Лидирующие позиции России в мире - цифра к нам приходит

Завершающим этапом реализации крупнейшего инфраструктурного проекта по выстраиванию цифрового телевещания стал запуск последнего объекта цифрового эфирного телевидения в России.Так, на днях на базе Северного флота ВМФ РФ прошла торжественная церемония запуска двадцатиметровой телебашни в Видяево, ставшей 5040 объектом цифрового вещания на территории России. Эта башня получила название «Ура», она располагается рядом с морским заливом Баренцева моря.Ввод в эксплуатацию башни в Мурманской области стал шагом по обеспечению возможности для 98% россиян смотреть 20 телевизионных каналов и 3 радиоканала в цифровом формате вместо 4 телеканалов аналогового вещания.В 2019 году полностью завершится поэтапный переход с аналогового вещания на цифровой формат.При этом по-прежнему не решена проблема наличия у каждой российской семьи телевизора с цифровой составляющей. Ранее сообщалось, что обеспечивать цифровыми ТВ-приставками, например, пенсионеров в отдалённых посёлках будут волонтёры, которые приобретут приставки на средства самих пенсионеров. О том, входили ли дополнительные траты по приобретению таких приставок в планы самих пенсионеров, предпочитают не говорить.В ближайшем будущем в России будет также реализован ещё один грандиозный проект, который позволит обеспечить независимое функционирование сети интернет.Какими ещё рекордами может похвастаться Россия, смотрите видео, подготовленное проектом «Время-вперёд!», под названием «Россия вновь стала первой в мире».