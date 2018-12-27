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Американец об автомате Калашникова: оружие без срока давности

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Бывший спецназовец и авторитетный оружейный эксперт из США Ларри Викерс в интервью Калашников Media делится впечатлениями от визита в Россию. В видео приводится та часть разговора, в которой американец рассказывает о своём знакомстве с автоматом Калашникова, первом опыте его использования, а также высказывает своё мнение об этом виде стрелкового оружия, о его недостатках и преимуществах.

Так, по мнению Викерса, одним из неоспоримых достоинств АК является его простота и одновременно надёжность, что является, несомненно, заслугой конструкторов. АК великолепно справляется со своими функциями.


Американский оружейный эксперт не согласен с мнением некоторых "диванных специалистов" о том, что АК - устаревшее оружие. Если его доработать, автомат Калашникова будет соответствовать всем современным требованиям. Это оружие легко модернизируется при помощи разных аксессуаров (хорошего автоматного ремня, коллиматорного прицела типа Aimpoint) и после доработки может стать очень эффективным стрелковым оружием. Здесь нужно отметить, что такой доработкой в концерне занимаются всё последнее время.

Ещё одной темой спора является предпочтение по калибру: 5,45 или 7,62. Какой калибр предпочитает американский эксперт и почему, вы узнаете из видео Калашников Media:

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com, Калашников Media
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