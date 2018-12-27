База в Венесуэле: какой она может быть и зачем она нужна России
Недавний визит пары модернизированных тяжелых сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их тяжелого военно-транспортного самолета ВКС Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального лайнера ВКС Ил-62М в Венесуэлу, на столичный аэропорт Майкетия близ Каракаса, привлек к себе внимание политиков, экспертов и СМИ как в обеих соперничающих сверхдержавах, так и в других странах. Причем внимание было куда большим, чем во время предыдущих визитов самых больших, быстрых и грозных бомбардировщиков мира в эту страну — осенью 2008 г. и 2013 г. соответственно. Что и понятно: военно-политическая обстановка в мире куда более сложная, чем в те годы.
Многие почему-то думают, что такие полеты в "мягкое подбрюшье США" — это нечто вроде жеста моральной поддержки дружественной Боливарианской Республике Венесуэла и президенту Николасу Мадуро (а до того — полковнику Уго Чавесу), и не более того. Мол, ну слетали, покрасовались, да и обратно улетели — что тут такого? Но в США визит восприняли правильно и забеспокоились. Да, моральная поддержка имеет место быть, но и демонстрация возможностей — тоже. Недаром Ту-160 не только прилетели, пробыли 5 дней и улетели, но и провели почти десятичасовой групповой полет над Карибским морем, причем во взаимодействии и с эскортом Су-30МК2V и F-16A/B ВВС Венесуэлы. Ведь кролики, как известно, не только ценный мех, так и Ту-160 не только 275 тонн металла, электроники и керосина, но и 12 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности, то есть в сумме их было 24. Разумеется, в этот полет, как и в другие полеты на патрулирование, КР со специальными боевыми частями не берутся. Ни РФ, ни США практически не проводят сейчас полеты с ядерными боеприпасами на борту, ограничиваясь комплексом различных наземных тренировок с ними — просто нет смысла, применение термоядерной Х-55МС мало чем отличается с точки зрения операций экипажа от применения обычной Х-555, и применение новейших Х-102 от Х-101 — тоже. А инциденты времен холодной войны вроде Паломареса и ему подобных, с утратой ядерных и термоядерных боеприпасов и радиоактивным загрязнением местности — никому не нужны. Но обычные КР с собой наверняка "Белые лебеди" привозили. Полный комплект или неполный, не имеет значения, применять их все равно никто не собирался. Однако в таких полетах обычно проводится прицеливание и электронные пуски по вполне реальным целям. Ведь у нас с недавних пор существуют не только стратегические ядерные силы (СЯС) и нестратегические ядерные силы, но и неядерные силы стратегического сдерживания. Это они официально существуют несколько лет, а реально — с тех пор, как стратегический именно неядерный сдерживающий потенциал появился в заметном количестве — это неядерные крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, в первую очередь. Как известно, КР у нас были всегда, а вот неядерные появились относительно недавно — Х-555, например, в середине 2000-х годов. И полеты на патрулирование в том числе служат и этой задаче. А целей, критически важных для потенциального противника, у неядерных ракет тоже найдется немало, особенно если с ПВО территории страны дела обстоят, мягко скажем, не очень.
Венесуэльский Су-30МК2V, как утверждается, со смешанным экипажем, выполняет дозаправку от единственного в национальных ВВС в настоящий момент самолета-заправщика на базе "Боинга-707"
Поэтому в США быстро прикинули расстояние от Венесуэлы до Флориды (менее 2 тыс.км), радиус наших КР и то, что для пуска КР старых типов бомбардировщикам из Венесуэлы не нужно лететь очень далеко от берегов, а для пуска новейших Х-101 с их 4500 км дальности и Х-102 с 5500 км — вообще никуда лететь не нужно (а именно ими оснащены прилетавшие "визитеры"). И это, безусловно, "партнеров" не порадовало. Но кто просил их заявлять о выходе из Договора РСМД? Вот, пожалуйста, для вас первый звоночек, а второй и следующие будут позже. Когда, как их и предупреждали, выяснится, что с ракетами средней дальности у РФ все не просто хорошо, а отлично, и на порядок лучше, чем у США. Но БРСД и КР большой дальности в Европе американцев не очень беспокоят — не им они угрожают. А вот бомбардировщики под боком — это неприятно.
