ВКС вынуждают задействовать Ту-214Р. Украинские «помеховые» Ми-8 окутают Донбасс пеленой РЭБ

Отремонтированные Конотопским авиаремонтным заводом Ми-8МТПБ (на дальнем плане; видны 6 масляно-воздушных радиаторов под фюзеляжем) и Ми-8МТПС (на ближнем плане)

Источники информации:

http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html

https://bmpd.livejournal.com/715504.html

http://www.wing.com.ua/content/view/20908/

https://eagle-rost.livejournal.com/695728.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-599.html