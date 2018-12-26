Главные события 2018 года в российской оборонной сфере
2018 год был богат на события и новости, касающиеся российской оборонной сферы. От представленных Владимиром Путиным новых систем вооружений, обсуждение реальности или нереальности возможностей которых до сих пор продолжается не только в российской, но и в иностранной прессе, до крупнейших в истории России военных маневров «Восток», в которых приняли участие и подразделения китайских вооруженных сил. От новых контрактов в области военно-технического сотрудничества и перехода на расчеты в национальных валютах стран-покупателей до передачи Сирии зенитно-ракетной системы С-300. От начала строительства инновационного технополиса «Эра» до закладки главного храма Вооруженных сил РФ.
Новое оружие Путина
Одним из главных событий уходящего 2018 года для российской оборонки, безусловно, стала презентация Владимиром Путиным новейших образцов отечественных вооружений, работа над которыми велась в состоянии строгой секретности. О новых вооружениях глава государства рассказал 1 марта, выступая в рамках послания Федеральному собранию. Среди представленных новинок были гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» (может размещаться на борту истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ), гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», который может устанавливаться, как на тяжелых МБР «Сармат», которые придут на смену ракетам Р-36М2 «Воевода», так и на МБР РС-26 «Рубеж», которые могут иметь шахтное исполнение или входить в состав подвижного ракетного комплекса «Авангард». Помимо этого Путиным были анонсированы крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой «Посейдон» и боевой лазер «Пересвет».
Наиболее близки и полностью осязаемы на данный момент гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования и боевой лазер «Пересвет». Нет сомнений в скорой реализации и управляемого боевого блока «Авангард», предназначенного для оснащения современных российских межконтинентальных баллистических ракет. Разработки в этой области активно велись еще в Советском Союзе и на современном уровне развития технологий и материалов их создание абсолютно реально. А вот анонсированный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который может являться носителем ядерного заряда, только в июле приступил к испытаниям. Данная разработка включена в госпрограмму вооружений до 2027 года и работы в этом направлении, как и по созданию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту, пока что еще далеки от завершения. Именно компактные ядерные энергетические установки и вызывают больше всего вопросов и скепсиса вокруг двух этих проектов.
В то же время российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» – это грозное современное оружие, которое в состоянии поражать как стационарные объекты на суше, так и корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы, фрегаты. За счет гиперзвуковой скорости и активного маневрирования ракета в состоянии преодолевать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны вероятного противника. С 1 декабря 2017 года комплекс находится на опытно-боевом дежурстве на аэродромах Южного военного округа. В феврале-марте 2018 года в России начались эксплуатационные войсковые испытания нового ракетного комплекса, который уже называют воздушным «Искандером». Максимальная заявленная скорость ракеты в 10 раз превышает скорость звука, при этом она в состоянии маневрировать на всем участке траектории. Для достижения заявленной скорости ракета должна разгоняться носителем, поэтому для этих целей наилучшим образом подходит истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который на большой высоте в состоянии разгоняться до скорости 3400 км/ч. Стоит отметить, что дальний истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который прошел модернизацию до варианта МиГ-31К (носителя ракеты «Кинжал»), лишается при этом возможности применения штатных для других самолетов МиГ-31 видов вооружения. С него демонтируются подфюзеляжные устройства для ракет Р-33/Р-37.
Второй полностью осязаемой оружейной новинкой является комплекс лазерного оружия, получивший название «Пересвет». Большая часть информации о данном комплексе и его характеристиках засекречена, но эксперты предполагают, что его основное предназначение – это выполнение задач противоракетной и противоздушной обороны. Также эксперты отмечают, что комплекс сможет бороться с беспилотными аппаратами противника и дополнять и страховать развернутые системы ПВО при отражении массированных авиационных ударов. Оснащение ВС России лазерными комплексами «Пересвет» началось еще в 2017 году, а 1 декабря 2018 года лазерные комплексы заступили на опытно-боевое дежурство.
Маневры «Восток-2018»
Активная фаза маневров «Восток-2018» состоялась с 11 по 17 сентября сразу на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акватории Берингова, Японского и Охотского морей, об этом сообщал Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Стоит отметить, что столь масштабных мероприятий боевой подготовки войск в России еще не было. Учения были сравнимы с проводимыми в СССР маневрами «Запад-81», но в чем-то, по словам министра обороны Сергея Шойгу, были даже масштабнее советских. Министр обороны страны отметил, что в истории российской армии маневры «Восток-2018» стали самым масштабным мероприятием подготовки и проверки войск. В общей сложности к участию в маневрах привлекалось 300 тысяч военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и БПЛА, до 36 танков, бронетранспортеров, БМП и других машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения российского флота.
