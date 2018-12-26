Трампа в США поздравили с "Красным Рождеством"

Американские биржевые котировки который день преподносят неприятный сюрприз Вашингтону, обновляя новые и новые минимумы. Наибольшие показатели падения фиксировались в рождественский день, и тенденция на данный момент не изменилась. Красными цветами – цветами падения – окрашены индексы деловой активности США S&P, Dow Jones, Nasdaq. Суточное проседание достигало "кризисных" темпов в 3%. При этом в США падение индексов уже назвали «Красным Рождеством», имея в виду упомянутый характерный цвет, которым на биржах обозначается потеря процентных пунктов.Президента Соединённых Штатов эти показатели привели в настоящее бешенство. Буквально недавно Дональд Трамп объявил одним из своих достижений стабильный рост показателей деловой активности в стране. Теперь, по конец года, ситуация поменялась на диаметрально противоположную, и оппоненты получили возможность заявлять, что ни одно из «достижений» Трампа «долго не держится». Противники действующего американского президента поздравили Трампа с "Красным Рождеством", отметив, что очередной пример того, что Трамп не способен играть «в долгую».По словам самого Трампа, во всём виновата ФРС (Федеральная резервная система), которая «слишком быстро повышает ключевую ставку». Американский президент призвал ФРС «разобраться с ситуацией».При этом хозяин Белого дома призвал рядовых американцев покупать резко подешевевшие американские ценные бумаги, так как «нового такого шанса в ближайшее время может не представиться». Таким шагом Трамп хочет подогреть интерес к ценным бумагам США и обратить красные тона индексов в зелёные – тона роста.