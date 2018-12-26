Слоны, Моськи, караваны и С-400
Чем глубже я погружаюсь в американскую действительность, тем больше жалости появляется в отношении американских военнослужащих. Причем не солдат и офицеров, а генералов. Ох и тяжелая доля быть американским генералом в современном мире!
Нет, я не о каких-либо тестах на профпригодность или физическую подготовку. Даже не о сложности управления войсками в век всеобщей компьютеризации и роботизации. И даже не о физическом и психологическом состоянии американского общества, а значит, и американских солдат и офицеров.
Я о том, на какие только ухищрения не приходится идти американским генералам, чтобы выбить очередное увеличение бюджета для собственных нужд. Как изворачиваться, чтобы оправдать собственные недочеты и просчеты других.
Издание Warrior, ну не National Interest, но тоже вполне себе уверенное такое издание, в котором очередной американский генерал, на этот раз генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептул рассказывает американским обывателям о непобедимости американского оружия. Точнее, о том, что российские зенитные комплексы С-300 и С-400 просто не способны уничтожить американскую стелс-авиацию нового поколения.
Не спешите зевать и отставлять в сторону баян. Сейчас начнем рвать.
Тут есть изюминка. И она в том, что генерал Дептул не просто армейский "сапог". Это военный ученый, декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла! Следовательно, человек владеющий такой информацией, которую даже представить себе простой сержант или лейтенант не может. Да и лучше не представлять, потому что дешевле будет застрелиться, чем не разглашать.
Помните, сколько хвалебных отзывов было о незаметности стелсов? Оказалось, что уходя от суперсовременных систем слежения, конструкторы стелс-технологий напрочь забыли о наличии другого оружия. Из "каменного" века. Для которого любой «стелс» — не более чем самолет, который имеет двигатель, который создает завихрения воздуха и прочую ерунду, на которую давно уже никто не обращает внимания.
А зря.
Но американцы не были бы американцами, если бы не поменяли моментально условия игры.
По новой американской концепции невидимость — как раз не главное. Теперь главное, чтобы "голубь", посланный от большого радара, который вычислил самолет, не успел долететь до маленького радара, который есть у ракеты или самолета-перехватчика. А "голубь", по американской версии, летит всегда тише самолета. Шах и мат нашим С-300 и 400.
"Бистатический радар может помочь обнаружить малозаметный самолет. Однако для того, чтобы перехватить «невидимку», нужно передать данные о его местоположении с большого радиолокатора на гораздо меньший радар-перехватчик. Он должен быть размещен на летательном аппарате или ракете, которые были бы способны непрерывно отслеживать цель".
"Если вы перемещаете трек с радиолокатора на перехватчик, способный поражать цели на более дальних дистанциях, чем те, на которых «невидимка» мог бы обнаружить и сбить этот перехватчик, это значительно снизит вероятность поражения «невидимки». Обнаружение – это не главное. Существует целая цепочка задач, каждая из которых должна быть успешно решена для того, чтобы перехватить и уничтожить малозаметный самолет".
Короче говоря, пока суть да дело, пока все эти задачи будут решаться, «стелс» улетит восвояси без проблем. И будут радиолокаторы ракет и самолетов рассматривать чистый горизонт как потерпевшие крушение моряки море в штиль. Чисто вокруг и никого нет.
Что-то такое знакомое в соль мажоре, да?
Но не подумайте, что генерал Дептул все это рассказывает для того, чтобы унизить русские комплексы. Нет. Тут все проще. Слабость комплексов показала их установка в Сирии. Есть установка — нет самолетов. Не летают почему-то.
Фактически же генерал выполняет всё ту же задачу, о которой написано выше. "Дайте нам денег, и мы защитим всех от всего!" А учитывая звание генерала ВВС, ясно, что деньги нужны именно военно-воздушным силам США. Даже гадать для чего не нужно. Читайте статью и всё.
Опять процитируем Warrior.
"В этом году производители завершили очередной этап работы над проектом стелс-бомбардировщика следующего поколения B-21 Raider. Разработка, держащаяся в строгой секретности, выведет технологии малозаметности на беспрецедентный уровень.
Обеспечивать ее будут, среди прочего, специальное покрытие, уменьшение радиолокационного сечения, система подавления тепловых сигнатур, а также минимизация вертикальных элементов в конструкции самолета".
