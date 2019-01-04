Партизанский пистолет-пулемёт «Ураган»
Действуя в глубине захваченной территории, советские партизаны были вынуждены использовать любое доступное стрелковое или иное оружие. Прежде всего, в ход шли оставшиеся армейские образцы и трофейные немецкие системы. При этом доступное оружие могло не только решать свои основные задачи, но и становиться источником идей и решений для разработки совершенно новых образцов. Так, партизан М.М. Березин на основе советских и немецких идей, в том числе с использованием конкретных решений, создал свой собственный пистолет-пулемет «Ураган».
На территории оккупированной минской области до середины 1944 года действовало несколько партизанских бригад. В составе бригады «Штурмовая» числился отряд им. Г.К. Жукова, имевший свою собственную оружейную мастерскую. Большую часть времени мастерская занималась ремонтом и восстановлением имеющегося стрелкового оружия серийных моделей, однако с некоторого времени начала осваивать производство совершенно новых систем собственной разработки.
Ориентировочно в 1943-44 годах – точные данные на этот счет, к сожалению, отсутствуют – партизан-конструктор М.М. Березин, используя имеющийся опыт, предложил совершенно новый проект пистолета-пулемета упрощенной конструкции. Можно заметить, что оружейник из партизанского отряда был однофамильцем знаменитого конструктора Михаила Евгеньевича Березина, известного своими крупнокалиберными пулеметами и пушками. Впрочем, насколько известно, двух специалистов объединяли лишь профессия и фамилия.
В отличие от многих других образцов вооружения кустарного производства, пистолет-пулемет Березина получил собственное имя – «Ураган». Конструктор предложил собственную конструкцию автоматического оружия под массовый пистолетный патрон, отличавшуюся простотой изготовления и эксплуатации. К примеру, упрощение конструкции сказалось на спусковом механизме, который обеспечивал лишь стрельбу очередями. Нельзя не отметить, что вследствие этого пистолет-пулемет в бою мог оправдать свое имя.
Разрабатывая свой «Ураган», М.М. Березин принял во внимание основные особенности конструкции существующих пистолетов-пулеметов советского и немецкого производства. В итоге он решил заимствовать некоторые конструкторские решения немецкого изделия MP-38/40, соединив их с наработками по отечественным ППД и ППШ. Разработка оружия была связана с определенными сложностями, поскольку оружейнику приходилось полагаться только на доступные материалы и на не самый развитый набор инструментов.
Несмотря на имеющиеся ограничения, производство «Урагана» не было связано с особыми проблемами. Все детали оружия, за исключением ствола и прицела, партизаны могли изготавливать самостоятельно. Ствол заимствовался у поврежденной винтовки Мосина, а прицел предлагалось снимать с трофейных пистолетов-пулеметов MP-38/40, вышедших из строя.
Изделие «Ураган» внешне должно было напоминать одновременно немецкий серийный пистолет-пулемет MP-38/40 и советский ППС. Кроме того, имелось некоторое сходство с изделием ТМ-44, созданным в одном из других партизанских отрядов. Предлагалось использование прямоугольной ствольной коробки, сверху закрытой подвижной крышкой. Последняя была выполнена заодно с цилиндрическим кожухом ствола. В качестве сырья для ствольной коробки и крышки использовались имевшиеся в наличии водопроводные трубы и листовой металл.
Основная деталь ствольной коробки была выполнена из водопроводной трубы достаточного диаметра. Такая трубка проходила от задней части оружия до переднего кожуха ствола. Спереди в ней закреплялся кожух ствола, сделанный из трубки меньшего диаметра, а также втулка со стволом. В передней части трубчатой коробки имелись окна для подачи патронов (снизу) и выброса гильз (сверху, со сдвигом вправо). На правом борту трубки предусматривалась длинная прорезь, в которой передвигалась рукоятка затвора. Снизу прорезались окна для взаимодействия затвора и спускового механизма. На заднем срезе трубки конструктор расположил несложный замок в виде подпружиненной изогнутой пластины.
