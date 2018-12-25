СМИ США: Если бы РФ хотела, то пустила бы ко дну весь украинский флот

России пришлось достаточно грубо учить украинцев действовать по правилам навигации. Они (украинцы) разозлили медведя. Но этот факт точно нельзя рассматривать как повод для начала мирового противостояния, тем более для противостояния ядерных держав.

Москва давно бы закрыла для Украины всё Азовское море и пустила бы ко дну украинский флот. Она давно бы поставила непреодолимый забор и вручила всем желающим украинцам российские паспорта, но русский медведь не делает этого.