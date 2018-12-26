Адмирал Королёв сообщил о размещении высокоточного оружия НАТО у границ РФ
Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королёв выступил с заявлением о новом этапе продвижения натовских сил и средств к границам России. По словам адмирала, НАТО наращивает военную составляющую у западных границ России и увеличивает масштаб приготовлений.
Владимир Королёв отметил, что в непосредственной близости от российских рубежей Североатлантический военный блок осуществляет размещение, в том числе, высокоточного стратегического оружия. Эти слова главком ВМФ РФ приводит главное печатное издание ВС РФ «Красная Звезда».
Адмирал Королёв отметил, что натовская военная активность по определению вносит изменения в планы российского Военно-морского флота.
Из заявления главкома ВМФ:
Адмирал отметил, что сегодня российские военные корабли присутствуют в ряде важных районов Мирового океана. По словам Владимира Королёва, в настоящий момент около 100 боевых кораблей и вспомогательных судов флота обеспечивают военно-морское присутствие в Мировом океане, что позволяет «исключить угрозы с основных направлений».
Напомним, что одной из зон активности российского Военно-морского флота является восточная часть Средиземного моря. Оттуда корабли российского флота неоднократно наносили точные удары по объектам террористических группировок на территории Сирии, что приводило к поражению в том числе живой силы противника.
Владимир Королёв отметил, что в непосредственной близости от российских рубежей Североатлантический военный блок осуществляет размещение, в том числе, высокоточного стратегического оружия. Эти слова главком ВМФ РФ приводит главное печатное издание ВС РФ «Красная Звезда».
Адмирал Королёв отметил, что натовская военная активность по определению вносит изменения в планы российского Военно-морского флота.
Из заявления главкома ВМФ:
В 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям ВМФ, способного совместно с другими видами и родами войск ВС РФ обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов России.
Адмирал отметил, что сегодня российские военные корабли присутствуют в ряде важных районов Мирового океана. По словам Владимира Королёва, в настоящий момент около 100 боевых кораблей и вспомогательных судов флота обеспечивают военно-морское присутствие в Мировом океане, что позволяет «исключить угрозы с основных направлений».
Напомним, что одной из зон активности российского Военно-морского флота является восточная часть Средиземного моря. Оттуда корабли российского флота неоднократно наносили точные удары по объектам террористических группировок на территории Сирии, что приводило к поражению в том числе живой силы противника.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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