Под трубкой находился кожух спускового механизма, отчасти напоминавший детали немецкого пистолета-пулемета. Его выполнили в виде длинного агрегата с изменяющимся сечением. В переднем прямоугольном участке кожуха имелись отверстия для оси, соединявшей его со ствольной коробкой. За осью расположили овальную в плане приемную шахту магазина. Затем сечение кожуха увеличивалось и получало Т-образную форму. На бортах кованого кожуха помещались дополнительные металлические накладки. Задняя часть прямоугольного кожуха получила изогнутый наплыв, похожий на деталь MP-38/40. На нем располагались пистолетная рукоятка и шарнир приклада.
Между собой кожух и коробка соединялись при помощи передней оси и заднего замка. Для неполной разборки следовало открыть замок в задней части оружия, после чего коробка могла повернуться на оси вперед. При этом открывался доступ к затвору, возвратно-боевой пружине и казенной части ствола.
По причине отсутствия необходимых станков и инструментов, М.М. Березин использовал готовый ствол от поврежденной винтовки Мосина. Его укоротили требуемым образом и переделали патронник под пистолетный боеприпас. Ствол закреплялся в передней части ствольной коробки и прикрывался трубчатым кожухом. Последний имел несколько рядов круглых отверстий для подвода воздуха. Спереди на нем находилось основание мушки.
Конструктор-партизан использовал самую простую автоматику на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки помещался цилиндрический затвор достаточной массы. В его передней части находились фиксированный ударник и подпружиненный экстрактор. Управление затвором осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной на правый бок оружия. По известным данным, затвор был выкован из металлической заготовки подходящего размера. В качестве болванки могли использоваться различные металлические изделия, такие как отрезки осей подбитой техники.
За затвором внутри «Урагана» поместили возвратно-боевую пружину собственного производства. Как и в случае с другими кустарными образцами, пружина изготавливалась из доступной проволоки, в том числе снятой с трофейной техники. По очевидным причинам, подобные пружины, в целом выполняя свои функции, имели не самый большой ресурс.
Ограничения по ресурсам и технологиям сказались на конструкции спускового механизма. Это устройство отличалось простотой и обеспечивало только автоматический огонь. Переводчик огня отсутствовал, но при должном опыте стрелок мог делать и одиночные выстрелы. Стрельба велась с открытого затвора и управлялась спусковым крючком традиционной конструкции. По неким причинам оружие не оснащалось предохранителем. Пользователь должен был самостоятельно следить за безопасностью и принимать меры, направленные на предотвращение случайного выстрела.
Пистолет-пулемет Березина должен был использовать оригинальные отъемные коробчатые магазины большой емкости. Такие изделия предлагалось выковывать из доступного листового железа и оснащать доступными пружинами. Магазин под патроны 7,62х25 мм ТТ помещался в шахту под ствольной коробкой и фиксировался на своем месте необычной защелкой. Вместо качающейся подпружиненной детали, установленной непосредственно в приемнике, конструктор использовал внутреннюю защелку, расположенную над шахтой. Она управлялась при помощи характерного длинного рычага на правой стороне оружия.
М.М. Березин использовал не самые сложные прицельные приспособления. На кожухе ствола вблизи дула помещалось крупное основание с нерегулируемой мушкой и кольцевой защитой. На центре ствольной коробки предлагалось устанавливать открытый прицел, снятый с трофейного пистолета-пулемета MP-38/40. Такое устройство имело прямоугольную пластинку-основание, на которой помещался неподвижный целик для стрельбы на 100 м. За последним имелся качающийся целик, рассчитанный для огня на 200 м. Очевидно, что прицел от оружия под иной патрон не мог обеспечить выдающуюся точность, но и полученные показатели оказывались достаточными.
