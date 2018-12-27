Д-400: кто ты и зачем?
Идет, идет среди сетевых «экспертов» обсуждение просочившейся информации о том, что вроде бы ОКБ-9 АО «Завод №9», что в Екатеринбурге, полным ходом ведет работы над новой буксируемой 152-мм гаубицей-пушкой на основе системы 2А88, в свою очередь, устанавливаемой в САО 2С35 «Коалиция-СВ».
«Коалиция», скажем прямо, это почти как «Армата», только САУ. Да, новейшая, не имеющая, не привлекавшаяся и так далее. Суть примерно та же самая, ведь все, чем пока мы можем похвастаться, – это 12 выпущенных единиц для парада на Красной площади.
Правда, 11 марта 2016 года начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов от лица Западного военного округа сообщил, что до конца 2016 года в ЗВО поступит на вооружение первая партия САУ 2С35 «Коалиция-СВ», но на то пресс-службы и существуют, чтобы рассказывать нам в красках, что будет потом.
Конечно, ничего в ЗВО не поступило, и вот неожиданно начинаются разговоры о буксируемом варианте.
Вообще, изначально буксируемый вариант даже не предполагался. Только самоходное шасси, не важно, гусеничное или колесное. Гусеничный вариант нравился всем больше, ибо проходимость, мобильность, независимость, скорость.
А вот для чего вдруг понадобился буксируемый вариант, даже представить сложно.
Понятно сразу (и это настораживает), что буксируемый вариант дешевле. Причем дешевле значительно.
Что у нас стоит в особенностях «Коалиции», что кардинально отличает ее от «Мсты»? Правильно, дальность стрельбы и скорострельность. Достаточно посмотреть в описание, там глаза будет рябить от громких рассказов на тему того, сколько научных разработок и технических новшеств было применено для того, чтобы «Коалиция» стреляла на 70 километров 16 раз в минуту.
Новые сплавы для ствола. Система спиртового орошения для охлаждения ствола. Модульные картузные заряды с новыми порохами. Новая система воспламенения. Да там полно этого, «не имеющего…»
И все эти новшества для буксируемого орудия НЕ НУЖНЫ!
Понятно без спецподготовки, что ручным заряжанием столь высокую скорострельность, как у системы с автоматическим заряжанием, не обеспечить. Значит, все эти новшества, которые, наверное, стоят немало, долой.
Но возникает вопрос: а зачем оно, такое чудо-орудие? Да, буксируемая гаубица-пушка с дальностью стрельбы пусть не на 70, а на 60 км, но что это в день сегодняшний?
При современном уровне развития средств разведки и целеуказания позиция артиллерии вычисляется уже при первом залпе. После чего на нее обрушивается ответный удар. Так как буксируемая гаубица не в состоянии оперативно сменить место, привет! Причем привет смертельный и нехороший.
Не спец в артиллерии, но что-то подсказывает, что в недалеком будущем буксируемая артиллерия — это или оружие против папуасов, или, простите, потенциальные смертники.
Но для войны в странах четвертого мира такие новоизобретения и не нужны. В той же Сирии, Ираке, Йемене с успехом применяются пушки и гаубицы еще времен Второй мировой войны. И ничего, нормально так все у них получается.
Но если серьезно, сегодня буксируемая артиллерия – некий атавизм полувековой давности. И вполне справедливо все буксируемые системы во всех нормальных армиях замещаются более мобильными и защищенными самоходными.
Но не стоит поднимать шум и крик заранее. Вполне возможно, что все телодвижения, которые происходили, — не что иное, как просто экспериментальные работы по теме «а можно ли». Ведь для такой системы, как 2А88, в буксируемом варианте нет даже ниши в структуре современной артиллерии.
Надеюсь, что наиболее вероятным будет тот расклад, при котором эта экспериментальная разработка так и останется экспериментальной. Время буксируемых ствольных систем на современных ТВД истекло окончательно и бесповоротно, и пусть будет так.