В основном розыгрыше учений, который прошел на полигоне Цугол Восточного военного округа России, приняли участие представители воинского контингента Народно-освободительной армии Китая общей численностью до 3,5 тысяч человек. Всего в рамках проводимых маневров в Россию железнодорожным транспортом прибыло порядка 30 воинских эшелонов, которые доставили более 400 единиц боевой и специальной техники НОАК. Также в учениях принял участие и воинский контингент Вооруженных сил Монголии.
По словам генерала армии Сергея Шойгу, проведенные учения позволили повысить уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава Вооруженных сил России, отработать на практике действия группировок на Восточном направлении и в оперативно важных для страны океанских и морских районах.
Военно-техническое сотрудничество и расчеты в национальной валюте
Главным итогом 2018 года в сфере ВТС – Военно-технического сотрудничества можно назвать сразу ряд событий. Среди них на первое место выходит подписанный с Индией контракт на поставку зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». Переговоры по данному контракту велись на протяжении нескольких лет. Ожидается, что в Индию будут поставлены комплексы на сумму более пяти миллиардов долларов. Данная сделка стала крупнейшей за всю историю российского оборонного экспорта. Помимо этого, Москва и Дели смогли подписать ряд контрактов в оборонной сфере, которые включают поставку Индии очередных фрегатов проекта 11356. Параметры заключенных оборонных контрактов не раскрываются, но, по неофициальной информации, сумма контракта на поставку двух уже готовых боевых кораблей составляет около 950 миллионов долларов. Производством фрегатов займется Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая планирует поставить первые корабли по новому контракту в течение трех лет.
Успехом для Российской Федерации в сфере ВТС стали не только заключенные контракты: в конце ноября 2018 года источник агентства РИА Новости рассказал, что Россия cо своим ПЗРК «Игла» смогла победить в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, но официальным подтверждением данной информации агентство пока что не располагает. Если же говорить об общих перспективах ВТС, то, по словам Александра Михеева главы «Рособоронэкспорта», спрос на отечественное оружие в мире только растет. По словам чиновника, портфель заказов «Рособоронэкспорта» недавно преодолел отметку в 55 миллиардов долларов, значительная доля из которых была сформирована за счет контрактов с арабскими странами. Только в 2018 году «Рособоронэкспорт» подписал контрактов на общую сумму около 19 миллиардов долларов, что практически на 25 процентов больше, чем было подписано за весь 2017 год.
Важным для российской оборонной сферы является и отказ от расчетов в долларах в военных контрактах. О том, что Россия перестанет использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах, в интервью РБК рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. К примеру, поставка ЗРС С-400 «Триумф» оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. По словам Мантурова, в национальных валютах, в частности, расплачиваются Китай, Индия и Турция. По словам министра промышленности, подобный шаг с переходом на расчеты в национальных валютах снимает некоторые ограничения, связанные с хождением доллара для взаиморасчетов. Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отмечал, что работать с долларом в сфере военно-технического сотрудничества «практически невозможно». Чиновник объяснял это тем, что банковская сфера блокирует или замораживает платежи в долларах. При этом министр промышленности Денис Мантуров отметил, что, несмотря на санкции, Россия не срывает контракты на поставку вооружений.
Как сообщает издание Lenta.ru, в начале октября 2018 года был заключен контракт с Индией на пять миллиардов долларов, по данному контракту страна получит пять полков ЗРС С-400. Турция должна получить 4 дивизиона данных ЗРС, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов, соглашение было подписано в декабре 2017 года. Китай ранее приобрел 6 дивизионов ЗРС С-400 на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Денис Мантуров уточнил, что бартерные схемы, когда с предприятиями можно было рассчитываться «либо пуховиками, либо китайской тушенкой», уже проходили в девяностые годы. В настоящее время данные схемы, по словам министра, к счастью не используются.
Передача комплексов С-300 Сирии
Осенью 2018 года Россия безвозмездно передала Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый (24 ПУ). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои военно-дипломатические источники, завершение передачи комплексов состоялось 1 октября 2018 года. «Данная техника ранее находилась на вооружении одного из зенитно-ракетных полков ВКС России, который был переоснащен на систему С-400 «Триумф». Переданная сирийцам техника прошла в России капитальный ремонт, она полностью исправна и в состоянии выполнять возложенные на нее боевые задачи», – рассказал источник агентства. Вместе с пусковыми установками сирийцы получили и возимый боекомплект в количестве более 100 зенитных управляемых ракет на каждый из поставленных дивизионов.