Ничего удивительного, что сразу же и в наших СМИ, и в американских активизировались разговоры и слухи о скором появлении военной базы ВС РФ в Венесуэле. Право на заход и обслуживание кораблей и прилет военных самолетов у нас есть и так, но база все же — это база. Разговоры о базе возникали еще при Уго Чавесе, но тогда же полковник отказался от этой идеи. Кроме того, и в Москве не видели тогда никаких причин для размещения такой базы, все же, даже после пятидневной войны в 2008 г. и в 2013 г., во время второго визита, как раз тогда примерно шел "химический кризис" в Сирии, весьма острая была ситуация, но и тогда военно-политическая обстановка была в мире совсем иной по напряженности. Хотя военное руководство уже тогда проработало вопрос, где именно лучше эту базу размещать, да и само венесуэльское руководство оптимальный вариант и предложило. Но, как сообщал позже тогдашний командующий Дальней Авиацией генерал Жихарев, "нужно политическое решение".
А вот сейчас и отношения между сверхдержавами куда напряженнее, и вокруг Венесуэлы ситуация иная, учитывая раздающиеся призывы к военному вторжению в страну, чтобы свергнуть "диктатуру" Мадуро. Другое дело, что против венесуэльской армии ни Колумбии, но бразильцам ничего, кроме получения по сусалам, не светит, но есть ведь еще США. И база ВС РФ в Боливарианской Республике явилась бы вполне надежной защитой от вмешательства наших "матрасных" военно-политических потенциальных... партнеров, поэтому выгодна руководству в Каракасе. Да и база это, и инвестиции кое-какие в страну, в дополнение к уже обещанным Москвой 6 млрд. долл. инвестиций, и защита для этих инвестиций (и для китайских, на куда большую сумму вложенных в местную экономику). Это даже если за базу российское правительство ничего платить Венесуэле не будет, стране все равно это окажется выгодным.
Неудивительно, что и в наших СМИ и у американцев (в частности, на портале The Drive) пошли утечки о том, что вопрос с базой, что называется, "на мази, но в стадии утрясания деталей". Речь идет о все том же, предложенном еще Чавесом, острове La Orchila (Ла Орчила или Орчила), расположенном в 100 морских милях к северо-востоку от Каракаса (кстати, еще восточнее, но ближе к материку находится остров Ла Тортуга, не тот, что вы подумали, а другой с таким же названием). Этот островок площадью 40 кв. км входит в федеральные владения венесуэльского правительства и является в значительной мере военным объектом. На нем расположена авиабаза морской авиации ВМС Венесуэлы и ряд других военных объектов, в частности, радиолокационная станция.
Остров Ла Орчила на Google Maps
Также там есть запасная резиденция президента Венесуэлы, построенная при диктатуре генерала Хименеса в 50-х годах (местных жителей тогда же выставили пинком с острова, поэтому, кроме военного персонала и обслуги резиденции, там никто не живет постоянно). Между прочим, этот Хименес, хоть и был диктатором, но запомнился выраженной социальной политикой, строительством дешевого жилья для рабочих и служащих и прочими типично "диктаторскими" деяниями. И Чавес, несмотря на то, что Хименес все же был проамериканской фигурой, его уважал, даже встречался с ним и приглашал на свою инаугурацию. При этом самого Чавеса во время неудачной попытки его свержения в 2002 г., организованной опять же таки США (США вместе с Чили, Сальвадором и традиционно недружественной Колумбией и были единственными, кто признал воцарившееся аж на 47 ч. "правительство" путчистов), держали в заточении именно на Ла Орчиле. Так что желание венесуэльского президента обезопасить и свою запасную резиденцию объяснимо и понятно. А России не помешают ни защита своих интересов в Венесуэле и вообще в регионе (а они там есть и на Кубе, и в Никарагуа и не только там), ни шпилька в подбрюшье у американцев.
Авиабаза морской авиации ВМС Венесуэлы "Ла Орчила", 2015 г.
Она же до начала работ по расширению в 2009 г.
И она же в 2013 г.
