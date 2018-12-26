Главные события 2018 года в российской оборонной сфере

МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Комплекс лазерного оружия "Пересвет", кадр с видео Минобороны России

Военный парад на манёврах "Восток-2018" (полигон Цугол, Забайкальский край), фото: мультимедиа.минобороны.рф

ЗРС С-400 "Триумф"

ЗРС С-300

Военный технополис «Эра»

Военный технополис «Эра», макет

Эскиз главного храма ВС России

Истребитель пятого поколения Су-57

«Доля современного вооружения в воинских частях и соединениях достигла 61,5 процента, мы надеемся, что в 2019 году нам удастся выйти на уровень 67 процентов, а к 2020 году эта доля будет доведена до 70 процентов. В общей сложности мы уже получили более 1,5 тысяч образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра»,