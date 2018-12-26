Сеул и Пхеньян "символически" объединили железные дороги

Северная и Южная Кореи объединяют свои железнодорожные системы. В приграничном северокорейском городе Кэсон на станции Пханмун прошла символическая церемония открытия совместного проекта по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог, сообщает "Ренхап".Как пишет издание, прошедшая церемония не дает фактического старта начала работ, а лишь подчеркивает стремление двух Корей "активно участвовать в модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог в единую систему". На церемонии присутствовала большая делегация южнокорейцев, включая министра транспорта Ким Хен Ми, министра объединения Чо Мен Гюна. Со стороны Северной Кореи присутствовали заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, а также председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Церемония прошла в присутствии представителей ООН, России, Китая и Монголии.В дальнейшем, в рамках данного проекта, будут разработаны планы и проекты по реализации программы объединения, а фактические работы стартуют в соответствии с ситуацией "по денуклеаризации КНДР и введенными против неё санкциями".О начале работ по объединению автомобильных и железных дорог Северной и Южной Кореи до конца этого года, договорились Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на прошедших ранее переговорах.Транскорейская магистраль Кёнъисон была построена во время японской оккупации в 1906 году и проходила от Сеула до город Синыйджу на китайской границе. Эксплуатация дороги прекратилась в связи с разделом Кореи на Север и Юг. В 2000 году северокорейские и южнокорейские поезда начали ходить до станции Торсан в демилитаризованной зоне, а через четыре года сеульская линия была продлена до города Кэсон, являющегося особой промышленной зоной КНДР.