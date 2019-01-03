Белая стратегическая конница. Рейд Мамонтова и борьба с ним. Ч. 1

Конные корпуса и вершина эволюции кавалерии Красной армии — 1-я Конная армия – стали оргвыводом на те уроки, которые были даны красным белой стратегической конницей – 4-м Донским конным корпусом ВСЮР под командованием генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова, совершившим в августе – сентябре 1919 г. свой знаменитый рейд по тылам Южного фронта.Как разворачивался рейд и как советское командование боролось с ним?Рейд Мамонтова – это рейд конницы ВСЮР под командованием генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова по тылам советских войск Южного фронта в августе-сентябре 1919 г. Имел целью дезорганизовать тыл и сорвать подготовку наступления Южного фронта.Набеги (рейды) конницы в тыл противника широко применялись в войнах наполеоновской эпохи, в американской Гражданской войне 1861 — 1865 гг., в Русско-турецкую в 1877 г. (набег генерала Гурко за Балканы) и в Русско-японскую (набег Мищенко на Инкоу) войны. В ходе Первой мировой войны также было несколько случаев применения рейдов – причем на разных фронтах.В Гражданской войне инициатором массирования конных масс стало белогвардейское командование, которому необходимо было торопиться с окончанием Гражданской войны – учитывая вступление в силу неблагоприятных для него долгосрочных экономико-стратегических факторов.В кампании 1919 г. на Южном фронте армиям ВСЮР удалось освободить от красных обширные территории – и шла реализация московской директивы А. И. Деникина.Кавказская армия должна была выдвинуться к северу и, благодаря сокращению фронта Донской армии, выделялись крупные кавалерийские резервы – используемые для удара по тылу красных на воронежском направлении.К середине июля 1919 г. дивизии корпуса К. К. Мамонтова, действовавшие на Царицынском фронте, были сменены прибывшими с Кавказа кубанцами и отведены для отдыха и подготовки к рейду в район ст. Урюпинская, ст. Алексиково и ст. Филоново (железной дороги Поворино — Царицын).В рейде были задействованы 3 дивизии (численность каждой в 2000 сабель, при конной батарее в 2 орудия, броневике и соответствующими полковыми пулеметными и подрывными командами). Поддерживала конницу пехота силой около 3000 штыков при поддержке двух батарей. Радиосвязь отсутствовала – и (нерегулярно) поддерживалась при помощи самолетов. Во время рейда периодически пользовались захваченными у красных радиостанциями.Был произведен отбор как лучших казаков, так и конского состава, — широко практиковался прием добровольцев из казаков старшего возраста.Общая численность корпуса достигала 9000 сабель и штыков при 12 орудиях, 3 бронеавтомобилях и нескольких грузовых автомобилях, вооруженных пулеметами.Непосредственная цель рейда — удар по тылу красных армий, разрушение узловых станций железных дорог и поднятие восстания среди местного населения.Направление — от Новохоперска на Тамбов, один из важнейших пунктов тыла Южного фронта. Это направление проходило, к тому же, в стыке 8-й и 9-й красных армий, т.-е. в наиболее слабом месте фронта.Корпус Мамонтова, находясь в районе ст. Урюпинской, не вызывал особого беспокойства у командования красных, отвлеченного к тому же намечающимися наступательными операциями.Таким образом, при организации конного корпуса, назначенного для рейда, отмечаются следующие характерные особенности: а) подбор лучших соединений – как по их боевым качествам, так и командному составу; б) численность корпуса, поддержанного пехотой, артиллерией и пулеметами, обеспечивала возможность выполнять самостоятельные оперативные задачи в течение продолжительного периода; в) налицо удачный выбор места, времени прорыва и направления первоначального удара; г) проведена моральная подготовка, призванная обеспечить успех рейда.7-го августа мамонтовские соединения и части начали переправу через р. Хопер у станицы Добринская — для движения к месту будущего прорыва фронта противника.Утром 10 августа 4-й Донской конный корпус (6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 орудий, 7 бронепоездов, 3 броневика) прорвал советский фронт на стыке 8-й и 9-й армий (район Новохоперска) и начал продвижение в тылы противника.Так, рано утром 10-го августа одна дивизия мамонтовцев в 2000 сабель при 6 орудиях, обрушилась на 357-й и 358-й полки 40-й дивизии 8-й армии красных на участке от устья р. Савала до ст. Колено. Под давлением противника красные полки начали отходить к р. Елань. В то же время, к востоку от р. Савала, на участке 36-й дивизии (9-й армии красных) начались усиленные поиски разведчиков белых.В образовавшийся 22-километровый прорыв быстро двинулись передовые части корпуса Мамонтова. К 20-ти часам 11-го августа одна из его дивизий, пройдя 55 км в направлении на Тамбов, заняла с.с. Костин-Отделец и Братки, достигнув передовыми частями с. Козловка. Разъезды казаков показались на железной дороге Борисоглебск — Грязи между станциями Терповка и Болконская, и у ст. Есипово.