Депутат ВРУ из санкционного списка пообещал станцевать на руинах Кремля
Представители украинских властей живейшим образом отреагировали на расширение Москвой антиукраинских санкций. Напомним, что накануне соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Лица, оказавшиеся в санкционном списке, не могут сдержать своих эмоций.
Так, депутат ВРУ от тимошенковской «Батькивщины» Игорь Луценко (бывший представитель украинского экстремистского формирования "Азов", запрещённого в РФ), обнаружив свою фамилию в списке санкционного характера, объявил о том, что «ещё станцует на руинах Кремля».
Из заявления украинского нардепа, опубликованного им в Фейсбуке:
На этом фоне другой украинский Луценко – генпрокурор «незалежной» - высказался по поводу керченского инцидента с украинскими бронекатерами-нарушителями государственной границы России. По словам Юрия Луценко, «Россия перешла к третьей волне оккупации».
Украинский генпрокурор заявил, что задержание российскими пограничниками моряков ВМС ВСУ и сотрудников СБУ – «третья волна оккупации после Крыма и Донбасса». Пожалуй, это первый случай в мировой истории, когда «оккупацией» называют задержание катеров.
Нужно отметить, что Юрий Луценко оказался в российском санкционном списке ещё в ноябре.
На попадание в санкционный список отреагировал нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. Он в матерной форме прокомментировал твиттер-публикацию Дмитрия Медведева о расширении санкций.
Из заявления Добкина:
Далее Добкин применил известное выражение, употребление которого обычно приписывается главе МИД России.
Так, депутат ВРУ от тимошенковской «Батькивщины» Игорь Луценко (бывший представитель украинского экстремистского формирования "Азов", запрещённого в РФ), обнаружив свою фамилию в списке санкционного характера, объявил о том, что «ещё станцует на руинах Кремля».
Из заявления украинского нардепа, опубликованного им в Фейсбуке:
А мы ещё станцуем на руинах Кремля, вместе с грузинами и всеми, кого вы порабощали. Наше поколение.
На этом фоне другой украинский Луценко – генпрокурор «незалежной» - высказался по поводу керченского инцидента с украинскими бронекатерами-нарушителями государственной границы России. По словам Юрия Луценко, «Россия перешла к третьей волне оккупации».
Украинский генпрокурор заявил, что задержание российскими пограничниками моряков ВМС ВСУ и сотрудников СБУ – «третья волна оккупации после Крыма и Донбасса». Пожалуй, это первый случай в мировой истории, когда «оккупацией» называют задержание катеров.
Нужно отметить, что Юрий Луценко оказался в российском санкционном списке ещё в ноябре.
На попадание в санкционный список отреагировал нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. Он в матерной форме прокомментировал твиттер-публикацию Дмитрия Медведева о расширении санкций.
Из заявления Добкина:
Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима. А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой кто из вас ху, а то смешно выглядите.
Далее Добкин применил известное выражение, употребление которого обычно приписывается главе МИД России.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Игорь Луценко
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