Израильские крылатые ракеты "Далила" в Сирии были перехвачены "Панцирями"
Появились публикации, в которых подтверждается, что средства ПВО сирийских правительственных войск осуществили перехват нескольких израильских ракет. Напомним, что израильская авиация осуществила ракетный удар в ночное время суток, обозначив в качестве цели столичную провинцию Дамаск. В СМИ Израиля было отмечено, что якобы все ракеты достигли целей, а этими целями являлись «объекты «Хизбаллы» и Ирана» в районе аэропорта сирийской столицы.
В аккаунте журналиста Бабака Тагхве (Babak Taghvaee) говорится, что зенитные ракетно-пушечные комплексы сил противовоздушной обороны Сирии «Панцирь» уничтожили на подлёте к аэропорту Дамаска израильские крылатые ракеты. В одном из твитов говорилось о возможности уничтожения израильских КР именно ЗРПК "Панцирь". По словам Тагхве, речь идёт о крылатой ракете «Далила» (Delilah). Это высокоточная ракета от израильской компании IMI. Она обычно применяется для поражения РЛС. Стартовая масса такой ракеты составляет около 182 кг при массе боевой части примерно в 55 кг. Максимальная дальность – 400 км.
Нужно отметить, что самолёты ВВС Израиля, по сообщениям израильских СМИ, наносили авиаудары, находясь в воздушном пространстве Ливана.
В публикации Бабака Тагхве говорится о том, что 100-процентно успешными Израиль может считать применение авиабомб GBU-39, остальные авиационные боеприпасы были перехвачены российскими ЗРК (ЗРПК), стоящими на вооружении армии САР. GBU-39 - американская высокоточная авиабомба. Помимо США и Израиля такие бомбы имеет в своём распоряжении Италия.
Бабак Тагхве отмечает, что F-16 израильских ВВС пришлось подниматься на существенную высоту, чтобы безопасно для себя сбросить GBU-39.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что под Дамаском были применены и ЗРК С-300.
В аккаунте журналиста Бабака Тагхве (Babak Taghvaee) говорится, что зенитные ракетно-пушечные комплексы сил противовоздушной обороны Сирии «Панцирь» уничтожили на подлёте к аэропорту Дамаска израильские крылатые ракеты. В одном из твитов говорилось о возможности уничтожения израильских КР именно ЗРПК "Панцирь". По словам Тагхве, речь идёт о крылатой ракете «Далила» (Delilah). Это высокоточная ракета от израильской компании IMI. Она обычно применяется для поражения РЛС. Стартовая масса такой ракеты составляет около 182 кг при массе боевой части примерно в 55 кг. Максимальная дальность – 400 км.
Нужно отметить, что самолёты ВВС Израиля, по сообщениям израильских СМИ, наносили авиаудары, находясь в воздушном пространстве Ливана.
В публикации Бабака Тагхве говорится о том, что 100-процентно успешными Израиль может считать применение авиабомб GBU-39, остальные авиационные боеприпасы были перехвачены российскими ЗРК (ЗРПК), стоящими на вооружении армии САР. GBU-39 - американская высокоточная авиабомба. Помимо США и Израиля такие бомбы имеет в своём распоряжении Италия.
Бабак Тагхве отмечает, что F-16 израильских ВВС пришлось подниматься на существенную высоту, чтобы безопасно для себя сбросить GBU-39.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что под Дамаском были применены и ЗРК С-300.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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