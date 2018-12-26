Минобороны приняло решение о строительстве береговой базы на Камчатке

Перевооружение и развитие войск и сил на Северо-Востоке продолжается

Минобороны России планирует создание новой береговой базы на Камчатке, строительство начнется в ближайшие год-два, сообщил командующий войсками и силами на Северо-Востоке страны контр-адмирал Александр Юлдашев в интервью газете "Красная звезда".По словам контр-адмирала, в планах российского Минобороны в ближайшее время начать строительство инфраструктуры береговой базы бригады кораблей охраны водного района. Проект базы уже создан и утвержден, а пока на Камчатке обновляется причальный флот, добавил он.В последнее время, по словам Юлдашева, в войска постоянно поступает новая боевая техника. Бригада морской пехоты получила несколько десятков новых бронетранспортеров БТР-82А, вспомогательный флот пополнился новейшим рейдовым буксиром, а аварийно-спасательный отряд получил новый катер. Кроме этого в регион поступило много автомобильной и инженерной техники.- отметил командующий.Между тем, пресс-служба Восточного военного округа сообщает о заселении новых общежитий, построенных для семей военнослужащих на островах Кунашир и Итуруп. Почти двести семей заселились в четыре общежития - по два на каждом острове. Квартиры оборудованы необходимой мебелью и подключены к построенным энергоцентрам. Сообщается, что в ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще три общежития. Кроме этого, запланировано строительство еще около 200 объектов, при чем, как военного, так и мирного назначения.Ранее МИД Японии направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту, в которой выразил недовольство "милитаризацией и заселением северных территорий".