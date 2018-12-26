Куда послать немцев с такими запросами?

добровольное

триста шестьдесят четыре

Да, очень своеобразный вопрос может встать на повестке дня в недалеком будущем. Если верить уполномоченной по вопросам культуры и СМИ в правительстве Германии Монике Грюттерс, вполне возможна активизация немецкого правительства по теме возвращения ее культурных ценностей, перемещенных в Россию после Второй мировой войны.Там считают, основываясь на Второй Гаагской конференции 1907 года, а именно «Конвенции о законах сухопутной войны» и «Конвенции об ограничении в применении силы при взыскании по договорным долговым обязательствам», что культурные объекты не должны использоваться как компенсация за военные потери.И как пример приводится добровольное возвращение в 2017-м году Россией четырех предметов искусства из Германии.Ладно, хорошо, добровольное возвращение предметов искусства на историческую родину – это всегда прекрасно и приветствуется.Жирно подчеркиваю –В нашем же случае речь идет не о том, что что-то хотят вернуть с российской стороны, а немцы желают, чтобы им что-то там вернули. Добровольно, понятное дело.Что же требуют вернуть немцы? Может, автор, как всегда, немного перебарщивает?А вот нет. Речь идет о такой «мелочи», как хранящаяся в Эрмитаже Бременская коллекция. Далеко не все знают, что это такое, так я объясню.Это «всего-навсего» 364 () произведения западноевропейского искусства, среди которых рисунки Рембрандта, Тициана, Дюрера, Ван Дейка, Рубенса, Коро, Мане, Дега и Ван Гога, Библия Гуттенберга.Библия Гутенберга – это, кто не знает, первое печатное произведение в мире вообще.Вишенка на тортике — часть коллекции так называемого «Золота Трои», которая состояла из находок немецкого археолога-любителя Генриха Шлимана, собственно, нашедшего Трою. Плюс экспонаты из Эберсвальдского клада. В целом – несколько сот золотых предметов и украшений, относящихся к IX-Х веку до нашей эры.В 2013 году все эти ценности демонстрировались на выставке «Эпоха Бронзы. Европа без границ», которую открывали в «Эрмитаже» Меркель и Путин. Меркель вроде бы поблагодарила за то, что вообще дали посмотреть на ценности, но тут же намекнула, что неплохо было бы и вернуть все назад. Добровольно.Я с огромным таким удовольствием еще напомню, что после разгрома нацистского Рейха, соответствующие деятели СССР вывезли из Германии несколько миллионов объектов, представляющих культурную и историческую ценность.Это не просто справедливо, это более чем законно. И не подлежит вообще никакому обсуждению никем и никогда. Скажу так, это малая часть компенсации за то, что эти нацистские скоты творили на нашей земле.Более того, каждый патриот в любом городе на линии Ленинград-Москва-Воронеж-Сталинград и перед ней сможет сказать, что было взорвано, а что вывезено грабителями в серой форме. Каждый.Я вам простой пример приведу.Памятник Петру I, установленный в Воронеже. Один из первых памятников императору в России. Четвертый, если быть точным. Установлен 30 августа 1860 года. Перед ним были «Медный всадник» Э. Фальконе, памятник перед Михайловским замком Б. Растрелли и скульптура в Кронштадте.Воронежский памятник создали отечественные скульпторы Никита Гаврилов и Гавриил Шульц. На деньги, как было указано на памятнике, «воронежских дворян и граждан». То есть это был первый на Руси народный памятник Петру Великому.Очень точный памятник, по велению императора Николая Первого при работе по высочайшему разрешению была использована посмертная маска Петра.Во время оккупации правобережной части Воронежа памятник Петру был вывезен и переплавлен…После войны памятник, естественно, восстановили, но в меньшем размере. Я помню огромный якорь от памятника (не вывезли, побрезговали), который лежал рядом с новым памятником довольно долго. Теперь якорь переехал в краеведческий музей.Да ладно, памятник… А конюшня в музее Бородино? А разрушенный Петергоф? А Янтарная комната?