ВКС вынуждают задействовать Ту-214Р. Украинские «помеховые» Ми-8 окутают Донбасс пеленой РЭБ
В то время как обозреватели из соцсетей с изрядной долей оправданной иронии продолжали комментировать новость о передаче Мариупольскому отряду морской охраны Госпогранслужбы "незалежной" малого патрульного катера территориального моря проекта UMS-1000 PC 12M2, предрекая ему судьбу "заптуренного" у береговой линии Безыменного сторожевого катера BG-119 (проекта 1400М "Гриф"), предпринявшего попытку обстрела береговых укрепрайонов ВС ДНР 31 августа 2018, практически незамеченной осталась новость об обретении оперативной боевой готовности двумя наиболее передовыми модификациями винтокрылых комплексов радиоэлектронного противодействия — Ми-8МТПБ и Ми-8МТПС. После восстановления силами специалистов ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" два борта были переданы в состав армейской авиации ВСУ, и уже в обозримом будущем могут быть переброшены на один из военных аэродромов на донбасском театре военных действий (Бердянск или Краматорск).
Принимая во внимание тот факт, что в феврале 2017 года в соответствии с приказом оборонного ведомства "незалежной" №711 войсковая часть А2772 Сил специальных операций ВСУ уже получила 4 вертолёта РЭБ (3 Ми-8ППА и 1 Ми-8СМВ) более ранних модификаций, общее количество данных машин в распоряжении украинских войсковых формирований (в 4 модификациях) достигло 6 единиц. А это далеко не лучшим образом отразится не только на возможностях 1-го армейского корпуса НМ ДНР по "купированию" наступления ВСУ в районе "тельмановского перешейка", но и на способностях воздушных средств радиолокационной разведки ВКС России наиболее детально фиксировать тактическую ситуацию в секторах прорыва подразделений 36-й, 79-й и 128-й отдельных бригад ВСУ. Следовательно, для того, чтобы объективно оценить возможности хотя бы одного из 6 адаптированных к выполнению задач РЭБ Ми-8 на современном сетецентрическом ТВД, а также выработать действенные методы противодействия ему, необходимо с головой погрузиться в изучение параметров радиоэлектронной "начинки" этой винтокрылой машины.
Наиболее технически совершенной версией в «помеховой» линейке Ми-8, доставшейся Киеву в наследство от советского ОПК, является Ми-8МТПБ. Машина разработана специалистами Казанского вертолётного завода на базе многоцелевого вертолёта Ми-8МТ, отличающегося от раннего варианта Ми-8Т на 16% более мощными 1454-сильными ГТД Климов ТВ-3-117МТ (в сравнении с ГТД ТВ2-117А). Более «тяговитый» вариант Ми-8 был выбран в качестве платформы совершенно неспроста. Дело в том, что в соответствии с тактико-техническим заданием Ми-8МТПБ был оснащён достаточно массивным и высокоэнергетическим комплексом радиоэлектронного противодействия «Бизон», 32-элементные активные ФАР которых требовали размещения на борту вертолёта ещё и эффективного контура жидкостного охлаждения, представленного 6 подфюзеляжными воздушно-масляными радиаторами. Этот же контур использовался для охлаждения антенных модулей станции РЭБ СПС-63/66 «Азалия».
Что касается технологических возможностей вышеуказанных комплексов РЭБ, размещённых на Ми-8МТПБ, то они способны создать массу проблем не только операторам контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки 1Л219 «Зоопарк», имеющихся в распоряжении Отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го АК НМ ДНР, но и операторам радиолокационных комплексов «Шмель-М» российских самолётов ДРЛОиУ А-50 и А-50У, которые регулярно осуществляют разведывательные полёты в воздушном пространстве России близ Новоазовского и Тельмановского районов для заблаговременного выявления фактов подготовки украинских боевиков к агрессивным действиям (включая передвижение наземной техники и оперирование тактической авиации). К примеру, комплекс РЭП СПС-63/66 «Азалия» осуществляет постановку помех как в S-диапазоне дециметровых волн, а также в G/H/X-диапазонах сантиметровых волн, которые вписываются в рабочие диапазоны и «Зоопарка» и радиолокационного комплекса самолётов семейства А-50/У.
Операторы комплексов столкнутся со сложными частотно-модулированными маскирующими помехами «скользящего» типа с псевдослучайной перестройкой частоты излучения от S до X-диапазона. При этом ширина спектра помехового сигнала составит 240 МГц, что создаст огромные сложности в селекции реальных наземных целей посредством РЛК «Шмель», а также усложнит комплексам артиллерийской разведки «Зоопарк» и «Аистёнок» алгоритм построения траекторий украинских осколочно-фугасных и реактивных снарядов для итогового вычисления активных артиллерийских позиций ВСУ. Также благодаря высокой спектральной плотности помехового канала комплекс «Азалия» способен свести к минимуму эффективность работы сантиметровых когерентно-импульсных радиолокационных обнаружителей и РЛС наведения самоходных зенитно-ракетных комплексов «Оса-АК», состоящих на вооружении армейских корпусов ЛДНР. Что касается А-50У, то в связи с использованием менее защищённой от помех (в сравнении с ПФАР и АФАР) РЛС «Шмель» с волноводно-щелевой антенной решёткой сектор помеховой работы Ми-8МТПБ на многофункциональных индикаторах операторов «Мэйнстея» будет представлять собой обыкновенную засветку, на фоне которой единицы танковых подразделений ВСУ будут практически неразличимы.
Ещё более мощный комплекс РЭБ «Бизон», представленный 32-элементной АФАР дециметрового диапазона волн, подольет масла в огонь способностью прикрывать действия армейской авиации ВСУ и штурмовиков Су-25 над Донбассом от современных обзорных радаров типа «Противник-Г», развёрнутых на Кубани и в Ростовской области, а также подавлять каналы управления БПЛА территориальной разведки. Противопоставить применению украинскими войсковыми формированиями вертолётного комплекса радиоэлектронного противодействия Ми-8 МТПБ (а также охватывающих метровый диапазон волн Ми-8ППА, оснащённых станцией РЭБ «Фасоль») можно лишь задействованием Воздушно-космическими силами России перспективных самолётов стратегической радиолокационной, а также радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, которые по неизвестным причинам являются крайне редкими гостями у воздушных границ ЛДНР (последний известный разведывательный полёт близ Донбасса был осуществлён осенью 2015 года). Размещённые на их борту многочастотные радиолокационные/радиотехнические комплексы МРК-411, представленные как минимум 4 антенными модулями бокового обзора и одним всеракурсным радиолокационным модулем обзора нижней полусферы (в радиопрозрачном подфюзеляжном «каплевидном» обтекателе), могут преподнести противнику два сюрприза.
В первую очередь это использование активных фазированных антенных решеток, способных формировать «нулевые сектора» диаграммы направленности в направлении на источник излучения (в нашем случае вертолёты Ми-8МТПБ/С/ППА), что увеличивает помехозащищённость и способность селекции наземных объектов на фоне помех. Во-вторых, это возможность применения радарами МРК-411 сверхнизких рабочих частот (нижнего диапазона метровых волн), благодаря которым операторы Ту-214Р могут сканировать целевой участок в режиме подповерхностной радиолокации, обнаруживая не только бронетехнику, артиллерию и средства ПВО противника с выключенными РЛС, но и вражескую подземную инфраструктуру в большинстве типов грунта и под снежным габаритом. Ни станции РЭБ «Фасоль», ни комплексы РЭП «Бизон» не способны противостоять данному длинноволновому режиму МРК-411. Единственной весомой проблемой является наличие на вооружении ВКС России лишь двух уникальных Ту-214Р, в то время как вероятная эскалация одновременно на нескольких стратегических направлениях требует принятия на вооружение порядка десяти подобных бортов.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html
https://bmpd.livejournal.com/715504.html
http://www.wing.com.ua/content/view/20908/
https://eagle-rost.livejournal.com/695728.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-599.html
Принимая во внимание тот факт, что в феврале 2017 года в соответствии с приказом оборонного ведомства "незалежной" №711 войсковая часть А2772 Сил специальных операций ВСУ уже получила 4 вертолёта РЭБ (3 Ми-8ППА и 1 Ми-8СМВ) более ранних модификаций, общее количество данных машин в распоряжении украинских войсковых формирований (в 4 модификациях) достигло 6 единиц. А это далеко не лучшим образом отразится не только на возможностях 1-го армейского корпуса НМ ДНР по "купированию" наступления ВСУ в районе "тельмановского перешейка", но и на способностях воздушных средств радиолокационной разведки ВКС России наиболее детально фиксировать тактическую ситуацию в секторах прорыва подразделений 36-й, 79-й и 128-й отдельных бригад ВСУ. Следовательно, для того, чтобы объективно оценить возможности хотя бы одного из 6 адаптированных к выполнению задач РЭБ Ми-8 на современном сетецентрическом ТВД, а также выработать действенные методы противодействия ему, необходимо с головой погрузиться в изучение параметров радиоэлектронной "начинки" этой винтокрылой машины.
Наиболее технически совершенной версией в «помеховой» линейке Ми-8, доставшейся Киеву в наследство от советского ОПК, является Ми-8МТПБ. Машина разработана специалистами Казанского вертолётного завода на базе многоцелевого вертолёта Ми-8МТ, отличающегося от раннего варианта Ми-8Т на 16% более мощными 1454-сильными ГТД Климов ТВ-3-117МТ (в сравнении с ГТД ТВ2-117А). Более «тяговитый» вариант Ми-8 был выбран в качестве платформы совершенно неспроста. Дело в том, что в соответствии с тактико-техническим заданием Ми-8МТПБ был оснащён достаточно массивным и высокоэнергетическим комплексом радиоэлектронного противодействия «Бизон», 32-элементные активные ФАР которых требовали размещения на борту вертолёта ещё и эффективного контура жидкостного охлаждения, представленного 6 подфюзеляжными воздушно-масляными радиаторами. Этот же контур использовался для охлаждения антенных модулей станции РЭБ СПС-63/66 «Азалия».