Учитывая принадлежность авиабазы к ВМС и общее число бортов в морской авиации — 10 самолетов (испанского и американского производства, из них 3 базовых патрульных на базе С-212, и базирующиеся периодически на Орчиле) и 26 вертолетов (американского, российского и китайского производства, в частности, имеются 6 Ми-17В-5 и 8 противолодочных китайских Z-9), места для нашей авиации там будет вполне достаточно. ВПП на авиабазе одна, ранее она имела длину 3000м и асфальтобетонное покрытие, причем The Drive отмечает, что недавно она была удлинена и расширена, хотя по характеристикам базирующейся там авиации и не требуется. Что, по их мнению, намекает на подготовку к базированию там нашей авиации. База не обладает развитыми ангарными сооружениями и укрытиями, но это и не так важно — все необходимое можно возвести. Несомненным плюсом базирования там является островное расположение и отсутствие местного населения — никаких "демонстраций стихийно собравшегося местного населения против российского военного присутствия" за долю малую там организовать не получится, как и прочих провокаций. Остров можно отлично прикрыть системами ПВО, да и подступы к и так хорошо защищенному с воздуха Каракасу (даже один дивизион С-300ВМ — это уже очень много, а он там не один) можно прикрыть дополнительно. К тому же, при желании можно разместить и ЗГРЛС поверхностной волны "Подсолнух" для контроля за надводной и воздушной обстановкой на любых высотах в радиусе 500км. Можно и батарею береговых ПКРК типа "Бал" с ПКР "Уран-У" или "Бастион-П" с ПКР "Оникс" поставить. Понятно, что хорошему нет пределов, но подобная база, конечно, вполне реальна. Кстати, на острове имеются прекрасные пляжи, что тоже, в общем, немаловажно, согласитесь. Что до авиации, то базировать там постоянно "Белых лебедей" или "Медведей" совсем не нужно, хотя обеспечить возможность их приема там, в случае организации базы, необходимо. В качестве постоянного контингента лучше остановиться или на небольшом количестве истребителей (любого из имеющихся типов, например, Су-30СМ) вместе с бомбардировщиками Су-34, или же на глубоко модернизированных Ту-22М3М новой, "финальной" их версии, оснащенных и крылатыми ракетами большой и средней дальности (Х-101/102, Х-50) в обычном и ядерном оснащении, и скоростными ПКР оперативного назначения Х-32, и "Кинжалом". И штангой дозаправки в воздухе, потому что сейчас "Бэкфайры", как их называют в НАТО, да и у нас в ВКС иногда тоже, даже добраться до Венесуэлы смогут только с несколькими посадками на дозаправку, если пустят еще. Но эти машины в количестве появятся в ВКС лишь через несколько лет.
Что до опасений чуть ли не нового "карибского кризиса", то они беспочвенны. Сам Карибский кризис стал возможным еще и потому, что уровень ядерных потенциалов сторон был несоизмерим в 1962 г., особенно потенциалов, способных достать до территории сверхдержав. Сейчас совсем иная ситуация, поэтому шашкой махать просто опасно. А возмущение США и так будет, равно как и санкции ни за что (которые и так за что-нибудь придумают, если надо). Как и рассказы о том, что лучше бы Путин вместо базы с "самолетами из музея" (тот дипломатический американский идиот, видимо, имел в виду самолеты стратегической авиации ВВС США, когда про это говорил) венесуэльским детям и пенсионерам самолеты раздал — подобную околесицу о том, что "Москва может дать самолеты и танки, но не может дать деньги и еду людям", в западных СМИ по поводу базы в Венесуэле уже читать доводилось. Но если не будет размещения, скажем, БРСД и вообще размещения ядерного оружия, чтобы не нарушать безъядерный статус Латинской Америки, то особых трений не будет. Этот самый статус утвержден Договором 1967 г. о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договором Тлателолко), а РФ, как единственный продолжатель и правопреемник СССР, согласно Протоколу 2 к Договору, обязуется этот безъядерный статус не нарушать. А то уже в СМИ и Интернете попадаются заявления разного рода горячих голов, предлагающих разместить там ядерное оружие.
Да и не нужно это: неядерное сдерживание может тоже быть эффективным в мирное время, а в кризисной ситуации перед большой войной на такие договоры мало тоже кто обратит внимания. Кроме того, возможность поражения важных целей на территории США ударом "накоротке", то есть быстрее обычных 30-40 минут, и так обеспечивается, в том числе и боевыми ракетными комплексами РВСН типа "Авангард" и им подобными и БРПЛ с атомных подводных крейсеров стратегического назначения, выдвинутыми на передовые позиции, скажем, в Арктике. А бомбардировщики с КР на борту даже при пуске с территории Венесуэлы или из Карибского моря смогут атаковать цели в США в лучшем случае через пару-тройку часов. По крайней мере, пока на них нет гиперзвуковых ракет вроде "Кинжала".
