В украинских областях заканчивается срок военного положения

Это плохо. Плохо и для своего народа, и для своего государства,

В среду на Украине заканчивается 30-дневный срок военного положения, введенного Верховной радой по предложению президента Порошенко после инцидента в Черном море близ Керченского пролива, произошедшего 25 ноября, пишет ТАСС Первоначально Порошенко предложил ввести военное положение на всей территории Украины сроком на 60 дней, что означало бы перенос выборов президента на более поздний срок. Такое предложение возмутило практически все политические силы в стране. В итоге срок действия особого режима был сокращен до 30 суток. И ввели его не на всей Украине, а лишь в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Из-за этого там были отменены местные выборы, которые на остальной территории прошли 23 декабря.После объявления военного положения стоимость доллара выросла с 27,7 грн. до 29 грн. Тогда Порошенко был вынужден заявить, что в банковской сфере всё нормально, и «никому не удалось раскачать валютный рынок». Он также призвал не скупать соль и спички и не сеять панику, поскольку права и свободы населения ущемлены не будут – в стране даже нет комендантского часа, «как некоторые предрекали».Вместе с тем, президент привел вооруженные силы в полную боевую готовность, на усиленный режим работы переведена Единая государственная система гражданской защиты. Начались сборы резервистов. В ряде регионов проведены учения. В Донбассе увеличилось количество обстрелов. Там наблюдателями ОБСЕ было обнаружено 190 единиц запрещенных вооружений и техники. По данным разведки ДНР, к линии соприкосновения была стянута 20-тысячная группировка украинских войск.Кроме того, с конца ноября украинские пограничники запретили въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Всего за этот период на Украину не пустили более 1,5 тыс. граждан России.Напомним, военное положение было объявлено в Луганской, Донецкой, Харьковской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.Инцидент в Керченском проливе в Москве назвали политической провокацией. «Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы», – отметил Владимир Путин. По его словам, обострение ситуации необходимо Петру Порошенко, что бы поднять свой рейтинг.добавил российский лидер.