Как отмечают специалисты, комплекс С-300 в состоянии поражать современные и перспективные самолеты, в том числе машины, выполненные с применением технологии малозаметности «стелс», сбивать тактические и оперативно-тактические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, а также крылатые ракеты, разведывательно-ударные комплексы и самолеты радиолокационного дозора и наведения. Основным отличием модификации С-300ПМ (экспортный вариант – С-300ПМУ-1) является возможность использовать зенитные управляемые ракеты средней дальности 48Н6 (экспортный вариант – 48Н6Е), которые могут сбивать самолеты противника на удалении до 150 км.
Причиной передачи Сирии зенитной ракетной системы С-300 стал трагический случай, который произошел 17 сентября 2018 года, когда российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийским расчетом ПВО при отражении атаки со стороны ВВС Израиля, которые наносили удары по целям на территории провинции Латакия. В Ил-20 ВКС России попала сирийская ракета комплекса С-200, в результате погибли все 15 российских военных, находившихся на борту самолета. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль, в военном ведомстве рассказали о том, что израильские военные летчики (4 истребителя F-16) прикрывались российским самолетом, подставив его под удар систем ПВО Сирии.
Военный инновационный технополис «Эра»
Осенью 2018 года началась работа военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра». Планируется, что находящийся в Анапе технополис выйдет на полную рабочую мощность в 2020 году. ВИТ «Эра» расположен на побережье Черного моря и занимает площадь 17 га. По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, инфраструктура нового технополиса сочетает функции образовательной и научной организации, опытного производства и тестового полигона. Это позволяет в одном месте осуществлять все этапы создания новых образцов вооружения: от проведения поисковых исследований до создания прототипов и принципиально новых образцов, делая это в кратчайшие сроки (до трех лет).
Сообщается, что основной упор в научной деятельности технополиса «Эра» будет сделан на разработке оборонных технологий. Однако при этом планируется работа и по выявлению потенциально интересных для Минобороны эмерджентных коммерческих технологий, а также оценка потенциала их применения в интересах ВС России. Также здесь займутся идентификацией технологий, которые или пока только создаются, или требуют значительной адаптации для военных нужд. Важным направлением деятельности ВИТ «Эра» станет исследование возможностей технологий искусственного интеллекта и его применения в военной сфере. Также здесь будут работать над медициной будущего и развитием беспилотных технологий.
Известно, что работа в «Эре» будет вестись по 8 главным направлениям: IT-системы и автоматизированные системы управления; информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; робототехника; техническое зрение и распознавание образов; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; биоинженерные и биосинтетические технологии; нанотехнологии и наноматериалы. В настоящее время идет процесс комплектования технополиса рабочими кадрами. Всего к 2020 году в технополисе должно появиться до 2000 новых рабочих мест. Помимо этого с июля 2018 года здесь приступили к работе четыре научных роты общей численностью 198 специалистов, в будущем их количество может увеличиться.
Для сотрудников «Эры» созданы хорошие бытовые условия, уже построено около 1400 квартир, расположенных на берегу моря, а также несколько образовательных центров. На территории технополиса имеются крытый бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, Ледовый дворец, тренажерные залы. В 18 действующих лабораториях научно-образовательного сектора уже сегодня используется более 600 единиц различного уникального лабораторно-испытательного оборудования, которое задействовано в выполнении 40 плановых инновационных проектов. Известно, что в лабораторном кластере разместились 37 предприятий, в том числе, как крупные российские оборонные концерны – «Сухой» и «Калашников», так и молодые исследовательские команды-стартапы.
Главный храм Вооруженных сил
В сентябре состоялась закладка главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который собираются возвести в парке «Патриот» недалеко от подмосковной Кубинки. Храм планируется построить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Известно, что храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, станет третьим по высоте православным храмом в мире. Планируемая высота храма – 95 метров, общая площадь здания составит 11 тысяч квадратных метров, это позволит храму вместить примерно 6 тысяч человек. По замыслу создателей, храм будет символизировать духовность русского воинства, которое поднимает меч только для защиты своего Отечества. Согласно официальной информации, возведение храма осуществляется только на добровольные пожертвования, для их сбора специально был создан благотворительный фонд «Воскресение».
