Западная коалиция заявила о продолжении операции в Сирии
Силы западной коалиции продолжают боевые действия в Сирии против группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение объединенного штаба.
Согласно релизу, за неделю коалиция уничтожила сотни террористов, нанесла несколько авиаударов по их объектам, расположенным в долине среднего течения Евфрата.
Сообщается, что в ходе бомбардировок уничтожены «плацдармы боевиков и объекты снабжения». Также были атакованы несколько финансовых центров ИГ.
По данным штаба, союзники продолжают наступление на последний опорный пункт террористов в регионе, подавляя вражеские позиции.
Ранее была опубликована информация о том, что поддерживаемые Соединенными Штатами «Сирийские демократические силы» вошли в город Хаджин – последний оплот исламистов в САР.
В релизе также приводятся слова замкомандующего объединенными силами Кристофера Гика, который заявил:
Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГ в Сирии, отметив, что у американцев больше нет причин задерживаться в этой стране. Позже в Вашингтоне пояснили, что вывод войск США не означает прекращение существования западной коалиции.
По данным американских СМИ вывод войск из САР займет от 60 до 100 дней.
Согласно релизу, за неделю коалиция уничтожила сотни террористов, нанесла несколько авиаударов по их объектам, расположенным в долине среднего течения Евфрата.
Сообщается, что в ходе бомбардировок уничтожены «плацдармы боевиков и объекты снабжения». Также были атакованы несколько финансовых центров ИГ.
По данным штаба, союзники продолжают наступление на последний опорный пункт террористов в регионе, подавляя вражеские позиции.
Ранее была опубликована информация о том, что поддерживаемые Соединенными Штатами «Сирийские демократические силы» вошли в город Хаджин – последний оплот исламистов в САР.
В релизе также приводятся слова замкомандующего объединенными силами Кристофера Гика, который заявил:
Группировка ИГ представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в данном регионе, поэтому наша миссия остается неизменной – нанесение полного поражения террористам.
Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГ в Сирии, отметив, что у американцев больше нет причин задерживаться в этой стране. Позже в Вашингтоне пояснили, что вывод войск США не означает прекращение существования западной коалиции.
По данным американских СМИ вывод войск из САР займет от 60 до 100 дней.
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