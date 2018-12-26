Депутат ВРУ из санкционного списка пообещал станцевать на руинах Кремля

А мы ещё станцуем на руинах Кремля, вместе с грузинами и всеми, кого вы порабощали. Наше поколение.

Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима. А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой кто из вас ху, а то смешно выглядите.

Представители украинских властей живейшим образом отреагировали на расширение Москвой антиукраинских санкций. Напомним, что накануне соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Лица, оказавшиеся в санкционном списке, не могут сдержать своих эмоций.Так, депутат ВРУ от тимошенковской «Батькивщины» Игорь Луценко (бывший представитель украинского экстремистского формирования "Азов", запрещённого в РФ), обнаружив свою фамилию в списке санкционного характера, объявил о том, что «ещё станцует на руинах Кремля».Из заявления украинского нардепа, опубликованного им в Фейсбуке:На этом фоне другой украинский Луценко – генпрокурор «незалежной» - высказался по поводу керченского инцидента с украинскими бронекатерами-нарушителями государственной границы России. По словам Юрия Луценко, «Россия перешла к третьей волне оккупации».Украинский генпрокурор заявил, что задержание российскими пограничниками моряков ВМС ВСУ и сотрудников СБУ – «третья волна оккупации после Крыма и Донбасса». Пожалуй, это первый случай в мировой истории, когда «оккупацией» называют задержание катеров.Нужно отметить, что Юрий Луценко оказался в российском санкционном списке ещё в ноябре.На попадание в санкционный список отреагировал нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. Он в матерной форме прокомментировал твиттер-публикацию Дмитрия Медведева о расширении санкций.Из заявления Добкина:Далее Добкин применил известное выражение, употребление которого обычно приписывается главе МИД России.