Как отмечают создатели проекта храма, история нашей страны неразрывно связана с историей строительства храмов: в память о защитниках Отечества испокон веков устанавливались памятные знаки, возводились часовни, храмы-памятники и даже целые православные архитектурные ансамбли. Планируется, что главный храм Вооруженных Сил РФ сможет объединить всех православных верующих военнослужащих. При этом храм станет духовным, просветительским и учебно-методическим центром не только для военнослужащих, но и для всех православных священников и граждан нашей страны. Также при храме будет открыта школа военных священников и будет возрожден институт сестер милосердия. На территории храмового комплекса в парке «Патриот» будет построен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальная экспозиция которого расскажет о разных эпизодах героической славы русского воинства.
На изображениях, представленных в презентации на официальном сайте Минобороны России, здание храма окрашено в цвет хаки. Военный храм будет иметь четыре боковых придела, каждый из них будет посвящен святому, являющемуся покровителем одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России: Придел Святого Ильи Пророка – покровителя ВДВ и ВКС России; Придел Святой Варвары Великомученицы – покровительницы РВСН; Придел Святого Апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ России; Придел Святого Александра Невского – покровителя Сухопутных войск России.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, строительство храма идет по плану: закончено возведение фундамента, в финальную стадию перешли работы дизайнеров и художников. Как сообщает агентство РИА Новости, министр рассказал, что ступени главного храма ВС России будут отлиты из трофейной техники вермахта. Об этом он рассказал в понедельник, 24 декабря, на заседании общественного совета Минобороны России. Шойгу пояснил такое решение тем, что руководство военного ведомства хочет, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным.
Состояние российских вооруженных сил по итогам 2018 года
Только в 2018 году ВС РФ приняли на вооружение и закончили цикл государственных испытаний 56 видов новой техники. Об этом в субботу, 22 декабря, рассказал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. В эфире телеканала «Россия-24» генерал армии отметил: «Новинок много. В 2018 году было принято на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники. По 21 образцу только вчера и позавчера доложили о том, что закончились государственные испытания. Это еще плюс 21 образец вооружения и военной техники». При этом Дмитрий Булгаков уточнил, что всего в 2018 году в войска поступило более 5 тысяч единиц новой техники. Помимо этого, военнослужащие получили более 8 миллионов «наименований вещевого имущества», для того чтобы обеспечить личный состав формой одежды, более 700 тысяч тонн продовольствия для питания и 2,5 миллиона тонн горючего. По словам генерала армии, коэффициент исправности техники в вооруженных силах Российской Федерации составляет сегодня 94 процента.
На вооружение российской армии были приняты новые автоматы АК-12 и АК-15 калибра 5,45-мм и 7,62-мм соответственно. Модель АК-12 должна прийти в российской армии на смену «самого главного» автомата АК-74М. К новинкам российских вооружений также можно отнести автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», испытания которого завершились в ноябре 2018 года. Комплекс позволяет принимать и обрабатывать акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдавать информацию о месте разрыва снаряда, точности попадания, а также информацию о месторасположении артиллерии противника. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд. Использование подобного комплекса серьезно упрощает ведение контрбатарейной борьбы. Также в рамках ОКР по теме «Набросок» были созданы опытные артиллерийские установки: 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», смонтированное на колесном шасси «Урала», 120-мм самоходное орудие «Магнолия» – на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов и в Арктике, а также 82-мм самоходный миномет «Дрок», размещенный на колесном шасси «Камаза». Установки испытывались в течение 2018 года, испытания должны были завершиться до конца года.
Принес 2018 год и заключение контрактов на долгожданные новинки. Так в рамках работы международного военно-технического форума «Армия-2018» был подписан контракт на поставку двух предсерийных истребителей пятого поколения Су-57. Это долгожданная сделка, которой ждали на протяжении нескольких лет. Первый из новых самолетов должен поступить на вооружение ВКС России уже в 2019 году. Помимо этого было подписано соглашение о поставке 6 новых легких истребителей МиГ-35, которые должны быть поставлены военным до 2023 года. Не менее ожидаемым стало объявление контракта на поставку в войска 132 боевых машин: основного боевого танка (Т-14) и боевой машины пехоты Т-15, построенных на базе перспективной тяжелой гусеничной платформы «Армата». Бронетехника приобретается в рамках опытно-войсковой партии, исполнение контракта запланировано до 2022 года. Контракт предусматривает поставку двух батальонных комплектов танков Т-14 и одного батальонного комплекта БМП Т-15.
О состоянии вооруженных сил высказался и министр обороны страны Сергей Шойгу. На заседании общественного совета при Минобороны России в понедельник, 24 декабря, министр подчеркнул, что армия в текущем году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением.
– отметил Сергей Шойгу.
По его словам, подобный уровень современности не присутствует сегодня ни в одной армии мира.