А вот когда появится база на Орчиле и появится ли вообще — это пока большой вопрос. Все зависит и от отношений между РФ и США, будут ли они по-прежнему на нынешнем низком уровне, и от напряженности вокруг Венесуэлы. Во всяком случае, если потребуется развернуться в Венесуэле, несмотря на большую удаленность, есть все основания полагать, что это удастся сделать достаточно неожиданно и скрытно — опыт уже, слава богу, имеется.
Многие почему-то думают, что такие полеты в "мягкое подбрюшье США" — это нечто вроде жеста моральной поддержки дружественной Боливарианской Республике Венесуэла и президенту Николасу Мадуро (а до того — полковнику Уго Чавесу), и не более того. Мол, ну слетали, покрасовались, да и обратно улетели — что тут такого? Но в США визит восприняли правильно и забеспокоились. Да, моральная поддержка имеет место быть, но и демонстрация возможностей — тоже. Недаром Ту-160 не только прилетели, пробыли 5 дней и улетели, но и провели почти десятичасовой групповой полет над Карибским морем, причем во взаимодействии и с эскортом Су-30МК2V и F-16A/B ВВС Венесуэлы. Ведь кролики, как известно, не только ценный мех, так и Ту-160 не только 275 тонн металла, электроники и керосина, но и 12 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности, то есть в сумме их было 24. Разумеется, в этот полет, как и в другие полеты на патрулирование, КР со специальными боевыми частями не берутся. Ни РФ, ни США практически не проводят сейчас полеты с ядерными боеприпасами на борту, ограничиваясь комплексом различных наземных тренировок с ними — просто нет смысла, применение термоядерной Х-55МС мало чем отличается с точки зрения операций экипажа от применения обычной Х-555, и применение новейших Х-102 от Х-101 — тоже. А инциденты времен холодной войны вроде Паломареса и ему подобных, с утратой ядерных и термоядерных боеприпасов и радиоактивным загрязнением местности — никому не нужны. Но обычные КР с собой наверняка "Белые лебеди" привозили. Полный комплект или неполный, не имеет значения, применять их все равно никто не собирался. Однако в таких полетах обычно проводится прицеливание и электронные пуски по вполне реальным целям. Ведь у нас с недавних пор существуют не только стратегические ядерные силы (СЯС) и нестратегические ядерные силы, но и неядерные силы стратегического сдерживания. Это они официально существуют несколько лет, а реально — с тех пор, как стратегический именно неядерный сдерживающий потенциал появился в заметном количестве — это неядерные крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, в первую очередь. Как известно, КР у нас были всегда, а вот неядерные появились относительно недавно — Х-555, например, в середине 2000-х годов. И полеты на патрулирование в том числе служат и этой задаче. А целей, критически важных для потенциального противника, у неядерных ракет тоже найдется немало, особенно если с ПВО территории страны дела обстоят, мягко скажем, не очень.
Венесуэльский Су-30МК2V, как утверждается, со смешанным экипажем, выполняет дозаправку от единственного в национальных ВВС в настоящий момент самолета-заправщика на базе "Боинга-707"
Поэтому в США быстро прикинули расстояние от Венесуэлы до Флориды (менее 2 тыс.км), радиус наших КР и то, что для пуска КР старых типов бомбардировщикам из Венесуэлы не нужно лететь очень далеко от берегов, а для пуска новейших Х-101 с их 4500 км дальности и Х-102 с 5500 км — вообще никуда лететь не нужно (а именно ими оснащены прилетавшие "визитеры"). И это, безусловно, "партнеров" не порадовало. Но кто просил их заявлять о выходе из Договора РСМД? Вот, пожалуйста, для вас первый звоночек, а второй и следующие будут позже. Когда, как их и предупреждали, выяснится, что с ракетами средней дальности у РФ все не просто хорошо, а отлично, и на порядок лучше, чем у США. Но БРСД и КР большой дальности в Европе американцев не очень беспокоят — не им они угрожают. А вот бомбардировщики под боком — это неприятно.
Ничего удивительного, что сразу же и в наших СМИ, и в американских активизировались разговоры и слухи о скором появлении военной базы ВС РФ в Венесуэле. Право на заход и обслуживание кораблей и прилет военных самолетов у нас есть и так, но база все же — это база. Разговоры о базе возникали еще при Уго Чавесе, но тогда же полковник отказался от этой идеи. Кроме того, и в Москве не видели тогда никаких причин для размещения такой базы, все же, даже после пятидневной войны в 2008 г. и в 2013 г., во время второго визита, как раз тогда примерно шел "химический кризис" в Сирии, весьма острая была ситуация, но и тогда военно-политическая обстановка была в мире совсем иной по напряженности. Хотя военное руководство уже тогда проработало вопрос, где именно лучше эту базу размещать, да и само венесуэльское руководство оптимальный вариант и предложило. Но, как сообщал позже тогдашний командующий Дальней Авиацией генерал Жихарев, "нужно политическое решение".
