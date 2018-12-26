Норвежский политик: дело не в Крыме, дело в «безрассудстве Запада»

На мой взгляд, желание народа значит многое. Увидев такой результат, на Западе должны были сказать: " Если население Крыма хочет в Россию, то мы должны это уважать и вновь признать Крым российским",

Западу необходимо признать Крым частью России, для этого есть объективные причины, пишет в своей статье для издания Aftenposten бывший вице-президент норвежского парламента Карл Хаген.По словам политика, Крым входил в состав России до середины 20-го века, всё прошлое столетие там находилась российская военно-морская база, и подавляющую часть населения региона составляют русские.Переворот 2014 года на Украине получил прямую поддержку Запада, и Россия не могла допустить, чтобы ее военная база перешла под контроль республики, которая стремится в НАТО. Естественно, Москва отреагировала.Хаген отметил, что Вашингтон всегда предпринимал масштабные меры для защиты сограждан за рубежом, поэтому в случае с Крымом он должен был просто наблюдать за тем, как Москва встала на защиту интересов многочисленного русского населения полуострова, которое было напугано недемократическими и порой фашистскими силами, стоящими у власти на Украине.Мало того, в Крыму состоялся референдум, показавший, что более 90% населения хотят воссоединения с РФ.заявил политик.Между тем, напряженность между Москвой и Западом сохраняется, и надежды на улучшение практически нет, ведь Россия никогда не вернет Крымский полуостров. Это пора понять Западу, отмечает он.По словам Хагена, в истории бывали случаи, когда здравый смысл одерживал победу над «юридически верными и прямолинейными решениями», лидерам государств приходилось разрубать «гордиевы узлы». В качестве примера он привел поездку президента США Никсона в Китай и встречу Трампа с Ким Чен Ыном.Сегодня обстановка в мире становится нестабильной, всё более опасной, и причина здесь вовсе не в том, что Москва вернула себе маленький полуостров, который принадлежал ей около 4 сотен лет. Главная причина – в безрассудстве Запада, заключает политик.