Новое оружие Путина
Одним из главных событий уходящего 2018 года для российской оборонки, безусловно, стала презентация Владимиром Путиным новейших образцов отечественных вооружений, работа над которыми велась в состоянии строгой секретности. О новых вооружениях глава государства рассказал 1 марта, выступая в рамках послания Федеральному собранию. Среди представленных новинок были гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» (может размещаться на борту истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ), гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», который может устанавливаться, как на тяжелых МБР «Сармат», которые придут на смену ракетам Р-36М2 «Воевода», так и на МБР РС-26 «Рубеж», которые могут иметь шахтное исполнение или входить в состав подвижного ракетного комплекса «Авангард». Помимо этого Путиным были анонсированы крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой «Посейдон» и боевой лазер «Пересвет».
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Наиболее близки и полностью осязаемы на данный момент гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования и боевой лазер «Пересвет». Нет сомнений в скорой реализации и управляемого боевого блока «Авангард», предназначенного для оснащения современных российских межконтинентальных баллистических ракет. Разработки в этой области активно велись еще в Советском Союзе и на современном уровне развития технологий и материалов их создание абсолютно реально. А вот анонсированный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который может являться носителем ядерного заряда, только в июле приступил к испытаниям. Данная разработка включена в госпрограмму вооружений до 2027 года и работы в этом направлении, как и по созданию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту, пока что еще далеки от завершения. Именно компактные ядерные энергетические установки и вызывают больше всего вопросов и скепсиса вокруг двух этих проектов.
В то же время российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» – это грозное современное оружие, которое в состоянии поражать как стационарные объекты на суше, так и корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы, фрегаты. За счет гиперзвуковой скорости и активного маневрирования ракета в состоянии преодолевать современные системы противовоздушной и противоракетной обороны вероятного противника. С 1 декабря 2017 года комплекс находится на опытно-боевом дежурстве на аэродромах Южного военного округа. В феврале-марте 2018 года в России начались эксплуатационные войсковые испытания нового ракетного комплекса, который уже называют воздушным «Искандером». Максимальная заявленная скорость ракеты в 10 раз превышает скорость звука, при этом она в состоянии маневрировать на всем участке траектории. Для достижения заявленной скорости ракета должна разгоняться носителем, поэтому для этих целей наилучшим образом подходит истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который на большой высоте в состоянии разгоняться до скорости 3400 км/ч. Стоит отметить, что дальний истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, который прошел модернизацию до варианта МиГ-31К (носителя ракеты «Кинжал»), лишается при этом возможности применения штатных для других самолетов МиГ-31 видов вооружения. С него демонтируются подфюзеляжные устройства для ракет Р-33/Р-37.
Комплекс лазерного оружия "Пересвет", кадр с видео Минобороны России
Второй полностью осязаемой оружейной новинкой является комплекс лазерного оружия, получивший название «Пересвет». Большая часть информации о данном комплексе и его характеристиках засекречена, но эксперты предполагают, что его основное предназначение – это выполнение задач противоракетной и противоздушной обороны. Также эксперты отмечают, что комплекс сможет бороться с беспилотными аппаратами противника и дополнять и страховать развернутые системы ПВО при отражении массированных авиационных ударов. Оснащение ВС России лазерными комплексами «Пересвет» началось еще в 2017 году, а 1 декабря 2018 года лазерные комплексы заступили на опытно-боевое дежурство.
Маневры «Восток-2018»
Активная фаза маневров «Восток-2018» состоялась с 11 по 17 сентября сразу на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акватории Берингова, Японского и Охотского морей, об этом сообщал Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Стоит отметить, что столь масштабных мероприятий боевой подготовки войск в России еще не было. Учения были сравнимы с проводимыми в СССР маневрами «Запад-81», но в чем-то, по словам министра обороны Сергея Шойгу, были даже масштабнее советских. Министр обороны страны отметил, что в истории российской армии маневры «Восток-2018» стали самым масштабным мероприятием подготовки и проверки войск. В общей сложности к участию в маневрах привлекалось 300 тысяч военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и БПЛА, до 36 танков, бронетранспортеров, БМП и других машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения российского флота.
В основном розыгрыше учений, который прошел на полигоне Цугол Восточного военного округа России, приняли участие представители воинского контингента Народно-освободительной армии Китая общей численностью до 3,5 тысяч человек. Всего в рамках проводимых маневров в Россию железнодорожным транспортом прибыло порядка 30 воинских эшелонов, которые доставили более 400 единиц боевой и специальной техники НОАК. Также в учениях принял участие и воинский контингент Вооруженных сил Монголии.
