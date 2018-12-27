Новогодний календарь со стратегическим юмором от МО РФ
На сайте Министерства обороны России выложен прекрасный вариант календаря на 2019 год. Даже те, кто не служил в армии, могут оценить искромётность и добрую направленность шуток в постерах календаря.
Январь 2019 года представлен известным комплексом межконтинентальных стратегических ракет "Тополь-М":
Февраль представлен самолетом авиации дальнего действия Ту-95МС, который по классификации НАТО известен как "Bear" ("Медведь"). Основным его вооружением являются крылатые ракеты X-55.
В постере на март 2019 г. явно обыгрывается Международный женский день и одновременно тема угрозы российских женщин-шпионов, столь популярная на Западе:
Апрель 2019 г. раскрывает тему подснежников, правда, несколько удручает зелёный летний камуфляж на фоне снегов:
Постер, посвящённый маю, выражает надежду на преемственность традиций у будущих поколений:
Июнь представлен "праздничным концертом группы артистов":
Постер, посвящённый июлю, рекламирует отечественное производство электровафельниц (для тех, кто не знает: на фото изображён люк шахты межконтинентальной ракеты):
Август затрагивает российские винтокрылые машины ("Крокодил" — неофициальное прозвище ударного вертолета Ми-24, настоящего трудяги воздуха) и обыгрывает тему полётов в отпуск:
Сентябрь посвящён прекрасной половине человечества, служащей в нашей армии:
Октябрь 2019 г. показывает "уверенного пользователя ПК" (ПК можно расшифровать как "пулемет Калашникова"). Данный постер, несколько затрагивающий тему обучения, наверное, лучше было бы поставить на сентябрь…
На ноябрьском постере представлен красивый слоган, посвящённый "корнету". Напомним, что в наше время "Корнет" больше известен как название противотанкового ракетного комплекса, а XIX веке "корнет" — это младшее офицерское звание в кавалерии.
Наконец, декабрь 2019 года показан "фееричным фейерверком" со слоганом из популярной песенки:
Надеемся, что данный юмористический календарь поможет всем нам скрасить порой непростые трудовые будни в наступающем году!
Январь 2019 года представлен известным комплексом межконтинентальных стратегических ракет "Тополь-М":
Февраль представлен самолетом авиации дальнего действия Ту-95МС, который по классификации НАТО известен как "Bear" ("Медведь"). Основным его вооружением являются крылатые ракеты X-55.
В постере на март 2019 г. явно обыгрывается Международный женский день и одновременно тема угрозы российских женщин-шпионов, столь популярная на Западе:
Апрель 2019 г. раскрывает тему подснежников, правда, несколько удручает зелёный летний камуфляж на фоне снегов:
Постер, посвящённый маю, выражает надежду на преемственность традиций у будущих поколений:
Июнь представлен "праздничным концертом группы артистов":
Постер, посвящённый июлю, рекламирует отечественное производство электровафельниц (для тех, кто не знает: на фото изображён люк шахты межконтинентальной ракеты):
Август затрагивает российские винтокрылые машины ("Крокодил" — неофициальное прозвище ударного вертолета Ми-24, настоящего трудяги воздуха) и обыгрывает тему полётов в отпуск:
Сентябрь посвящён прекрасной половине человечества, служащей в нашей армии:
Октябрь 2019 г. показывает "уверенного пользователя ПК" (ПК можно расшифровать как "пулемет Калашникова"). Данный постер, несколько затрагивающий тему обучения, наверное, лучше было бы поставить на сентябрь…
На ноябрьском постере представлен красивый слоган, посвящённый "корнету". Напомним, что в наше время "Корнет" больше известен как название противотанкового ракетного комплекса, а XIX веке "корнет" — это младшее офицерское звание в кавалерии.
Наконец, декабрь 2019 года показан "фееричным фейерверком" со слоганом из популярной песенки:
Надеемся, что данный юмористический календарь поможет всем нам скрасить порой непростые трудовые будни в наступающем году!
- Использованы фотографии:
- МО РФ, Euronews
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