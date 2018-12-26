Рябков назвал сроки возможного появления в Европе крылатых ракет США

Думаю, что до конца следующего года американцы это сделать не смогут,

Если верить открытым источникам, среди них есть достаточно экзотические системы, каких раньше не существовало,

В любом случае, это более продолжительный процесс, хотя понятно, что технологические и любые другие ресурсы и возможности США позволяют это сделать достаточно быстро,