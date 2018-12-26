Председатель Госдумы заявил, что Конституция не является догмой

Даже Конституция не является догмой.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с инициативой по изучению эффективности действия отдельных конституционных норм. Володин призвал к оценке Конституции, отметив, что недавно отметили 25-летие со дня её принятия. При этом председатель Государственной Думы России добавил, что «не призывает менять ключевые статьи Конституции».Обратило на себя следующее заявление Вячеслава Володина:По его словам, принимая законы, нужно анализировать, как они впоследствии работают.При этом председатель ГД РФ не уточнил, какие именно конституционные пункты он предлагает проанализировать.Нужно отметить, что во время пресс-конференции президента Владимира Путина главе государства был задан вопрос по поводу отсутствия в основном законе страны пункта о национальной идее. В качестве такой идеи было предложено внести патриотизм. На это глава государства заметил, что Конституция РФ не запрещает национальную идею, она запрещает любую идеологию. «А национальную идею в виде патриотизма никто не отменял и не запрещал», - добавил Владимир Путин.Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом», отмечая, что многое зависит и от понимания всего её функционала, и призывая тщательно изучать основной закон России.