Военный парад на манёврах "Восток-2018" (полигон Цугол, Забайкальский край), фото: мультимедиа.минобороны.рф
По словам генерала армии Сергея Шойгу, проведенные учения позволили повысить уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава Вооруженных сил России, отработать на практике действия группировок на Восточном направлении и в оперативно важных для страны океанских и морских районах.
Военно-техническое сотрудничество и расчеты в национальной валюте
Главным итогом 2018 года в сфере ВТС – Военно-технического сотрудничества можно назвать сразу ряд событий. Среди них на первое место выходит подписанный с Индией контракт на поставку зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». Переговоры по данному контракту велись на протяжении нескольких лет. Ожидается, что в Индию будут поставлены комплексы на сумму более пяти миллиардов долларов. Данная сделка стала крупнейшей за всю историю российского оборонного экспорта. Помимо этого, Москва и Дели смогли подписать ряд контрактов в оборонной сфере, которые включают поставку Индии очередных фрегатов проекта 11356. Параметры заключенных оборонных контрактов не раскрываются, но, по неофициальной информации, сумма контракта на поставку двух уже готовых боевых кораблей составляет около 950 миллионов долларов. Производством фрегатов займется Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которая планирует поставить первые корабли по новому контракту в течение трех лет.
Успехом для Российской Федерации в сфере ВТС стали не только заключенные контракты: в конце ноября 2018 года источник агентства РИА Новости рассказал, что Россия cо своим ПЗРК «Игла» смогла победить в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, но официальным подтверждением данной информации агентство пока что не располагает. Если же говорить об общих перспективах ВТС, то, по словам Александра Михеева главы «Рособоронэкспорта», спрос на отечественное оружие в мире только растет. По словам чиновника, портфель заказов «Рособоронэкспорта» недавно преодолел отметку в 55 миллиардов долларов, значительная доля из которых была сформирована за счет контрактов с арабскими странами. Только в 2018 году «Рособоронэкспорт» подписал контрактов на общую сумму около 19 миллиардов долларов, что практически на 25 процентов больше, чем было подписано за весь 2017 год.
ЗРС С-400 "Триумф"
Важным для российской оборонной сферы является и отказ от расчетов в долларах в военных контрактах. О том, что Россия перестанет использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах, в интервью РБК рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. К примеру, поставка ЗРС С-400 «Триумф» оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. По словам Мантурова, в национальных валютах, в частности, расплачиваются Китай, Индия и Турция. По словам министра промышленности, подобный шаг с переходом на расчеты в национальных валютах снимает некоторые ограничения, связанные с хождением доллара для взаиморасчетов. Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отмечал, что работать с долларом в сфере военно-технического сотрудничества «практически невозможно». Чиновник объяснял это тем, что банковская сфера блокирует или замораживает платежи в долларах. При этом министр промышленности Денис Мантуров отметил, что, несмотря на санкции, Россия не срывает контракты на поставку вооружений.
Как сообщает издание Lenta.ru, в начале октября 2018 года был заключен контракт с Индией на пять миллиардов долларов, по данному контракту страна получит пять полков ЗРС С-400. Турция должна получить 4 дивизиона данных ЗРС, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов, соглашение было подписано в декабре 2017 года. Китай ранее приобрел 6 дивизионов ЗРС С-400 на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Денис Мантуров уточнил, что бартерные схемы, когда с предприятиями можно было рассчитываться «либо пуховиками, либо китайской тушенкой», уже проходили в девяностые годы. В настоящее время данные схемы, по словам министра, к счастью не используются.
Передача комплексов С-300 Сирии
Осенью 2018 года Россия безвозмездно передала Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый (24 ПУ). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на свои военно-дипломатические источники, завершение передачи комплексов состоялось 1 октября 2018 года. «Данная техника ранее находилась на вооружении одного из зенитно-ракетных полков ВКС России, который был переоснащен на систему С-400 «Триумф». Переданная сирийцам техника прошла в России капитальный ремонт, она полностью исправна и в состоянии выполнять возложенные на нее боевые задачи», – рассказал источник агентства. Вместе с пусковыми установками сирийцы получили и возимый боекомплект в количестве более 100 зенитных управляемых ракет на каждый из поставленных дивизионов.
ЗРС С-300
Как отмечают специалисты, комплекс С-300 в состоянии поражать современные и перспективные самолеты, в том числе машины, выполненные с применением технологии малозаметности «стелс», сбивать тактические и оперативно-тактические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, а также крылатые ракеты, разведывательно-ударные комплексы и самолеты радиолокационного дозора и наведения. Основным отличием модификации С-300ПМ (экспортный вариант – С-300ПМУ-1) является возможность использовать зенитные управляемые ракеты средней дальности 48Н6 (экспортный вариант – 48Н6Е), которые могут сбивать самолеты противника на удалении до 150 км.