Другой вопрос, если вдруг выяснится, что мы и «Коалицию» не потянем, как не потянули Су-57 и «Армату», тогда, конечно, дело будет дрянное и печальное. Потому что буксируемой пушкой современную механизированную самоходную артустановку не заменить.
«Коалиция», скажем прямо, это почти как «Армата», только САУ. Да, новейшая, не имеющая, не привлекавшаяся и так далее. Суть примерно та же самая, ведь все, чем пока мы можем похвастаться, – это 12 выпущенных единиц для парада на Красной площади.
Правда, 11 марта 2016 года начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов от лица Западного военного округа сообщил, что до конца 2016 года в ЗВО поступит на вооружение первая партия САУ 2С35 «Коалиция-СВ», но на то пресс-службы и существуют, чтобы рассказывать нам в красках, что будет потом.
Конечно, ничего в ЗВО не поступило, и вот неожиданно начинаются разговоры о буксируемом варианте.
Вообще, изначально буксируемый вариант даже не предполагался. Только самоходное шасси, не важно, гусеничное или колесное. Гусеничный вариант нравился всем больше, ибо проходимость, мобильность, независимость, скорость.
А вот для чего вдруг понадобился буксируемый вариант, даже представить сложно.
Понятно сразу (и это настораживает), что буксируемый вариант дешевле. Причем дешевле значительно.
Что у нас стоит в особенностях «Коалиции», что кардинально отличает ее от «Мсты»? Правильно, дальность стрельбы и скорострельность. Достаточно посмотреть в описание, там глаза будет рябить от громких рассказов на тему того, сколько научных разработок и технических новшеств было применено для того, чтобы «Коалиция» стреляла на 70 километров 16 раз в минуту.
Новые сплавы для ствола. Система спиртового орошения для охлаждения ствола. Модульные картузные заряды с новыми порохами. Новая система воспламенения. Да там полно этого, «не имеющего…»
И все эти новшества для буксируемого орудия НЕ НУЖНЫ!
Понятно без спецподготовки, что ручным заряжанием столь высокую скорострельность, как у системы с автоматическим заряжанием, не обеспечить. Значит, все эти новшества, которые, наверное, стоят немало, долой.
Но возникает вопрос: а зачем оно, такое чудо-орудие? Да, буксируемая гаубица-пушка с дальностью стрельбы пусть не на 70, а на 60 км, но что это в день сегодняшний?
При современном уровне развития средств разведки и целеуказания позиция артиллерии вычисляется уже при первом залпе. После чего на нее обрушивается ответный удар. Так как буксируемая гаубица не в состоянии оперативно сменить место, привет! Причем привет смертельный и нехороший.
Не спец в артиллерии, но что-то подсказывает, что в недалеком будущем буксируемая артиллерия — это или оружие против папуасов, или, простите, потенциальные смертники.
Но для войны в странах четвертого мира такие новоизобретения и не нужны. В той же Сирии, Ираке, Йемене с успехом применяются пушки и гаубицы еще времен Второй мировой войны. И ничего, нормально так все у них получается.
Но если серьезно, сегодня буксируемая артиллерия – некий атавизм полувековой давности. И вполне справедливо все буксируемые системы во всех нормальных армиях замещаются более мобильными и защищенными самоходными.
Но не стоит поднимать шум и крик заранее. Вполне возможно, что все телодвижения, которые происходили, — не что иное, как просто экспериментальные работы по теме «а можно ли». Ведь для такой системы, как 2А88, в буксируемом варианте нет даже ниши в структуре современной артиллерии.
Надеюсь, что наиболее вероятным будет тот расклад, при котором эта экспериментальная разработка так и останется экспериментальной. Время буксируемых ствольных систем на современных ТВД истекло окончательно и бесповоротно, и пусть будет так.
Другой вопрос, если вдруг выяснится, что мы и «Коалицию» не потянем, как не потянули Су-57 и «Армату», тогда, конечно, дело будет дрянное и печальное. Потому что буксируемой пушкой современную механизированную самоходную артустановку не заменить.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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