Причем благодаря стелс-технологиям Raider сможет держать под прицелом "любую цель в любой точке мира в любое время". Представляете себе бомбардировщик с ядерными бомбами или ракетами на борту, который свободно барражирует над Москвой или любым другим городом России или Китая?
Да за реализацию такой мечты любое правительство никаких денег не пожалеет. Просто не возможно удержаться, чтобы не прокомментировать рассказ Warrior.
"Новый самолет будет спроектирован так, чтобы иметь "глобальную досягаемость" – отчасти за счет широкого арсенала оружия большой дальности. B-21 будет способен нести не только ныне имеющиеся вооружения, в том числе ядерные бомбы, но и вооружения, находящееся в разработке.
В их числе – ракета сверхдальнего действия LRSO, проектом которой с августа 2017 года на конкурентной основе занимаются Raytheon и Lockheed Martin. На нее будет устанавливаться как обычная, так и ядерная боеголовки. Эта крылатая ракета-невидимка будет предназначаться для прорыва вражеской системы ПВО любой плотности".
Как американец, я бы прямо сейчас побежал в банк, чтобы перечислить все свои сбережения ВВС США. С такой защитой я ещё заработаю. Но я-то не американец…
Я как раз тот, для уничтожения которого все эти технологии и разрабатываются. А потому, смотрю на вооружение "из противоположного окопа".
А там сообщение ТАСС об испытаниях российского комплекса С-400 в Китае. Китай первым получил экспортные С-400 и сразу же испытал их для определения соответствия технических характеристик заявленным производителем.
Да ладно, уважаемые, зная, как относится к подобным вещам Китай, понятно, что китайские спецы перед покупкой всю кровь у наших попили. В таких объемах, что Дракула бы просто удавился от зависти. Это Китай, знаете ли…
Коллеги из ТАСС расписали все просто великолепно:
"Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с. Цель была поражена на предельной дальности — около 250 км".
По другим источникам, испытания проводились не в "тепличной обстановке", а в условиях "применения противником сильных помех".
Интересно? А ведь скорость 3 км/с — это скорость боеголовки баллистической ракеты средней дальности. Так что там с "серией задач, которые система не успеет решить" господин генерал-лейтенант ВВС армии США? Или там задачи "другой конструкции"?
Кстати, а много стран в современном мире обладают "мишенями", способными развивать такую скорость? Нет, конечно, в перспективе, через какое-то время, возможно... Только ведь и С-400 в перспективе, через какое-то время, возможно... заменят С-500!
Нечто похожее по характеристикам заявляли и американцы. Я о противоракете SM-3 комплекса Aegis Ashore. Тогда это заявление наделало немало шума в определенных кругах. Тем более, что разговор был даже не о 3, а о более 10 км/с! Только вот нет подтверждений о существовании таких характеристик у SM-3.
Понятно, что пока нет. Потом появятся. Но вот именно тогда мы и будем обсуждать возникшую проблему, но никак не раньше. Просто потому, что смысла как-то не наблюдаем.
Понятно, что под перспективными видами вооружения американский генерал имеет ввиду гиперзвуковые ракеты типа российского "Авангарда". Только где они у великой Америки? Бодливой корове Бог рогов не дал. Бывает.
Понятно, что полностью верить сообщениям китайцев тоже не стоит. Мы рассуждаем о рекламе нашего товара сторонним покупателем. Но и китайцы могут не сознаться, если был допущен "косяк". Однако, судя по настроениям в руководстве КНР "косяка" все-таки не было. «Алмаз-Антей» продал то, что и предлагал, а НОАК получила то, за что было заплачено.
Так что же новые бомбардировщики США? Они спасут Америку? Или они спасут генерала Дептула от увольнения в запас?
Генерал призывает американцев больше тратить на вооружение. Сегодня стелс-бомбардировщики. Завтра гиперзвуковые ракеты. Послезавтра боевые лазеры. Через три завтра боевые спутники... И так до того момента, пока не закончатся деньги.
Нет, понятно, что крашеная бумага в США не закончится никогда. Но все-таки…
Когда-то умные люди говорили мудрые вещи. Сделать и сказать, что сделано — вещи разные. Но стоят одинаково.
Иван Андреевич Крылов давно уже написал о той ситуации, в которой сегодня США. Басню "Слон и Моська" почитайте, господин генерал. Хотя, за косточку и не так лаять будешь. Да ещё и с большим куском мяса... Точнее, бюджета.