А вот сейчас и отношения между сверхдержавами куда напряженнее, и вокруг Венесуэлы ситуация иная, учитывая раздающиеся призывы к военному вторжению в страну, чтобы свергнуть "диктатуру" Мадуро. Другое дело, что против венесуэльской армии ни Колумбии, но бразильцам ничего, кроме получения по сусалам, не светит, но есть ведь еще США. И база ВС РФ в Боливарианской Республике явилась бы вполне надежной защитой от вмешательства наших "матрасных" военно-политических потенциальных... партнеров, поэтому выгодна руководству в Каракасе. Да и база это, и инвестиции кое-какие в страну, в дополнение к уже обещанным Москвой 6 млрд. долл. инвестиций, и защита для этих инвестиций (и для китайских, на куда большую сумму вложенных в местную экономику). Это даже если за базу российское правительство ничего платить Венесуэле не будет, стране все равно это окажется выгодным.
Неудивительно, что и в наших СМИ и у американцев (в частности, на портале The Drive) пошли утечки о том, что вопрос с базой, что называется, "на мази, но в стадии утрясания деталей". Речь идет о все том же, предложенном еще Чавесом, острове La Orchila (Ла Орчила или Орчила), расположенном в 100 морских милях к северо-востоку от Каракаса (кстати, еще восточнее, но ближе к материку находится остров Ла Тортуга, не тот, что вы подумали, а другой с таким же названием). Этот островок площадью 40 кв. км входит в федеральные владения венесуэльского правительства и является в значительной мере военным объектом. На нем расположена авиабаза морской авиации ВМС Венесуэлы и ряд других военных объектов, в частности, радиолокационная станция.
Остров Ла Орчила на Google Maps
Также там есть запасная резиденция президента Венесуэлы, построенная при диктатуре генерала Хименеса в 50-х годах (местных жителей тогда же выставили пинком с острова, поэтому, кроме военного персонала и обслуги резиденции, там никто не живет постоянно). Между прочим, этот Хименес, хоть и был диктатором, но запомнился выраженной социальной политикой, строительством дешевого жилья для рабочих и служащих и прочими типично "диктаторскими" деяниями. И Чавес, несмотря на то, что Хименес все же был проамериканской фигурой, его уважал, даже встречался с ним и приглашал на свою инаугурацию. При этом самого Чавеса во время неудачной попытки его свержения в 2002 г., организованной опять же таки США (США вместе с Чили, Сальвадором и традиционно недружественной Колумбией и были единственными, кто признал воцарившееся аж на 47 ч. "правительство" путчистов), держали в заточении именно на Ла Орчиле. Так что желание венесуэльского президента обезопасить и свою запасную резиденцию объяснимо и понятно. А России не помешают ни защита своих интересов в Венесуэле и вообще в регионе (а они там есть и на Кубе, и в Никарагуа и не только там), ни шпилька в подбрюшье у американцев.
Авиабаза морской авиации ВМС Венесуэлы "Ла Орчила", 2015 г.
Она же до начала работ по расширению в 2009 г.
И она же в 2013 г.