Отремонтированные Конотопским авиаремонтным заводом Ми-8МТПБ (на дальнем плане; видны 6 масляно-воздушных радиаторов под фюзеляжем) и Ми-8МТПС (на ближнем плане)
Что касается технологических возможностей вышеуказанных комплексов РЭБ, размещённых на Ми-8МТПБ, то они способны создать массу проблем не только операторам контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки 1Л219 «Зоопарк», имеющихся в распоряжении Отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го АК НМ ДНР, но и операторам радиолокационных комплексов «Шмель-М» российских самолётов ДРЛОиУ А-50 и А-50У, которые регулярно осуществляют разведывательные полёты в воздушном пространстве России близ Новоазовского и Тельмановского районов для заблаговременного выявления фактов подготовки украинских боевиков к агрессивным действиям (включая передвижение наземной техники и оперирование тактической авиации). К примеру, комплекс РЭП СПС-63/66 «Азалия» осуществляет постановку помех как в S-диапазоне дециметровых волн, а также в G/H/X-диапазонах сантиметровых волн, которые вписываются в рабочие диапазоны и «Зоопарка» и радиолокационного комплекса самолётов семейства А-50/У.
Операторы комплексов столкнутся со сложными частотно-модулированными маскирующими помехами «скользящего» типа с псевдослучайной перестройкой частоты излучения от S до X-диапазона. При этом ширина спектра помехового сигнала составит 240 МГц, что создаст огромные сложности в селекции реальных наземных целей посредством РЛК «Шмель», а также усложнит комплексам артиллерийской разведки «Зоопарк» и «Аистёнок» алгоритм построения траекторий украинских осколочно-фугасных и реактивных снарядов для итогового вычисления активных артиллерийских позиций ВСУ. Также благодаря высокой спектральной плотности помехового канала комплекс «Азалия» способен свести к минимуму эффективность работы сантиметровых когерентно-импульсных радиолокационных обнаружителей и РЛС наведения самоходных зенитно-ракетных комплексов «Оса-АК», состоящих на вооружении армейских корпусов ЛДНР. Что касается А-50У, то в связи с использованием менее защищённой от помех (в сравнении с ПФАР и АФАР) РЛС «Шмель» с волноводно-щелевой антенной решёткой сектор помеховой работы Ми-8МТПБ на многофункциональных индикаторах операторов «Мэйнстея» будет представлять собой обыкновенную засветку, на фоне которой единицы танковых подразделений ВСУ будут практически неразличимы.
Ещё более мощный комплекс РЭБ «Бизон», представленный 32-элементной АФАР дециметрового диапазона волн, подольет масла в огонь способностью прикрывать действия армейской авиации ВСУ и штурмовиков Су-25 над Донбассом от современных обзорных радаров типа «Противник-Г», развёрнутых на Кубани и в Ростовской области, а также подавлять каналы управления БПЛА территориальной разведки. Противопоставить применению украинскими войсковыми формированиями вертолётного комплекса радиоэлектронного противодействия Ми-8 МТПБ (а также охватывающих метровый диапазон волн Ми-8ППА, оснащённых станцией РЭБ «Фасоль») можно лишь задействованием Воздушно-космическими силами России перспективных самолётов стратегической радиолокационной, а также радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, которые по неизвестным причинам являются крайне редкими гостями у воздушных границ ЛДНР (последний известный разведывательный полёт близ Донбасса был осуществлён осенью 2015 года). Размещённые на их борту многочастотные радиолокационные/радиотехнические комплексы МРК-411, представленные как минимум 4 антенными модулями бокового обзора и одним всеракурсным радиолокационным модулем обзора нижней полусферы (в радиопрозрачном подфюзеляжном «каплевидном» обтекателе), могут преподнести противнику два сюрприза.
В первую очередь это использование активных фазированных антенных решеток, способных формировать «нулевые сектора» диаграммы направленности в направлении на источник излучения (в нашем случае вертолёты Ми-8МТПБ/С/ППА), что увеличивает помехозащищённость и способность селекции наземных объектов на фоне помех. Во-вторых, это возможность применения радарами МРК-411 сверхнизких рабочих частот (нижнего диапазона метровых волн), благодаря которым операторы Ту-214Р могут сканировать целевой участок в режиме подповерхностной радиолокации, обнаруживая не только бронетехнику, артиллерию и средства ПВО противника с выключенными РЛС, но и вражескую подземную инфраструктуру в большинстве типов грунта и под снежным габаритом. Ни станции РЭБ «Фасоль», ни комплексы РЭП «Бизон» не способны противостоять данному длинноволновому режиму МРК-411. Единственной весомой проблемой является наличие на вооружении ВКС России лишь двух уникальных Ту-214Р, в то время как вероятная эскалация одновременно на нескольких стратегических направлениях требует принятия на вооружение порядка десяти подобных бортов.
Источники информации:
http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html
https://bmpd.livejournal.com/715504.html
http://www.wing.com.ua/content/view/20908/
https://eagle-rost.livejournal.com/695728.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-599.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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