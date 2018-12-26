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Западная коалиция заявила о продолжении операции в Сирии

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Силы западной коалиции продолжают боевые действия в Сирии против группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение объединенного штаба.




Согласно релизу, за неделю коалиция уничтожила сотни террористов, нанесла несколько авиаударов по их объектам, расположенным в долине среднего течения Евфрата.

Сообщается, что в ходе бомбардировок уничтожены «плацдармы боевиков и объекты снабжения». Также были атакованы несколько финансовых центров ИГ.

По данным штаба, союзники продолжают наступление на последний опорный пункт террористов в регионе, подавляя вражеские позиции.

Ранее была опубликована информация о том, что поддерживаемые Соединенными Штатами «Сирийские демократические силы» вошли в город Хаджин – последний оплот исламистов в САР.

В релизе также приводятся слова замкомандующего объединенными силами Кристофера Гика, который заявил:

Группировка ИГ представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в данном регионе, поэтому наша миссия остается неизменной – нанесение полного поражения террористам.


Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГ в Сирии, отметив, что у американцев больше нет причин задерживаться в этой стране. Позже в Вашингтоне пояснили, что вывод войск США не означает прекращение существования западной коалиции.

По данным американских СМИ вывод войск из САР займет от 60 до 100 дней.
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