По эргономике пистолет-пулемет Березина был похож на немецкое оружие. Управление огнем осуществлялось при помощи пистолетной рукоятки с деревянными накладками. Второй рукой стрелок мог поддерживать оружие за нижний кожух или за магазин.
Конструкцию приклада оружейник-партизан заимствовал у немецкого оружия. На задней части изделия помещался простейший шарнир для складного металлического приклада. Собственно приклад состоял из двух продольных элементов и овального плечевого упора, вращающегося на своих креплениях. Приклад складывался поворотом вниз и вперед. По всей видимости, одни пистолеты-пулеметы «Ураган» могли получать специально изготовленные приклады, тогда как другие комплектовались готовыми устройствами, снятыми с трофейного оружия.
Для переноски «Урагана» предлагалось использовать имевшийся в наличии ремень. Он закреплялся на двух антабках, находившихся на левой стороне оружия. Одно кольцо поместили на кожухе ствола, второе – вблизи шарнира приклада.
Для защиты от внешних воздействий оружейники отряда им. Жукова покрыли все основные детали пистолета-пулемета оксидной пленкой. Вероятно, процедура воронения осуществлялась с применением самых простых средств – огня, репчатого лука или березового дегтя. Нагретая металлическая деталь обрабатывалась доступным «материалом» и приобретала характерный черный оттенок.
В разложенном виде пистолет-пулемет Березина имел длину 890 мм, при сложенном прикладе – 675 мм. Ширина с учетом рукоятки затвора достигала 60 мм, высота – порядка 150 мм. Оружие предлагалось делать из доступных материалов, не всегда соответствующих предъявленным требованиям. Из-за этого по массе оно могло превосходить похожие образцы серийного производства. Точные огневые характеристики «Урагана» неизвестны. По разным оценкам, скорострельность достигала 500-600 выстрелов в минуту, эффективная дальность огня – не более 150-200 м.
Согласно известным данным, в 1943-44 году оружейник партизанского отряда им. Г.К. Жукова изготовил, как минимум, один оригинальный пистолет-пулемет. В дальнейшем могли появиться новые образцы типа «Ураган», но достоверные сведения об их существовании и объемах выпуска – если он имел место – отсутствуют. Вполне возможно, что производственные возможности мастерской позволили собрать несколько единиц нового оружия и с его помощью немного усилить одно из стрелковых подразделений.
Как и в случае с рядом других образцов партизанского оружия, отсутствуют точные сведения о боевом применении «Урагана» или «Ураганов». По всей видимости, такое вооружение вместе с другим использовалось партизанами в различных операциях. Оружие конструкции М.М. Березина могло использоваться бойцами вплоть до середины лета 1944 года, когда Красная Армия при содействии партизанских соединений завершила освобождение Белорусской ССР.
В 1945 году Белорусский штаб партизанского движения внес значительный вклад в создание будущего музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Музею передали большое количество разнообразных экспонатов, в том числе разное партизанское оружие. В числе отправленных в музей образцов был и пистолет-пулемет «Ураган». Следует отметить, что это было единственное достоверно известное изделие такого типа.
Музейный пистолет-пулемет выглядит так, как подобает оружию, использовавшемуся на войне. Он имеет многочисленные мелкие царапины и сколы на всех внешних поверхностях, свидетельствующие об активной эксплуатации. При этом не обошлось без потерь. В определенный момент «Ураган» остался без затвора и возвратно-боевой пружины. Кроме того, во избежание нового боевого применения, было сделано отверстие в патроннике. Впрочем, даже в таком состоянии оружие представляет особую историческую и техническую ценность.
Несмотря на известные ограничения разного рода, советские партизаны находили способы самостоятельного изготовления нового оружия. При этом они использовали свой и чужой опыт, предлагали новые идеи и использовали уже известные наработки. Итогом их работы становились не самые лучшие и совершенные, но все же весьма примечательные образцы оружия. Вместе с другим вооружением они использовались в боях и вносили небольшой, но важный вклад в будущую победу над врагом.