А вообще, доблестные герои вермахта и СС разграбили, разрушили и сожгли в СССР 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч деревень, полностью или частично разрушили 1,5 млн зданий и сооружений, в числе которых были 427 музеев, 43 тысячи библиотек и 167 театров, церкви и соборы, не как предметы культа, а как памятники, сотнями разрушали.Вывоз культурных ценностей из Германии — это есть не более чем ответ на все то, что вытворяли носители арийского культа.Да, попало к нам кое-что. Ну, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, спрятанная в январе 1945 года в заброшенной каменоломне близ Дрездена приехала. Так ее в 1955 году, всего через 10 лет вернули. От широты русской души, наверное, Хрущев отдал.Ладно, отдавал в ГДР, вместе с другими сокровищами Дрезденской галереи.Всего в середине 1950-х СССР вернул в Восточную Германию около 2 миллионов единиц хранения музейных ценностей, 70 тысяч единиц книжных фондов и 3 миллиона архивных дел.А что они разграбили и уничтожили в России?Да это вообще невозможно подсчитать, нереально было тогда и нереально сегодня. Оккупированные районы были опустошены, как римские провинции после нашествия гуннов.А сегодня потомки гуннов и тех, что грабили Рим, и тех (совпадение, правда?), что грабили Русь и Советский Союз, требуют им вернуть что-то.Ссылаясь, простите, на какие-то конвенции и конференции, которые сами не подписывали, а если и подписывали, то клали на эти подписи с пробором.Надо же, на «Правила ведения войны» 1907 года ссылаются… Расскажите про правила. На примерах Хатыни, Бабьего Яра, Песчаного Лога и других мест.Самое забавное, что вменяемых статей в международном праве, минимально дающих немцам право мечтать о возврате перемещённых ценностей, и в главных правовых актах, регламентирующих правила ведения войны – Женевской конвенции 1949 года и Гаагской конвенции 1954 года («О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта»), НЕТ!!!Но именно на них в Германии почему-то ссылаются.А просто очень хочется. А если очень хочется, то почти можно.А самое главное то, что 18 апреля 1996 года Федеральный Конституционный суд ФРГ признал законность и правомерность осуществлённых в годы Второй мировой войны изъятий собственности, их необратимость и исключил возможность их пересмотра или ревизии судами Германии либо другими государственными органами.А вдруг откуда это прилетело?А это, уважаемые, было одним из условий, которые выдвинул Советский Союз, когда давал согласие на воссоединение Восточной и Западной Германии в 1990 году.Данное условие имеет обязывающую силу и по отношению к Германии, и по отношению к Российской Федерации как правопреемнице СССР. Это постановление де-факто подтверждает право России не возвращать перемещённые культурные ценности.Фигвам, если в целом.Тем не менее, в Германии начала 21 века почему-то вдруг возмечтали о пересмотре дел.Знаете, а мы так далеко зайдем. Вплоть до пересмотра итогов, потому что если СССР, как государство-победитель, взял контрибуцию за мерзопакость, учиненную на его территории государством-агрессором, да к тому же еще и проигравшим, то возврат изъятого есть ничто иное, как пересмотр.Далеко так зайдем, господа…И вообще, коль уж речь зашла о том, что Россия, как преемница СССР, должна (да ничего не должна на самом деле) что-то вернуть, то по логике вещей, Германия тоже должна вернуть все, что было вывезено в 1941-1943 годах.И если в Берлине так хотят обратно Эберсвальдский клад, не вопрос. Янтарную комнату верните или предложите вернуть. Как есть, предмет для разговора.И, кстати, маленький такой нюансик. Ну просто не могу удержаться. Пара слов о США.Бесспорно для современных «экспертов», что США пострадали от гитлеровской оккупации не меньше Советского Союза. А может, и больше.Ничем иным самую масштабную реституцию в мировой истории, когда были изъяты не только ценности, награбленные нацистами, но и сокровища немецких и австрийских музеев, не объяснить.