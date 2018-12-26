Рябков назвал сроки возможного появления в Европе крылатых ракет США
Запрещенные Договором о РСМД американские крылатые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, могут появиться в Европе не ранее 2020 года, приводит Интерфакс слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова.
Он напомнил, что американцы переоборудовали свои «Томагавки» морского базирования в неядерное оснащение, и чтобы вновь наладить производство ракет в ядерном оснащении понадобится время.
Кроме того, по словам замминистра, они запустили исследовательские работы по целому ряду комплексов средней дальности наземного базирования, причем, самых разнообразных.
Рябков пояснил, что в систему ПРО «Иджис Эшор» (в универсальную установку типа МК-41) могут быть загружены крылатые ракеты морского базирования, в том числе и с ядерными боеголовками, если возобновят их производство, но в 2019 году этого не произойдет.
При этом дипломат подчеркнул, что 24 пусковые тубы, составляющие центральное звено «Иджис Эшор» – сейчас в Румынии, Польше будет позже – в сумме дают сорок восемь крылатых ракет, а это уже достаточно большой потенциал.
Но у Российской Федерации «есть возможность предпринять компенсирующие ответные меры довольно быстро, очень быстро», заключил он.
Думаю, что до конца следующего года американцы это сделать не смогут,сказал Рябков.
Он напомнил, что американцы переоборудовали свои «Томагавки» морского базирования в неядерное оснащение, и чтобы вновь наладить производство ракет в ядерном оснащении понадобится время.
Кроме того, по словам замминистра, они запустили исследовательские работы по целому ряду комплексов средней дальности наземного базирования, причем, самых разнообразных.
Если верить открытым источникам, среди них есть достаточно экзотические системы, каких раньше не существовало,добавил он.
Рябков пояснил, что в систему ПРО «Иджис Эшор» (в универсальную установку типа МК-41) могут быть загружены крылатые ракеты морского базирования, в том числе и с ядерными боеголовками, если возобновят их производство, но в 2019 году этого не произойдет.
В любом случае, это более продолжительный процесс, хотя понятно, что технологические и любые другие ресурсы и возможности США позволяют это сделать достаточно быстро,отметил он.
При этом дипломат подчеркнул, что 24 пусковые тубы, составляющие центральное звено «Иджис Эшор» – сейчас в Румынии, Польше будет позже – в сумме дают сорок восемь крылатых ракет, а это уже достаточно большой потенциал.
Но у Российской Федерации «есть возможность предпринять компенсирующие ответные меры довольно быстро, очень быстро», заключил он.
- Использованы фотографии:
- БРИКС, http://www.brics2015.ru
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