Суд США оценил жизнь американца в полмиллиарда долларов

Суд США принял решение, по которому Северная Корея должна выплатить полмиллиарда долларов простой американской семье. Такое решение парадоксально и практически неисполнимо, даже несмотря на то, что в деле фигурируют пытки и смерть американского студента.В 2016 году американский студент, прибывший в Северную Корею в составе туристической группы, Отто Уормбиер в одной из технических комнат отеля снял со стены агитационный плакат и хотел привезти его домой в качестве уникального сувенира. Однако вскоре его арестовали.Уормбиер сознался в краже плаката и публично покаялся. Несмотря на это, суд приговорил его к 15 годам трудовых работ.Представитель Госдепа США заявил, что такое жесткое наказание - это ответ КНДР на санкции за ее ядерную деятельность. Отец Уормбиера утверждал, что его сын признался в краже принудительно и был похищен властями Северной Кореи в политических целях.В июне 2017 года Отто Уормбиера вернули в США. Студент впал в кому в Северной Корее и вскоре после возвращения домой скончался. В США у Уормбиера обнаружили черепно-мозговую травму, его родители заявили, что он подвергался пыткам.Спустя полтора года федеральный суд США вынес решение по гражданскому иску семьи Уормбиера к КНДР, по которому Северная Корея должна выплатить семье погибшего денежную компенсацию в размере 501 млн долларов.Решение американского суда неприемлемо, власти Северной Кореи априори не могли выступать ответчиками по гражданскому иску. Однако теперь приставы должны обеспечить решение суда, что вряд ли получится сделать.Такая деятельность США показывает, насколько далеко они готовы распространять свою власть.