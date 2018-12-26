Модернизированный ЗРПК "Панцирь" научился поражать все типы БПЛА
Государственная корпорация "Ростех" провела модернизацию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", в ходе которой ЗРПК значительно расширил номенклатуру поражаемых целей. Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.
По словам Абрамова, развитие линейки комплексов "Панцирь" идет очень хорошо. Проведены и завершены работы по расширению номенклатуры поражаемых целей с учетом современных угроз. На основе полученных в ходе эксплуатации комплексов данных, включая участие в боевых действиях на территории Сирии, были сделаны определенные выводы и найдены решения, позволяющие эффективно уничтожать малоразмерные низкоскоростные меневрирующие цели. При этом в "Ростехе" не стали раскрывать детали модернизации ЗРПК "Панцирь", уточнив, что новый комплекс может гарантированно уничтожать все типы беспилотников. Прежде бортовая РЛС могла принять за дроны отражения сигнала радиолокатора от птиц, воздушных потоков и других аномалий.
Ранее сообщалось, что ЗРПК "Панцирь" до конца этого года получит новую модернизированную ракету для комплекса, которая будет превосходить стоящую на вооружении по нескольким параметрам.
По словам Абрамова, развитие линейки комплексов "Панцирь" идет очень хорошо. Проведены и завершены работы по расширению номенклатуры поражаемых целей с учетом современных угроз. На основе полученных в ходе эксплуатации комплексов данных, включая участие в боевых действиях на территории Сирии, были сделаны определенные выводы и найдены решения, позволяющие эффективно уничтожать малоразмерные низкоскоростные меневрирующие цели. При этом в "Ростехе" не стали раскрывать детали модернизации ЗРПК "Панцирь", уточнив, что новый комплекс может гарантированно уничтожать все типы беспилотников. Прежде бортовая РЛС могла принять за дроны отражения сигнала радиолокатора от птиц, воздушных потоков и других аномалий.
Ранее сообщалось, что ЗРПК "Панцирь" до конца этого года получит новую модернизированную ракету для комплекса, которая будет превосходить стоящую на вооружении по нескольким параметрам.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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