По материалам:
https://historical-weapons.com/
http://battlefield.ru/
http://warmuseum.by/
Скоринко Г.В. Лопарев С.А. Партизанское оружие: каталог коллекции. Мн.: ИД «Звязда», 2014.
На территории оккупированной минской области до середины 1944 года действовало несколько партизанских бригад. В составе бригады «Штурмовая» числился отряд им. Г.К. Жукова, имевший свою собственную оружейную мастерскую. Большую часть времени мастерская занималась ремонтом и восстановлением имеющегося стрелкового оружия серийных моделей, однако с некоторого времени начала осваивать производство совершенно новых систем собственной разработки.
Ориентировочно в 1943-44 годах – точные данные на этот счет, к сожалению, отсутствуют – партизан-конструктор М.М. Березин, используя имеющийся опыт, предложил совершенно новый проект пистолета-пулемета упрощенной конструкции. Можно заметить, что оружейник из партизанского отряда был однофамильцем знаменитого конструктора Михаила Евгеньевича Березина, известного своими крупнокалиберными пулеметами и пушками. Впрочем, насколько известно, двух специалистов объединяли лишь профессия и фамилия.
В отличие от многих других образцов вооружения кустарного производства, пистолет-пулемет Березина получил собственное имя – «Ураган». Конструктор предложил собственную конструкцию автоматического оружия под массовый пистолетный патрон, отличавшуюся простотой изготовления и эксплуатации. К примеру, упрощение конструкции сказалось на спусковом механизме, который обеспечивал лишь стрельбу очередями. Нельзя не отметить, что вследствие этого пистолет-пулемет в бою мог оправдать свое имя.
Разрабатывая свой «Ураган», М.М. Березин принял во внимание основные особенности конструкции существующих пистолетов-пулеметов советского и немецкого производства. В итоге он решил заимствовать некоторые конструкторские решения немецкого изделия MP-38/40, соединив их с наработками по отечественным ППД и ППШ. Разработка оружия была связана с определенными сложностями, поскольку оружейнику приходилось полагаться только на доступные материалы и на не самый развитый набор инструментов.
Несмотря на имеющиеся ограничения, производство «Урагана» не было связано с особыми проблемами. Все детали оружия, за исключением ствола и прицела, партизаны могли изготавливать самостоятельно. Ствол заимствовался у поврежденной винтовки Мосина, а прицел предлагалось снимать с трофейных пистолетов-пулеметов MP-38/40, вышедших из строя.
Изделие «Ураган» внешне должно было напоминать одновременно немецкий серийный пистолет-пулемет MP-38/40 и советский ППС. Кроме того, имелось некоторое сходство с изделием ТМ-44, созданным в одном из других партизанских отрядов. Предлагалось использование прямоугольной ствольной коробки, сверху закрытой подвижной крышкой. Последняя была выполнена заодно с цилиндрическим кожухом ствола. В качестве сырья для ствольной коробки и крышки использовались имевшиеся в наличии водопроводные трубы и листовой металл.
Основная деталь ствольной коробки была выполнена из водопроводной трубы достаточного диаметра. Такая трубка проходила от задней части оружия до переднего кожуха ствола. Спереди в ней закреплялся кожух ствола, сделанный из трубки меньшего диаметра, а также втулка со стволом. В передней части трубчатой коробки имелись окна для подачи патронов (снизу) и выброса гильз (сверху, со сдвигом вправо). На правом борту трубки предусматривалась длинная прорезь, в которой передвигалась рукоятка затвора. Снизу прорезались окна для взаимодействия затвора и спускового механизма. На заднем срезе трубки конструктор расположил несложный замок в виде подпружиненной изогнутой пластины.
