Вопрос из Хельсинки: где Курилы и где карелы?

"Финляндия должна потребовать от России возвращения территорий, полученных Советским Союзом после победы во Второй мировой войне. Чтобы вернуться к легитимным границам 1939 года".

"нет территориальных претензий ни к одной стране мира, в том числе к России. Это факт, зафиксированный в фундаментальном двустороннем договоре 1992 года об основах отношений между обеими странами. В связи с чем Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору 1947 года".

Генри Хаутамякки, представитель националистической партии "Истинные финны", заявил на днях:На такое провокационное выступление можно было бы вовсе не обращать внимания. Мало ли что говорят политики с обочины! Но ведь партия, в которой числится Хаутамякки, после парламентских выборов 2015 года стала второй по числу мест (17) в парламенте Суоми.Тем более что тот же вопрос и в то же самое время выдвинула существующая с середины 1940-х националистическая организация "ПроКарелия", объединяющая в том числе выходцев и их потомков из бывших финских регионов. Речь идет, напомним, о приарктической Печенге (Мурманская область), Выборгско-Североладожском районе Ленинградской области, ряде районов западной Карелии и некоторых мелких островах у стыка послевоенных границ СССР с Финляндией. Характерно, что столь синхронные вбросы, касающиеся территориальных претензий, состоялись одновременно с новым раундом межгосударственных дискуссий Москвы и Токио о статусе Южных Курил.Наверное, это совсем неплохо, что никакой официальной реакции Москвы на эти заявления не последовало. А финляндский МИД оперативно заявил, что у СуомиВроде бы ситуация исчерпана? Но как сказать! Хотя бы потому, что в музеях многих городов Финляндии, включая Хельсинки, с конца 1940-х вывешены карты маннергеймовской Суоми с означенными территориями. А в 2004-м одному из авторов этого материала довелось посетить музей сопредельного с Россией города Лахти, больше известного как центр зимних видов спорта. И ему там весьма доходчиво разъяснили, что финны помнят и будут помнить о своих исторических границах, независимо от нынешних границ Суоми. При этом многие финляндские СМИ периодически отмечают: если Москва фактически согласилась обсуждать с Японией статус Южных Курил, то почему Финляндия должна забывать о своих "исконных" территориях? Отмечается также, что, поскольку Москва не заинтересована в участии Финляндии в НАТО, дискуссия по территориальным вопросам с Москвой вполне возможна.Впрочем, насчёт "исконности" — вопрос, мягко говоря, спорный. Это не случайно, что самыми яркими ответами на дискуссию, которую на днях развернул Г. Хаутамякки в соцсетях по пограничному вопросу, стали предложения вернуться к границам 1917 года. Напомним, что вскоре после неудачи, которая постигла ленинских соратников при попытке большевизации Финляндии (на рубеже 1917-18 гг.) разразилась первая советско-финляндская война. Чтобы упредить смычку Суоми с белогвардейцами, а также предотвратить реализацию планов новой интервенции Антанты на северо-западе России, был срочно подписан Тартусский советско-финляндский мирный договор (1920 г.). По нему Финляндии и были переданы означенные российские территории.Те же самые условия были повторены в московском двустороннем договоре "О принятии совместных мер по обеспечению неприкосновенности границы между СССР и Финляндией" (1922 г.), который был подписан по завершении второй советско-финляндской войны, которую в 1921 году спровоцировало вторжение войск Суоми с целью оккупации всей Карелии. Не исключено кстати, что в восставшем Кронштадте тогда могли рассчитывать на поддержку из Финляндии, но реальные события слишком разошлись по времени. Восстание случилось в марте, но к этому времени первое финское наступление уже выдохлось, а к второму финны ещё и не начинали готовиться.Советско-финские рубежи оставались относительно стабильными всего 17 лет. Очевидно, что в канун и тем более уже в ходе Второй мировой войны Москву не могла устраивать столь уязвимая граница с Финляндией. Она, как известно, проходила в непосредственной близости к Ленинграду и совсем недалеко от Мурманска и Беломорско-Балтийского канала. Дальнейшее тоже хорошо известно: к июню 1941-го все территории, переданные в состав Суоми в начале 1920-х, были возвращены СССР.Но на протяжении почти всей войны Германии с СССР, а конкретно с июля 1941 г. до июля 1944-го Финляндия, будучи союзницей нацистов, сперва оккупировала и вскоре включила в свой состав не только те же территории, но также почти всю Карелию вместе с Петрозаводском и до 85% территории Ладожского бассейна.Однако к августу 1944 г. советские войска освободили от финской оккупации все эти регионы, а в сентябре 1944-го было заключено перемирие СССР и его союзников с Финляндией, закрепившее советскую принадлежность тех же территорий. То же впоследствии подтвердил и Парижский мирный договор с Финляндией 1947 года. Нельзя тут не напомнить характерную деталь: США так и не объявили войну Финляндии, причём прежде всего потому, что считали единственно легитимной советско-финляндскую границу на 26 ноября 1939 г. А это как раз канун войны между СССР и Финляндией (1939-40 гг.). Заметим также, что официального отказа США от такой позиции не было и нет вплоть до нашего времени. Потому не исключено, что именно из этого факта и "проистекают" реваншистские группировки и устремления в Суоми.Кроме того, в США были планы создать после войны свои авиационные и военно-морские базы на финляндских Аландских островах, расположенных в самом центре Балтийского бассейна, в связи с чем их стратегическое местоположение трудно переоценить. Но те планы США сорвали сразу два обстоятельства. Во-первых, послевоенная нейтрализация Финляндии, а во-вторых, подписание советско-финляндского договора о взаимопомощи (1948 г.), рассчитанного сперва на 10 лет, но продленного в 1955, 1970 и 1983 гг. Однако как знать... Суоми со второй половины 1990-х всё чаще участвует в нетовских маневрах на северо-западе Европы. И хотя Аландские острова являются демилитаризованными по Парижскому договору 1947 года, дальнейшее сближение Суоми с НАТО вполне может ремилитаризовать (по крайней мере, де-факто) этот стратегический архипелаг. И отнюдь не пользу России.Кстати, в период упразднения Карело-Финской ССР и её понижения в статусе до автономной республики в составе РСФСР (июль 1956 г.) Вяйне Таннер (1881-1966), один из основателей Финляндской республики, отмечал, что "в Москве, видимо, ожидают и опасаются «профинляндских» настроений в соседней республике с этнически и географически близким к Финляндии названием".Напомним в этой связи, что причина, высказанная В. Таннером, стала основной в понижении статуса и переименовании не только Карело-Финской ССР (созданной в марте 1940 г.), но и Бурят-Монгольской АССР, географически, этнически и конфессионально близкой к Монголии, в Бурятскую АССР в июле 1958 года.Так или иначе, но периодические пропагандистские кампании в Финляндии по поводу экс-финляндских территорий впрямую связаны прежде всего с прецедентом Южных Курил, который в чём-то спровоцировала сама российская дипломатия, признаем, не во всём и не всегда до конца последовательная. Но свою, причём совсем немалую, роль продолжает играть и то, что США за прошедшие с тех пор почти восемьдесят лет так отнюдь и не "аннулировали" советско-финляндскую границу, существовавшую по состоянию на 26 ноября 1939 года…