В Израиле: Удар осуществлялся после приземления в Дамаске борта из Ирана

Вероятно, на борту этого самолёта с территории Ирана было доставлено военное оборудование и вооружение.

Публикуются новые подробности нанесения самолётами ВВС ЦАХАЛ удара по району аэропорта Дамаска. Напомним, что израильская авиация в ночное время осуществила атаку сирийской территории, при этом официальный представитель израильского военного ведомства от комментариев по поводу этой операции привычно отказался.Ранее в СМИ Израиля было заявлено, что удары наносились по объектам «Хизбаллы» и Ирана. В Сирии утверждают, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО САА, цели достигли авиабомбы GBU-39, которые выпускались самолётами F-16 из воздушного пространства Ливана. В результате атаки ранения получили трое военнослужащих ВС Сирии.Между тем, пресс-служба ЦАХАЛ публикует заявление официального представителя о том, что 25 декабря с сирийской территории по территории Израиля были выпущены несколько ракет. Для их перехвата пришлось задействовать противоракетные системы.СМИ: "Системы ПРО отработали из района Хадеры".В израильской прессе появился материал, в котором утверждается, что лётчики ВВС ЦАХАЛ получили приказ на выполнение операции после того, как в аэропорту Дамаска осуществил приземление борт из Ирана. Параллельно сообщается, что речь идёт о самолёте «Боинг-747» иранской гражданской авиакомпании «Fars Air Qeshm».Обращает на себя внимание формулировка:Что-то напоминающее британское «с большой долей вероятности».Тем временем, в издании Newsweek заявлено, что «из беседы с израильскими лётчиками» стало известно о ликвидации в результате авиаудара высокопоставленных представителей «Хизбаллы».Такого рода заявления уже становится традицией: если Израиль наносит удары по Газе, то все подвергшиеся бомбардировкам объекты объявляются «объектами ХАМАС», а объекты, по которым Израиль наносит удары в Сирии, причисляют исключительно к «Хизбалле» или КСИР. Удобная риторика…