Отошедшая пехота красных сосредоточилась: части 40-й дивизии, без уничтоженного 358-го полка, за р. Елань, в районе Новоспасское — Хомутовка, а правый фланг 36-й дивизии – сначала на левом берегу р. Савала от Таволжанка до с. Алферовка, а затем отошел к линии Красовка – Тюменевка.Для преграждения прорыва белой конницы красные пытались задействовать 31-ю, 36-ю и 40-ю пехотные дивизии.Части 31-й дивизии к вечеру 11-го августа находились: 1 бригада к западу и северо-западу от ст. Колено; 2 бригада — в районе Вязовка; 3 бригада и 1 бригада 40-й дивизии — в районе Ново-Спасская — Хомутовка.Проведение мероприятий против прорвавшихся казаков было возложено на командующего особой группой Южного фронта В. И. Шорина, которому была дана директива, в которой отмечалось, что конница генерала Мамонтова прорвалась на стыке 8-й и 9 армий, и движется вглубь тылов армий фронта — на Тамбов и Грязи. За конницей следует и пехота – от Борисоглебска и Новохоперска на Жердевку. Если левый фланг 8-й армии восстановил положение, то правый фланг 9-й армии был расстроен. 13-я и 8-я армии 15-го августа (в соответствии с директивой РВС Южному фронту) приступили к реализации наступательной операции. Приказывалось принять решительные меры для срочной ликвидации прорыва на межармейском стыке и восстановления фронта. 13-й и 8-й армиям приказывалось ускорить переход в общее наступление.Шорин приказывает командующим 8-й и 9-й армиями сомкнуть свои фланги в районе образовавшихся ворот. 36-й стрелковой дивизии срочно выделить 4 батальона на Макарово и два полка в Аврамовку, а остальными частями удерживать линию Красовка-Тюменевка. 9-й армии удалось сомкнуть фланг с 8-й армией, но задержать прорвавшегося противника уже не удалось.До 14-го августа казачьи дивизии главными силами оставались в районе Костин-Отделец, Макарово, Тагайка. Казачьи разъезды показались на линии железной дороги Грязи — Борисоглебск, продвигаясь далее на север — к железной дороге Тамбов — Балашов.Контратаки отошедших на фланги красных пехотных частей не только не увенчались успехом, но на востоке пехота даже оставила Борисоглебск, отойдя к М. Алабуха, Б. Грибановка.Для преграждения коннице Мамонтова пути к железной дороге Тамбов — Балашов, красным командованием перебрасывается форсированным маршем кавалерийская бригада 36-й стрелковой дивизии — на ст. Есипово. Кроме того, сосредоточивается в с. Инжавино 56-я стрелковая дивизия. Для прикрытия сосредоточения этой дивизии, один из полков ее был направлен (на подводах) для занятия участка Сампур — Обловка на линии железной дороги из Тамбова в Балашов.Глубокая разведка, выдвинутая К. К. Мамонтовым в направлении на север и северо-запад, выяснила для него возможность дальнейшего, без особых препятствий, движения на Тамбов и Козлов — два важнейших и ближайших транспортных и складских центра Южного фронта.15-го августа казаки двумя колоннами двинулись вперед: правая (дивизия) — на ст. Жердевка, в общем направлении на Тамбов, и левая (две дивизии) — в северо-западном направлении, на Козлов.Один отряд атакует ст. Сампур, занимаемую батальоном 56-й стрелковой дивизии. Батальон, не оказав сопротивления, разбежался. Казаки заняли станцию, разрушили водокачку, пакгаузы, уничтожили имевшееся на станции железнодорожное имущество, а в районе ст. Сампур произвели разрушение мостов и железной дороги, реквизировали лошадей и проследовали на север-восток.В этот же день кавалерийская бригада 36-й стрелковой дивизии, у дер. Сукманка (5 км сев. ст. Есипово) была разгромлена белыми казаками — и рассеялась по всему району.Красные располагались в это время следующим образом: со стороны Тамбова — продолжалось выдвижение войск к р. Савала для непосредственного прикрытия Тамбова; 36-я стрелковая дивизия, сосредоточившаяся на линии ст. Грибановка — Власовка, не только не могла дойти до Борисоглебска, но и не выдвинула двух полков (как ей было приказано) в северном направлении; 56-я стрелковая дивизия ночевала в районе сел. Инжавино.Советское командование решает подчинить 31-ю стрелковую дивизию 8-й армии командующему Особой группой фронта Шорину. Но это предложение встретило возражение со стороны командующего Южным фронтом, ибо, по его мнению, в этом случае Шорину пришлось бы связываться с 31-й стрелковой дивизией через штаб Южного фронта и штаб 8-й армии.16-го августа, после 27-километрового перехода, некоторые мамонтовские части расположились на ночлег в районе с. Пановы-Кусты, а далее к югу, до района Жердевка, находились главные силы дивизий.По пути казаки продолжали разрушать железную дорогу, сжигать станции и железнодорожный инвентарь, реквизировать имущество, разоружая встречные красные части и распуская красноармейцев по домам под расписку — что больше они воевать не будут.В тот же день был взорван железнодорожный мост между станциями Сабурово и Селезни (линия Тамбов-Козлов) и прервана телеграфная связь Тамбова с Козловом, т.-е. штабом фронта.