Учитывая принадлежность авиабазы к ВМС и общее число бортов в морской авиации — 10 самолетов (испанского и американского производства, из них 3 базовых патрульных на базе С-212, и базирующиеся периодически на Орчиле) и 26 вертолетов (американского, российского и китайского производства, в частности, имеются 6 Ми-17В-5 и 8 противолодочных китайских Z-9), места для нашей авиации там будет вполне достаточно. ВПП на авиабазе одна, ранее она имела длину 3000м и асфальтобетонное покрытие, причем The Drive отмечает, что недавно она была удлинена и расширена, хотя по характеристикам базирующейся там авиации и не требуется. Что, по их мнению, намекает на подготовку к базированию там нашей авиации. База не обладает развитыми ангарными сооружениями и укрытиями, но это и не так важно — все необходимое можно возвести. Несомненным плюсом базирования там является островное расположение и отсутствие местного населения — никаких "демонстраций стихийно собравшегося местного населения против российского военного присутствия" за долю малую там организовать не получится, как и прочих провокаций. Остров можно отлично прикрыть системами ПВО, да и подступы к и так хорошо защищенному с воздуха Каракасу (даже один дивизион С-300ВМ — это уже очень много, а он там не один) можно прикрыть дополнительно. К тому же, при желании можно разместить и ЗГРЛС поверхностной волны "Подсолнух" для контроля за надводной и воздушной обстановкой на любых высотах в радиусе 500км. Можно и батарею береговых ПКРК типа "Бал" с ПКР "Уран-У" или "Бастион-П" с ПКР "Оникс" поставить. Понятно, что хорошему нет пределов, но подобная база, конечно, вполне реальна. Кстати, на острове имеются прекрасные пляжи, что тоже, в общем, немаловажно, согласитесь. Что до авиации, то базировать там постоянно "Белых лебедей" или "Медведей" совсем не нужно, хотя обеспечить возможность их приема там, в случае организации базы, необходимо. В качестве постоянного контингента лучше остановиться или на небольшом количестве истребителей (любого из имеющихся типов, например, Су-30СМ) вместе с бомбардировщиками Су-34, или же на глубоко модернизированных Ту-22М3М новой, "финальной" их версии, оснащенных и крылатыми ракетами большой и средней дальности (Х-101/102, Х-50) в обычном и ядерном оснащении, и скоростными ПКР оперативного назначения Х-32, и "Кинжалом". И штангой дозаправки в воздухе, потому что сейчас "Бэкфайры", как их называют в НАТО, да и у нас в ВКС иногда тоже, даже добраться до Венесуэлы смогут только с несколькими посадками на дозаправку, если пустят еще. Но эти машины в количестве появятся в ВКС лишь через несколько лет.
Что до опасений чуть ли не нового "карибского кризиса", то они беспочвенны. Сам Карибский кризис стал возможным еще и потому, что уровень ядерных потенциалов сторон был несоизмерим в 1962 г., особенно потенциалов, способных достать до территории сверхдержав. Сейчас совсем иная ситуация, поэтому шашкой махать просто опасно. А возмущение США и так будет, равно как и санкции ни за что (которые и так за что-нибудь придумают, если надо). Как и рассказы о том, что лучше бы Путин вместо базы с "самолетами из музея" (тот дипломатический американский идиот, видимо, имел в виду самолеты стратегической авиации ВВС США, когда про это говорил) венесуэльским детям и пенсионерам самолеты раздал — подобную околесицу о том, что "Москва может дать самолеты и танки, но не может дать деньги и еду людям", в западных СМИ по поводу базы в Венесуэле уже читать доводилось. Но если не будет размещения, скажем, БРСД и вообще размещения ядерного оружия, чтобы не нарушать безъядерный статус Латинской Америки, то особых трений не будет. Этот самый статус утвержден Договором 1967 г. о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договором Тлателолко), а РФ, как единственный продолжатель и правопреемник СССР, согласно Протоколу 2 к Договору, обязуется этот безъядерный статус не нарушать. А то уже в СМИ и Интернете попадаются заявления разного рода горячих голов, предлагающих разместить там ядерное оружие.
Да и не нужно это: неядерное сдерживание может тоже быть эффективным в мирное время, а в кризисной ситуации перед большой войной на такие договоры мало тоже кто обратит внимания. Кроме того, возможность поражения важных целей на территории США ударом "накоротке", то есть быстрее обычных 30-40 минут, и так обеспечивается, в том числе и боевыми ракетными комплексами РВСН типа "Авангард" и им подобными и БРПЛ с атомных подводных крейсеров стратегического назначения, выдвинутыми на передовые позиции, скажем, в Арктике. А бомбардировщики с КР на борту даже при пуске с территории Венесуэлы или из Карибского моря смогут атаковать цели в США в лучшем случае через пару-тройку часов. По крайней мере, пока на них нет гиперзвуковых ракет вроде "Кинжала".
А вот когда появится база на Орчиле и появится ли вообще — это пока большой вопрос. Все зависит и от отношений между РФ и США, будут ли они по-прежнему на нынешнем низком уровне, и от напряженности вокруг Венесуэлы. Во всяком случае, если потребуется развернуться в Венесуэле, несмотря на большую удаленность, есть все основания полагать, что это удастся сделать достаточно неожиданно и скрытно — опыт уже, слава богу, имеется.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- The Drive
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