А наш караван все так же медленно будет идти. Не важно, как, важно, куда. Куда нужно нам.
Нет, я не о каких-либо тестах на профпригодность или физическую подготовку. Даже не о сложности управления войсками в век всеобщей компьютеризации и роботизации. И даже не о физическом и психологическом состоянии американского общества, а значит, и американских солдат и офицеров.
Я о том, на какие только ухищрения не приходится идти американским генералам, чтобы выбить очередное увеличение бюджета для собственных нужд. Как изворачиваться, чтобы оправдать собственные недочеты и просчеты других.
Издание Warrior, ну не National Interest, но тоже вполне себе уверенное такое издание, в котором очередной американский генерал, на этот раз генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептул рассказывает американским обывателям о непобедимости американского оружия. Точнее, о том, что российские зенитные комплексы С-300 и С-400 просто не способны уничтожить американскую стелс-авиацию нового поколения.
Не спешите зевать и отставлять в сторону баян. Сейчас начнем рвать.
Тут есть изюминка. И она в том, что генерал Дептул не просто армейский "сапог". Это военный ученый, декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла! Следовательно, человек владеющий такой информацией, которую даже представить себе простой сержант или лейтенант не может. Да и лучше не представлять, потому что дешевле будет застрелиться, чем не разглашать.
Помните, сколько хвалебных отзывов было о незаметности стелсов? Оказалось, что уходя от суперсовременных систем слежения, конструкторы стелс-технологий напрочь забыли о наличии другого оружия. Из "каменного" века. Для которого любой «стелс» — не более чем самолет, который имеет двигатель, который создает завихрения воздуха и прочую ерунду, на которую давно уже никто не обращает внимания.
А зря.
Но американцы не были бы американцами, если бы не поменяли моментально условия игры.
По новой американской концепции невидимость — как раз не главное. Теперь главное, чтобы "голубь", посланный от большого радара, который вычислил самолет, не успел долететь до маленького радара, который есть у ракеты или самолета-перехватчика. А "голубь", по американской версии, летит всегда тише самолета. Шах и мат нашим С-300 и 400.
"Бистатический радар может помочь обнаружить малозаметный самолет. Однако для того, чтобы перехватить «невидимку», нужно передать данные о его местоположении с большого радиолокатора на гораздо меньший радар-перехватчик. Он должен быть размещен на летательном аппарате или ракете, которые были бы способны непрерывно отслеживать цель".
"Если вы перемещаете трек с радиолокатора на перехватчик, способный поражать цели на более дальних дистанциях, чем те, на которых «невидимка» мог бы обнаружить и сбить этот перехватчик, это значительно снизит вероятность поражения «невидимки». Обнаружение – это не главное. Существует целая цепочка задач, каждая из которых должна быть успешно решена для того, чтобы перехватить и уничтожить малозаметный самолет".
Короче говоря, пока суть да дело, пока все эти задачи будут решаться, «стелс» улетит восвояси без проблем. И будут радиолокаторы ракет и самолетов рассматривать чистый горизонт как потерпевшие крушение моряки море в штиль. Чисто вокруг и никого нет.
Что-то такое знакомое в соль мажоре, да?
Но не подумайте, что генерал Дептул все это рассказывает для того, чтобы унизить русские комплексы. Нет. Тут все проще. Слабость комплексов показала их установка в Сирии. Есть установка — нет самолетов. Не летают почему-то.
Фактически же генерал выполняет всё ту же задачу, о которой написано выше. "Дайте нам денег, и мы защитим всех от всего!" А учитывая звание генерала ВВС, ясно, что деньги нужны именно военно-воздушным силам США. Даже гадать для чего не нужно. Читайте статью и всё.
Опять процитируем Warrior.
"В этом году производители завершили очередной этап работы над проектом стелс-бомбардировщика следующего поколения B-21 Raider. Разработка, держащаяся в строгой секретности, выведет технологии малозаметности на беспрецедентный уровень.
Обеспечивать ее будут, среди прочего, специальное покрытие, уменьшение радиолокационного сечения, система подавления тепловых сигнатур, а также минимизация вертикальных элементов в конструкции самолета".
Причем благодаря стелс-технологиям Raider сможет держать под прицелом "любую цель в любой точке мира в любое время". Представляете себе бомбардировщик с ядерными бомбами или ракетами на борту, который свободно барражирует над Москвой или любым другим городом России или Китая?
