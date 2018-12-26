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Расчёты «Тор-М2У» провели стрельбы в Астраханской области

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Подразделения ПВО 58-1 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Южной Осетии, провели стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области, сообщает телеканал Звезда.

Расчёты «Тор-М2У» провели стрельбы в Астраханской области



По словам представителя ЮВО Вадима Астафьева, в ходе стрельб расчеты комплексов уничтожили около 10 скоростных мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на разных высотах.

Также военнослужащие отработали заряжание зенитных комплексов «Тор». По завершении стрельб личный состав возвратился к месту постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство.

Как рассказал в интервью газете Красная звезда начальник войск ПВО Александр Леонов, планомерное перевооружение позволит войскам к 2020 году нарастить боевые возможности в 1,3 раза.

В следующем году будет продолжена поставка в подразделения ЗРК малой дальности «Тор-М2», которые зарекомендовали себя, в том числе и в Сирии, как эффективное средство борьбы с высокоточным оружием и беспилотными аппаратами.

Также запланировано перевооружение зенитной бригады средней дальности на ЗРК «Бук-МЗ»

Кроме того, по словам Леонова, «на одном из стратегических направлений» планируется сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4.

Напомним, 26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Расчёты ПВО из Бурятии провели в Астраханской области боевые стрельбы из ЗРК «Тор-М2У»
В Астраханской области расчёты «Тор-М2У» уничтожили шесть «Саманов»
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