Причиной передачи Сирии зенитной ракетной системы С-300 стал трагический случай, который произошел 17 сентября 2018 года, когда российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийским расчетом ПВО при отражении атаки со стороны ВВС Израиля, которые наносили удары по целям на территории провинции Латакия. В Ил-20 ВКС России попала сирийская ракета комплекса С-200, в результате погибли все 15 российских военных, находившихся на борту самолета. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль, в военном ведомстве рассказали о том, что израильские военные летчики (4 истребителя F-16) прикрывались российским самолетом, подставив его под удар систем ПВО Сирии.
Военный инновационный технополис «Эра»
Осенью 2018 года началась работа военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра». Планируется, что находящийся в Анапе технополис выйдет на полную рабочую мощность в 2020 году. ВИТ «Эра» расположен на побережье Черного моря и занимает площадь 17 га. По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, инфраструктура нового технополиса сочетает функции образовательной и научной организации, опытного производства и тестового полигона. Это позволяет в одном месте осуществлять все этапы создания новых образцов вооружения: от проведения поисковых исследований до создания прототипов и принципиально новых образцов, делая это в кратчайшие сроки (до трех лет).
Военный технополис «Эра»
Сообщается, что основной упор в научной деятельности технополиса «Эра» будет сделан на разработке оборонных технологий. Однако при этом планируется работа и по выявлению потенциально интересных для Минобороны эмерджентных коммерческих технологий, а также оценка потенциала их применения в интересах ВС России. Также здесь займутся идентификацией технологий, которые или пока только создаются, или требуют значительной адаптации для военных нужд. Важным направлением деятельности ВИТ «Эра» станет исследование возможностей технологий искусственного интеллекта и его применения в военной сфере. Также здесь будут работать над медициной будущего и развитием беспилотных технологий.
Известно, что работа в «Эре» будет вестись по 8 главным направлениям: IT-системы и автоматизированные системы управления; информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; робототехника; техническое зрение и распознавание образов; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; биоинженерные и биосинтетические технологии; нанотехнологии и наноматериалы. В настоящее время идет процесс комплектования технополиса рабочими кадрами. Всего к 2020 году в технополисе должно появиться до 2000 новых рабочих мест. Помимо этого с июля 2018 года здесь приступили к работе четыре научных роты общей численностью 198 специалистов, в будущем их количество может увеличиться.
Военный технополис «Эра», макет
Для сотрудников «Эры» созданы хорошие бытовые условия, уже построено около 1400 квартир, расположенных на берегу моря, а также несколько образовательных центров. На территории технополиса имеются крытый бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, Ледовый дворец, тренажерные залы. В 18 действующих лабораториях научно-образовательного сектора уже сегодня используется более 600 единиц различного уникального лабораторно-испытательного оборудования, которое задействовано в выполнении 40 плановых инновационных проектов. Известно, что в лабораторном кластере разместились 37 предприятий, в том числе, как крупные российские оборонные концерны – «Сухой» и «Калашников», так и молодые исследовательские команды-стартапы.
Главный храм Вооруженных сил
В сентябре состоялась закладка главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который собираются возвести в парке «Патриот» недалеко от подмосковной Кубинки. Храм планируется построить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Известно, что храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, станет третьим по высоте православным храмом в мире. Планируемая высота храма – 95 метров, общая площадь здания составит 11 тысяч квадратных метров, это позволит храму вместить примерно 6 тысяч человек. По замыслу создателей, храм будет символизировать духовность русского воинства, которое поднимает меч только для защиты своего Отечества. Согласно официальной информации, возведение храма осуществляется только на добровольные пожертвования, для их сбора специально был создан благотворительный фонд «Воскресение».
Как отмечают создатели проекта храма, история нашей страны неразрывно связана с историей строительства храмов: в память о защитниках Отечества испокон веков устанавливались памятные знаки, возводились часовни, храмы-памятники и даже целые православные архитектурные ансамбли. Планируется, что главный храм Вооруженных Сил РФ сможет объединить всех православных верующих военнослужащих. При этом храм станет духовным, просветительским и учебно-методическим центром не только для военнослужащих, но и для всех православных священников и граждан нашей страны. Также при храме будет открыта школа военных священников и будет возрожден институт сестер милосердия. На территории храмового комплекса в парке «Патриот» будет построен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальная экспозиция которого расскажет о разных эпизодах героической славы русского воинства.