Под трубкой находился кожух спускового механизма, отчасти напоминавший детали немецкого пистолета-пулемета. Его выполнили в виде длинного агрегата с изменяющимся сечением. В переднем прямоугольном участке кожуха имелись отверстия для оси, соединявшей его со ствольной коробкой. За осью расположили овальную в плане приемную шахту магазина. Затем сечение кожуха увеличивалось и получало Т-образную форму. На бортах кованого кожуха помещались дополнительные металлические накладки. Задняя часть прямоугольного кожуха получила изогнутый наплыв, похожий на деталь MP-38/40. На нем располагались пистолетная рукоятка и шарнир приклада.
Между собой кожух и коробка соединялись при помощи передней оси и заднего замка. Для неполной разборки следовало открыть замок в задней части оружия, после чего коробка могла повернуться на оси вперед. При этом открывался доступ к затвору, возвратно-боевой пружине и казенной части ствола.
По причине отсутствия необходимых станков и инструментов, М.М. Березин использовал готовый ствол от поврежденной винтовки Мосина. Его укоротили требуемым образом и переделали патронник под пистолетный боеприпас. Ствол закреплялся в передней части ствольной коробки и прикрывался трубчатым кожухом. Последний имел несколько рядов круглых отверстий для подвода воздуха. Спереди на нем находилось основание мушки.
Конструктор-партизан использовал самую простую автоматику на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки помещался цилиндрический затвор достаточной массы. В его передней части находились фиксированный ударник и подпружиненный экстрактор. Управление затвором осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной на правый бок оружия. По известным данным, затвор был выкован из металлической заготовки подходящего размера. В качестве болванки могли использоваться различные металлические изделия, такие как отрезки осей подбитой техники.
За затвором внутри «Урагана» поместили возвратно-боевую пружину собственного производства. Как и в случае с другими кустарными образцами, пружина изготавливалась из доступной проволоки, в том числе снятой с трофейной техники. По очевидным причинам, подобные пружины, в целом выполняя свои функции, имели не самый большой ресурс.
Ограничения по ресурсам и технологиям сказались на конструкции спускового механизма. Это устройство отличалось простотой и обеспечивало только автоматический огонь. Переводчик огня отсутствовал, но при должном опыте стрелок мог делать и одиночные выстрелы. Стрельба велась с открытого затвора и управлялась спусковым крючком традиционной конструкции. По неким причинам оружие не оснащалось предохранителем. Пользователь должен был самостоятельно следить за безопасностью и принимать меры, направленные на предотвращение случайного выстрела.
Пистолет-пулемет Березина должен был использовать оригинальные отъемные коробчатые магазины большой емкости. Такие изделия предлагалось выковывать из доступного листового железа и оснащать доступными пружинами. Магазин под патроны 7,62х25 мм ТТ помещался в шахту под ствольной коробкой и фиксировался на своем месте необычной защелкой. Вместо качающейся подпружиненной детали, установленной непосредственно в приемнике, конструктор использовал внутреннюю защелку, расположенную над шахтой. Она управлялась при помощи характерного длинного рычага на правой стороне оружия.
М.М. Березин использовал не самые сложные прицельные приспособления. На кожухе ствола вблизи дула помещалось крупное основание с нерегулируемой мушкой и кольцевой защитой. На центре ствольной коробки предлагалось устанавливать открытый прицел, снятый с трофейного пистолета-пулемета MP-38/40. Такое устройство имело прямоугольную пластинку-основание, на которой помещался неподвижный целик для стрельбы на 100 м. За последним имелся качающийся целик, рассчитанный для огня на 200 м. Очевидно, что прицел от оружия под иной патрон не мог обеспечить выдающуюся точность, но и полученные показатели оказывались достаточными.
По эргономике пистолет-пулемет Березина был похож на немецкое оружие. Управление огнем осуществлялось при помощи пистолетной рукоятки с деревянными накладками. Второй рукой стрелок мог поддерживать оружие за нижний кожух или за магазин.
Конструкцию приклада оружейник-партизан заимствовал у немецкого оружия. На задней части изделия помещался простейший шарнир для складного металлического приклада. Собственно приклад состоял из двух продольных элементов и овального плечевого упора, вращающегося на своих креплениях. Приклад складывался поворотом вниз и вперед. По всей видимости, одни пистолеты-пулеметы «Ураган» могли получать специально изготовленные приклады, тогда как другие комплектовались готовыми устройствами, снятыми с трофейного оружия.
Для переноски «Урагана» предлагалось использовать имевшийся в наличии ремень. Он закреплялся на двух антабках, находившихся на левой стороне оружия. Одно кольцо поместили на кожухе ствола, второе – вблизи шарнира приклада.
Для защиты от внешних воздействий оружейники отряда им. Жукова покрыли все основные детали пистолета-пулемета оксидной пленкой. Вероятно, процедура воронения осуществлялась с применением самых простых средств – огня, репчатого лука или березового дегтя. Нагретая металлическая деталь обрабатывалась доступным «материалом» и приобретала характерный черный оттенок.
В разложенном виде пистолет-пулемет Березина имел длину 890 мм, при сложенном прикладе – 675 мм. Ширина с учетом рукоятки затвора достигала 60 мм, высота – порядка 150 мм. Оружие предлагалось делать из доступных материалов, не всегда соответствующих предъявленным требованиям. Из-за этого по массе оно могло превосходить похожие образцы серийного производства. Точные огневые характеристики «Урагана» неизвестны. По разным оценкам, скорострельность достигала 500-600 выстрелов в минуту, эффективная дальность огня – не более 150-200 м.
Согласно известным данным, в 1943-44 году оружейник партизанского отряда им. Г.К. Жукова изготовил, как минимум, один оригинальный пистолет-пулемет. В дальнейшем могли появиться новые образцы типа «Ураган», но достоверные сведения об их существовании и объемах выпуска – если он имел место – отсутствуют. Вполне возможно, что производственные возможности мастерской позволили собрать несколько единиц нового оружия и с его помощью немного усилить одно из стрелковых подразделений.
Как и в случае с рядом других образцов партизанского оружия, отсутствуют точные сведения о боевом применении «Урагана» или «Ураганов». По всей видимости, такое вооружение вместе с другим использовалось партизанами в различных операциях. Оружие конструкции М.М. Березина могло использоваться бойцами вплоть до середины лета 1944 года, когда Красная Армия при содействии партизанских соединений завершила освобождение Белорусской ССР.
В 1945 году Белорусский штаб партизанского движения внес значительный вклад в создание будущего музея истории Великой Отечественной войны в Минске. Музею передали большое количество разнообразных экспонатов, в том числе разное партизанское оружие. В числе отправленных в музей образцов был и пистолет-пулемет «Ураган». Следует отметить, что это было единственное достоверно известное изделие такого типа.
Музейный пистолет-пулемет выглядит так, как подобает оружию, использовавшемуся на войне. Он имеет многочисленные мелкие царапины и сколы на всех внешних поверхностях, свидетельствующие об активной эксплуатации. При этом не обошлось без потерь. В определенный момент «Ураган» остался без затвора и возвратно-боевой пружины. Кроме того, во избежание нового боевого применения, было сделано отверстие в патроннике. Впрочем, даже в таком состоянии оружие представляет особую историческую и техническую ценность.
Несмотря на известные ограничения разного рода, советские партизаны находили способы самостоятельного изготовления нового оружия. При этом они использовали свой и чужой опыт, предлагали новые идеи и использовали уже известные наработки. Итогом их работы становились не самые лучшие и совершенные, но все же весьма примечательные образцы оружия. Вместе с другим вооружением они использовались в боях и вносили небольшой, но важный вклад в будущую победу над врагом.
По материалам:
https://historical-weapons.com/
http://battlefield.ru/
http://warmuseum.by/
Скоринко Г.В. Лопарев С.А. Партизанское оружие: каталог коллекции. Мн.: ИД «Звязда», 2014.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "Партизанское оружие: каталог коллекции"
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