теме, когда говорит о нашей «вхожденческой элите», что эта нехорошая элита должна уйти. А что придёт ей на замену? Трансформация путинской России в СССР-2, на которую намекает Кургинян, может быть событием аналогичным падению СССР, со всеми вытекающими последствиями: или созданием некоего СССР-2, или распада уже России, который так жаждет Запад и особенно бандеровский режим.
Наш телевхожденец Дмитрий Некрасов повторил недавно в «60 минутах» либеральное кредо: пока Путин у власти, договориться с Западом не получится. Повторил зады западной пропаганды: она так об этом мечтает, аж пророчит. Да, развалить путинскую Россию мечтают многие «гуманисты». В 1991 году они посчитали, что развалили наконец Россию-СССР, поэтому сегодня на Западе такое тяжёлое похмелье – «рашагейт». Однако после опыта 1991 года новый развал России никак не возможен в обозримой перспективе.
Примечательно, что Владимир Путин недавно признался, что сначала отказался от предложения президента Ельцина возглавить правительство, с понятной перспективой своего президентства. Почему?
Пожалуй, Владимир Путин представитель нашего «глубинного государства», сумевшего отделиться от «вхожденческой» элиты ещё в конце 90-х годов, вполне сложившегося в нулевых годах, и начавшего вести со знаковой Мюнхенской речи Путина в 2007 году самостоятельную игру, в своих национальных интересах. Наше «глубинное государство» отказалось подчиняться диктату «мирового порядка» Запада, в котором России была уготована роль бесправной колонии, о чём откровенно писал Збигнев Бжезинский. Скажем ему за это спасибо.
В 2014 году, когда обстановка в мире после американского госпереворота в Киеве была особенно напряжённой, многие комментаторы недоумевали: почему Путин так свободно летает по всему миру, ничего не боится? Ведь истинным гуманистам ничего не стоит взорвать очередного «диктатора»! Если вся власть завязана на Путине, нельзя ведь так рисковать! Владимир Путин и сегодня легко перемещается по всему миру, даже на свадьбы в Австрии спонтанно заглядывает. Это значит, что вся российская власть на Путине совсем не завязана, это понимают на Западе и не пытаются покушаться на российского президента.
Да, в России правит, как и в Америке, своё «глубинное государство», Владимир Путин – его яркий авторитетный представитель, хороший оратор, поэтому зачем же нашему «глубинному государству» его менять? От добра добра не ищут, как говорится. Поэтому уход рано или поздно Владимира Путина с поста президента ничего не изменит. Об этом может догадываться и Сергей Кургинян, который, заметим, стал сегодня фактически кремлёвским политологом: он часто выступает в программе Владимира Соловьёва.
Когда по СССР-2 ностальгируют комментаторы на форумах, это понятно, когда с этим проектом выходит политолог Кургинян, это не совсем понятно, потому что никакой новый СССР построить принципиально невозможно, серьёзные аналитики это даже не обсуждают. Выдвижение Кургиняном проекта СССР-2 подводит нас к вопросу о власти, он вытекает из этого сценария следующим и основным, и здесь Кургинян останавливается. Возможно, наше «глубинное государство» готовится к изменению формы власти, к переходу от «мягкой» демократии к какой-то другой, может быть, более «жёсткой» демократии с тем же Путиным во главе. Тогда Кургинян подготавливает повод для такой трансформации, если он часть «кремлёвских элит», или его используют втёмную.
Может быть, эту трансформацию будут называть, неофициально, в публицистическом смысле, даже СССР-2, западные идеологи и мадам госсекретарь США Хиллари Клинтон ведь недвусмысленно обвиняют Россию в попытке возродить СССР! Многих наших комментаторов смущают в этой связи наши миллионеры и либеральная экономика. При этом их совершенно не смущают миллионеры и либеральная экономика в коммунистическом красном Китае! Должен же чем-то отличаться СССР-2 от СССР-1?
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- Вечер с Владимиром Соловьёвым, youtube.com (видеокадр)
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