Все эти ценности рассеялись по американским спецхранам, музеям и… частным собраниям! По официальным данным, из 4,5 млн произведений искусства разных стран, «найденных» (сейчас говорят – «отжатых») американцами и их союзниками, до 1955 года музеям ФРГ было возвращено всего 1,5 млн экспонатов.Особенно круто поработали любители древностей в Тюрингии и Баварских Альпах. То есть там, куда немецкие музеи и вывозили свои коллекции, подальше от бомбежек.В июле 2007 года в Германии вышел официальный каталог предметов искусства, пропавших из берлинских музеев в результате Второй мировой войны. Он включает в себя 180 000 единиц хранения — от орудий каменного века до шедевров эпохи Возрождения, барокко и Нового времени.Пропавших… Между тем все вывезенное нами было тщательно каталогизировано, а частных коллекций в то время в СССР как-то не было вообще.Возникает прямо душераздирающий вопрос: а почему опять только к нам претензии? Потому, что точно известно, что у нас?Почему ни правительство Германии, ни немецкие музейные круги не требуют возвращения национальных сокровищ… у хозяев? Странно, но претензии предъявляются только России.Нет, людям умным понятно, что с хозяйской стороны когда-то было четко сказано, в какую сторону можно, а куда даже смотреть нельзя.А потому говорить громко и вслух о ценностях, вывезенных в Россию можно и нужно, а вот о ценностях, пропавших в британской, американской и этой… господи, французской зонах оккупации – молчок.Между тем довольно интересно, откуда на «Кристи» и «Сотби» время от времени всплывают бывшие экспонаты того же «Музея кайзера Фридриха» и других музеев, рангом пониже, но из Западной части Германии.Хорошо, в конце концов, проблемы немцев и их хоз… союзников – это чисто их проблемы.А наши проблемы – у нас.Мы уже писали (и еще будем писать), как в нашей стране просто завербовать предателя, который будет рваться на британский флаг за интересы бывших фашистов и нацистов. Ойро или доллар – и дело в кармане.И в музейном плане предатели были. Причем на самом высшем уровне. Например, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.Швыдкой признался, что в период его руководства Министерством культуры, с 2000 по 2004 год, Москва и Берлин вели «живой диалог» на эту тему.«Мы обсуждали всё, что можно было вернуть в рамках действующего законодательства, и какие-то вещи на обменной основе возвращались, например, витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одере» (из интервью М. Швыдкого).Видимо, одарили по полной. Иначе чем объяснить, что господин Швыдкой швыдко так решил передать немцам так называемую Бременскую коллекцию? Да-да, ту самую, о которой речь шла в начале статьи.Г-н Швыдкой объявил, что 362 рисунка и 2 картины работы Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Ван Гога и Гойи, составляющие коллекцию, будут переданы Германии безвозмездно, так как эти произведения будто бы не относятся к ценностям, законно перемещенным на территорию Российской Федерации (СССР) в качестве осуществления компенсаторной реституции с территории Германии.Обалдели все.Тогдашний председатель Комитета Госдумы по культуре Николай Губенко, человек спорный, но патриот до костей, пошел ко всем сразу. И результат последовал незамедлительно.Рев из соответствующего кабинета Кремля «Стоять!», вызов Швыдкого в Генеральную прокуратуру, где ему вручили официальное предостережение о недопустимости передачи Германии Бременской коллекции и об ответственности в случае совершения такой передачи.Более того, в передаче по ТВ Губенко даже озвучил сумму отката, которую якобы обещали Швыдкому. 280 миллионов долларов.Швыдкой, что характерно, был оскорблен до глубины души, но в суд не пошел… Что показательно.Предателей сегодня купить легко. Предать интересы страны за полновесный доллар или евро – еще легче.И тем не менее, придется. Просто чтобы не дать себя ограбить в очередной раз.В русском языке есть много предлогов, указывающих направления. Возможно, придется задействовать их все, чтобы толково разъяснить немцам глубину их заблуждений.