Да за реализацию такой мечты любое правительство никаких денег не пожалеет. Просто не возможно удержаться, чтобы не прокомментировать рассказ Warrior.
"Новый самолет будет спроектирован так, чтобы иметь "глобальную досягаемость" – отчасти за счет широкого арсенала оружия большой дальности. B-21 будет способен нести не только ныне имеющиеся вооружения, в том числе ядерные бомбы, но и вооружения, находящееся в разработке.
В их числе – ракета сверхдальнего действия LRSO, проектом которой с августа 2017 года на конкурентной основе занимаются Raytheon и Lockheed Martin. На нее будет устанавливаться как обычная, так и ядерная боеголовки. Эта крылатая ракета-невидимка будет предназначаться для прорыва вражеской системы ПВО любой плотности".
Как американец, я бы прямо сейчас побежал в банк, чтобы перечислить все свои сбережения ВВС США. С такой защитой я ещё заработаю. Но я-то не американец…
Я как раз тот, для уничтожения которого все эти технологии и разрабатываются. А потому, смотрю на вооружение "из противоположного окопа".
А там сообщение ТАСС об испытаниях российского комплекса С-400 в Китае. Китай первым получил экспортные С-400 и сразу же испытал их для определения соответствия технических характеристик заявленным производителем.
Да ладно, уважаемые, зная, как относится к подобным вещам Китай, понятно, что китайские спецы перед покупкой всю кровь у наших попили. В таких объемах, что Дракула бы просто удавился от зависти. Это Китай, знаете ли…
Коллеги из ТАСС расписали все просто великолепно:
"Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с. Цель была поражена на предельной дальности — около 250 км".
По другим источникам, испытания проводились не в "тепличной обстановке", а в условиях "применения противником сильных помех".
Интересно? А ведь скорость 3 км/с — это скорость боеголовки баллистической ракеты средней дальности. Так что там с "серией задач, которые система не успеет решить" господин генерал-лейтенант ВВС армии США? Или там задачи "другой конструкции"?
Кстати, а много стран в современном мире обладают "мишенями", способными развивать такую скорость? Нет, конечно, в перспективе, через какое-то время, возможно... Только ведь и С-400 в перспективе, через какое-то время, возможно... заменят С-500!
Нечто похожее по характеристикам заявляли и американцы. Я о противоракете SM-3 комплекса Aegis Ashore. Тогда это заявление наделало немало шума в определенных кругах. Тем более, что разговор был даже не о 3, а о более 10 км/с! Только вот нет подтверждений о существовании таких характеристик у SM-3.
Понятно, что пока нет. Потом появятся. Но вот именно тогда мы и будем обсуждать возникшую проблему, но никак не раньше. Просто потому, что смысла как-то не наблюдаем.
Понятно, что под перспективными видами вооружения американский генерал имеет ввиду гиперзвуковые ракеты типа российского "Авангарда". Только где они у великой Америки? Бодливой корове Бог рогов не дал. Бывает.
Понятно, что полностью верить сообщениям китайцев тоже не стоит. Мы рассуждаем о рекламе нашего товара сторонним покупателем. Но и китайцы могут не сознаться, если был допущен "косяк". Однако, судя по настроениям в руководстве КНР "косяка" все-таки не было. «Алмаз-Антей» продал то, что и предлагал, а НОАК получила то, за что было заплачено.
Так что же новые бомбардировщики США? Они спасут Америку? Или они спасут генерала Дептула от увольнения в запас?
Генерал призывает американцев больше тратить на вооружение. Сегодня стелс-бомбардировщики. Завтра гиперзвуковые ракеты. Послезавтра боевые лазеры. Через три завтра боевые спутники... И так до того момента, пока не закончатся деньги.
Нет, понятно, что крашеная бумага в США не закончится никогда. Но все-таки…
Когда-то умные люди говорили мудрые вещи. Сделать и сказать, что сделано — вещи разные. Но стоят одинаково.
Иван Андреевич Крылов давно уже написал о той ситуации, в которой сегодня США. Басню "Слон и Моська" почитайте, господин генерал. Хотя, за косточку и не так лаять будешь. Да ещё и с большим куском мяса... Точнее, бюджета.
А наш караван все так же медленно будет идти. Не важно, как, важно, куда. Куда нужно нам.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- Vitaly V. Kuzmin, vitalykuzmin.net, commons.wikimedia.org
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