Берлин выступает против ракет США с ядерными боеголовками в Европе

В случае прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Германия выступит против размещения на территории Европы ракет средней дальности, оснащенных ядерными боезарядами, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa.По словам министра, Европа не должна становиться площадкой для наращивания вооружения. В случае разрыва ДРСМД, размещение новых средних ракет в Европе, столкнется с большим сопротивлением Берлина, тем более, что в Германии считают неправильным ответом на возникшие угрозы современности наращивание ядерных вооружений. Политика "холодной войны" и "гонка вооружений" соответствуют 80-м годам 20 века и не соответствуют современности, добавил Маас.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также заявил, что в альянсе не ожидают, что в ответ на разрыв договора ДРСМД США разместят в Европе новые средние ракеты с ядерными боеголовками.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже приняли решение о выходе из ДРСМД, прикрываясь обвинением в нарушении условий договора Россию.