Председатель Госдумы заявил, что Конституция не является догмой
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил с инициативой по изучению эффективности действия отдельных конституционных норм. Володин призвал к оценке Конституции, отметив, что недавно отметили 25-летие со дня её принятия. При этом председатель Государственной Думы России добавил, что «не призывает менять ключевые статьи Конституции».
Обратило на себя следующее заявление Вячеслава Володина:
По его словам, принимая законы, нужно анализировать, как они впоследствии работают.
При этом председатель ГД РФ не уточнил, какие именно конституционные пункты он предлагает проанализировать.
Нужно отметить, что во время пресс-конференции президента Владимира Путина главе государства был задан вопрос по поводу отсутствия в основном законе страны пункта о национальной идее. В качестве такой идеи было предложено внести патриотизм. На это глава государства заметил, что Конституция РФ не запрещает национальную идею, она запрещает любую идеологию. «А национальную идею в виде патриотизма никто не отменял и не запрещал», - добавил Владимир Путин.
Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом», отмечая, что многое зависит и от понимания всего её функционала, и призывая тщательно изучать основной закон России.
Обратило на себя следующее заявление Вячеслава Володина:
Даже Конституция не является догмой.
По его словам, принимая законы, нужно анализировать, как они впоследствии работают.
При этом председатель ГД РФ не уточнил, какие именно конституционные пункты он предлагает проанализировать.
Нужно отметить, что во время пресс-конференции президента Владимира Путина главе государства был задан вопрос по поводу отсутствия в основном законе страны пункта о национальной идее. В качестве такой идеи было предложено внести патриотизм. На это глава государства заметил, что Конституция РФ не запрещает национальную идею, она запрещает любую идеологию. «А национальную идею в виде патриотизма никто не отменял и не запрещал», - добавил Владимир Путин.
Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом», отмечая, что многое зависит и от понимания всего её функционала, и призывая тщательно изучать основной закон России.
- Использованы фотографии:
- сайт Государственной Думы РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter