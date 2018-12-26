Путин и Лукашенко провели четырёхчасовые переговоры по ценам на нефть и газ

По вопросу ценообразования на газ стороны должны определиться за следующий период и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид топлива,

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Кремле переговоры, которые продлились около 4 часов, передает РИА Новости Как рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, на встрече обсуждались изменения, которые произойдут в российском налоговом законодательстве, и совместные планы по изменению налогообложения.В том числе обсуждались вопросы совместных действий в сфере ценообразования на газ и другие энергоресурсы. Лидеры стран договорились о сближении позиции по всем обсуждаемым направлениям.По словам министра, для поиска решений будет создана рабочая группа на уровне правительств, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран.Также президенты обсудили цены на газ. Лукашенко не удалось добиться пересмотра стоимости природного топлива, которое будет поставлено в 2019 году.сказал Силуанов.Лидеры стран договорились еще об одной встречи, которая должна состояться до Нового года. На ней планируется принять решения по вопросам, «не терпящим отлагательства».Как пояснило телевидение Беларуси, это связано, в первую очередь, с тем, что Владимир Путин хочет более детально разобраться в проблемах, чтобы найти верное решение.Напомним, накануне встречи белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывал добиться от Москвы компенсации из-за реализации налогового маневра в размере около $310 в 2019 году при цене на нефть $60 за баррель. Однако российская сторона отказалась обсуждать этот вопрос и не предложила взамен никаких альтернатив.