Эскиз главного храма ВС России
На изображениях, представленных в презентации на официальном сайте Минобороны России, здание храма окрашено в цвет хаки. Военный храм будет иметь четыре боковых придела, каждый из них будет посвящен святому, являющемуся покровителем одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России: Придел Святого Ильи Пророка – покровителя ВДВ и ВКС России; Придел Святой Варвары Великомученицы – покровительницы РВСН; Придел Святого Апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ России; Придел Святого Александра Невского – покровителя Сухопутных войск России.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, строительство храма идет по плану: закончено возведение фундамента, в финальную стадию перешли работы дизайнеров и художников. Как сообщает агентство РИА Новости, министр рассказал, что ступени главного храма ВС России будут отлиты из трофейной техники вермахта. Об этом он рассказал в понедельник, 24 декабря, на заседании общественного совета Минобороны России. Шойгу пояснил такое решение тем, что руководство военного ведомства хочет, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным.
Состояние российских вооруженных сил по итогам 2018 года
Только в 2018 году ВС РФ приняли на вооружение и закончили цикл государственных испытаний 56 видов новой техники. Об этом в субботу, 22 декабря, рассказал замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. В эфире телеканала «Россия-24» генерал армии отметил: «Новинок много. В 2018 году было принято на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники. По 21 образцу только вчера и позавчера доложили о том, что закончились государственные испытания. Это еще плюс 21 образец вооружения и военной техники». При этом Дмитрий Булгаков уточнил, что всего в 2018 году в войска поступило более 5 тысяч единиц новой техники. Помимо этого, военнослужащие получили более 8 миллионов «наименований вещевого имущества», для того чтобы обеспечить личный состав формой одежды, более 700 тысяч тонн продовольствия для питания и 2,5 миллиона тонн горючего. По словам генерала армии, коэффициент исправности техники в вооруженных силах Российской Федерации составляет сегодня 94 процента.
На вооружение российской армии были приняты новые автоматы АК-12 и АК-15 калибра 5,45-мм и 7,62-мм соответственно. Модель АК-12 должна прийти в российской армии на смену «самого главного» автомата АК-74М. К новинкам российских вооружений также можно отнести автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», испытания которого завершились в ноябре 2018 года. Комплекс позволяет принимать и обрабатывать акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдавать информацию о месте разрыва снаряда, точности попадания, а также информацию о месторасположении артиллерии противника. Время получения координат одиночной цели не превышает 5 секунд. Использование подобного комплекса серьезно упрощает ведение контрбатарейной борьбы. Также в рамках ОКР по теме «Набросок» были созданы опытные артиллерийские установки: 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», смонтированное на колесном шасси «Урала», 120-мм самоходное орудие «Магнолия» – на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов и в Арктике, а также 82-мм самоходный миномет «Дрок», размещенный на колесном шасси «Камаза». Установки испытывались в течение 2018 года, испытания должны были завершиться до конца года.
Принес 2018 год и заключение контрактов на долгожданные новинки. Так в рамках работы международного военно-технического форума «Армия-2018» был подписан контракт на поставку двух предсерийных истребителей пятого поколения Су-57. Это долгожданная сделка, которой ждали на протяжении нескольких лет. Первый из новых самолетов должен поступить на вооружение ВКС России уже в 2019 году. Помимо этого было подписано соглашение о поставке 6 новых легких истребителей МиГ-35, которые должны быть поставлены военным до 2023 года. Не менее ожидаемым стало объявление контракта на поставку в войска 132 боевых машин: основного боевого танка (Т-14) и боевой машины пехоты Т-15, построенных на базе перспективной тяжелой гусеничной платформы «Армата». Бронетехника приобретается в рамках опытно-войсковой партии, исполнение контракта запланировано до 2022 года. Контракт предусматривает поставку двух батальонных комплектов танков Т-14 и одного батальонного комплекта БМП Т-15.
Истребитель пятого поколения Су-57
О состоянии вооруженных сил высказался и министр обороны страны Сергей Шойгу. На заседании общественного совета при Минобороны России в понедельник, 24 декабря, министр подчеркнул, что армия в текущем году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением.
«Доля современного вооружения в воинских частях и соединениях достигла 61,5 процента, мы надеемся, что в 2019 году нам удастся выйти на уровень 67 процентов, а к 2020 году эта доля будет доведена до 70 процентов. В общей сложности мы уже получили более 1,5 тысяч образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра»,
– отметил Сергей Шойгу.
По его словам, подобный уровень современности не присутствует сегодня ни в одной армии мира.
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter