Лех Валенса объяснил снос советских памятников "польским менталитетом"
Бывший польский президент Лех Валенса, стоявший во главе Польши в 1990-1995 годах, объяснил снос памятников советским воинам-освободителям "польским менталитетом". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Валенсы, советские солдаты, освобождавшие Польшу от немецко-фашистских захватчиков и погибшие при этом, не заслуживают, чтобы установленные им в Польше памятники сносили. А то, что их сносят, виноваты не солдаты, а польский менталитет. По мнению бывшего польского президента, все дело в том, что после Второй мировой войны Польша была порабощена Советским Союзом, попав из неволи нацистской в неволю советскую. Польша не была свободной и не управляла собой, добавил он, поэтому Польша и борется с памятниками, оставшимися от периода "советской оккупации".
Хотя Польша больше воевала с немцами, а не с русскими, в настоящее время отношения с Германией у Польши лучше, чем с Россией. Это объясняется тем, что в Берлине признали все свои ошибки и расплатились за них, а Москва "не собирается исповедоваться перед польским народом".
Напомним, что в июне 2017 года сейм Польши принял закон о декоммунизации, согласно которому предусматривается демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички.Под снос не попадают памятники, расположенные на кладбищах и вне общественных мест. Ранее было подсчитано, что под действие закона попали около 500 памятников советским воинам-освободителям.
По словам Валенсы, советские солдаты, освобождавшие Польшу от немецко-фашистских захватчиков и погибшие при этом, не заслуживают, чтобы установленные им в Польше памятники сносили. А то, что их сносят, виноваты не солдаты, а польский менталитет. По мнению бывшего польского президента, все дело в том, что после Второй мировой войны Польша была порабощена Советским Союзом, попав из неволи нацистской в неволю советскую. Польша не была свободной и не управляла собой, добавил он, поэтому Польша и борется с памятниками, оставшимися от периода "советской оккупации".
Хотя Польша больше воевала с немцами, а не с русскими, в настоящее время отношения с Германией у Польши лучше, чем с Россией. Это объясняется тем, что в Берлине признали все свои ошибки и расплатились за них, а Москва "не собирается исповедоваться перед польским народом".
Напомним, что в июне 2017 года сейм Польши принял закон о декоммунизации, согласно которому предусматривается демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички.Под снос не попадают памятники, расположенные на кладбищах и вне общественных мест. Ранее было подсчитано, что под действие закона попали около 500 памятников советским воинам-освободителям.
- Использованы фотографии:
- http://stringer-news.com/
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