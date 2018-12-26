США планировали создать в Симферополе биолабораторию аналогичную центру Лугара в Грузии. Сообщила в ходе брифинга во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на данный момент на Украине работает 11 подобных американских лабораторий.Попова сообщила, что после присоединения Крыма к России в 2014 году на территории бывшей советской противочумной станции на полуострове были обнаружены 46 образцов внутренних органов грызунов, 104 пула эктопаразитов, и 105 образцов сывороток крови человека, подготовленных к отправке.Также глава Роспотребнадзора отметила, что реализация этого проекта создала бы биологические риски на всем полуострове.Пентагон в последние годы финансирует создание подобных лабораторий на территориях стран, входивших в состав Советского Союза. На сегодняшний день насчитывается порядка 50 таких лабораторий.В сентябре текущего года в центре внимания оказался центр Лугара под Тбилиси, где, по сообщению экс-министра Госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, проводились опасные эксперименты. Гиоргадзе отмечал, что военные и частные подрядчики США могли проводить в лаборатории секретные эксперименты над людьми.