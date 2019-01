Самоходная артиллерийская установка XM104 (США)

Один из макетных образцов XM104. Фото Ftr.wot-news.com



Один из прототипов в полной конфигурации. Фото "Sheridan. A history of the American Light Tank Volume 2"



Он же, вид сверху. Фото "Sheridan. A history of the American Light Tank Volume 2"



Опытная самоходка в движении. Фото US Army



Машина в боевом положении. Фото Ftr.wot-news.com



XM104 готова к ведению огня. Фото "Sheridan. A history of the American Light Tank Volume 2"



Опытная САУ XM104 в музее. Фото US Army / army.mil



Музейный образец, вид спереди. Фото The Carouselambra Kid / flickr.com



Вид с другого ракурса. Фото The Carouselambra Kid / flickr.com



Левый борт. Фото The Carouselambra Kid / flickr.com

По материалам:

http://ftr.wot-news.com/

https://army.mil/

http://dtic.mil/

http://sill-www.army.mil/

Hunnicutt, R.P. Sheridan. A history of the American Light Tank Volume 2. Navato, CA: Presidio Press, 1995.

Chateau L.A. Lightweight 105-mm Howitzer // Artillery Trends, August 1961.

Gerard P. Report on engineer design test of howitzer, light, self-propelled, 105-mm, XM104. Aberdeen Proving Ground, Maryland. May 1963.

Боевая эффективность и живучесть самоходной артиллерийской установки прямо зависит от ее подвижности и мобильности. Заметный прирост эффективности можно получить, обеспечив переброску техники по воздуху с посадочным или парашютным десантированием. Подобные вопросы активно прорабатывались в прошлом, но отсутствие самолетов и вертолетов с высокой грузоподъемностью накладывало известные ограничения. С учетом потребностей армии и ограничений военно-транспортной авиации в США был разработан проект легкой САУ под названием XM104.К середине пятидесятых годов вооруженные силы США успели освоить вертолеты и понять их высокий потенциал. Вертолетные десанты показали себя с самой лучшей стороны, однако существующая авиационная техника позволяла перебрасывать только личный состав и легкое вооружение. Танки и САУ, необходимые десанту, не укладывались в ограничения военно-транспортной авиации. В связи с этим была запущена программа создания перспективных авиатранспортабельных артиллерийских установок.Проработка нового вопроса стартовала в 1955 году и осуществлялась специалистами организации US Army Ordnance Tank Automotive Command (OTAC). Им предстояло определить оптимальный технический облик самоходной артиллерийской установки с минимальными габаритами и массой, соответствующими ограничениям авиации, но способной нести орудие калибром 105 мм. Планировалось создать гаубичную самоходку, способную вести огонь с закрытых позиций, и это оказало серьезное влияние на итоги программы.Перспективный проект авиатранспортабельной и десантируемой САУ получил рабочее обозначение XM104. Номер для проекта выбирали «по порядку». Дело в том, что на этой самоходке планировалось использовать орудие XM103 – доработанный вариант существующего опытного буксируемого XM102. Таким образом, названия разных модификаций гаубицы и САУ под нее указывали на определенную связь нескольких проектов в сфере артиллерии.Первые теоретические и практические работы по проекту XM104 заняли несколько лет. К началу шестидесятых годов началось техническое проектирование. При этом проект реализовывался в два этапа. В рамках первого планировалось разработать, построить и испытать упрощенный макетный образец самоходки. По результатам его проверок следовало доработать исходный проект и построить улучшенные машины. После второго этапа машина XM104 имела все шансы поступить на вооружение.В 1960-61 годах Ordnance Tank Automotive Command и Детройтский арсенал построили два макетных образца с общим названием Test Rig и разными номерами. Они представляли собой облегченные гусеничные шасси с полным набором агрегатов силовой установки и ходовой части. Корпуса упростили и построили из конструкционной стали. Вместо полноценной орудийной установки использовался массогабаритный макет, имитирующий изделие XM103. Кроме того, на макетных образцах отсутствовали некоторые другие агрегаты. К примеру, они не получили полный набор мест экипажа, полноценную боеукладку и т.д.К моменту строительства макетных образцов в OTAC определились с основными особенностями облика будущей САУ. Машина XM104 должна была иметь длину не более 4-4,5 м и боевую массу порядка 6400 фунтов (2900 кг). Она должна была развивать скорость около 35 миль в час (около 56 км/ч) и преодолевать различные препятствия; водные преграды следовало пересекать вплавь. Благодаря малым габаритам и весу XM104 можно было бы перевозить на современных и перспективных военно-транспортных самолетах и вертолетах разных типов. Предусматривалось посадочное и парашютное десантирование.Макетные образцы №1 и №2 прошли испытания и показали реальные возможности нового шасси. С учетом опыта их испытаний инженеры OTAC доработали исходный проект, и вскоре по нему построили полноценный опытный образец с требуемой комплектацией. Эта машина самым серьезным образом отличалась от макетных изделий, как с точки зрения внешнего вида, так и по своему оснащению.В проекте XM104 во главу угла ставилось сокращение массы и габаритов. Для достижения желаемого уменьшения веса конструкции пришлось отказаться от какой-либо защиты. Экипажу предлагалось находиться на открытой площадке корпуса, не имея никакой защиты. Впрочем, отсутствие бронирования не считалось критическим недостатком. Самоходке предстояло работать на закрытых позициях на безопасном удалении от переднего края, что сокращало риски обстрела и уменьшало необходимость брони.Для САУ разработали оригинальный корпус из конструкционной стали, отличавшийся плотной компоновкой. Корпус конструктивно разделялся на два объема. Нижняя «ванна» предназначалась для установки силового агрегата. Она имела изогнутый лобовой лист и вертикальные борта. В центре этой части корпуса находился двигатель, в передней части – трансмиссия. Сверху на ванне помещался короб, образовывавший некое подобие обитаемого отсека. Он отличался немного большей длиной и увеличенной шириной. За счет последней образовывались надгусеничные полки, дававшие дополнительный объем для монтажа различных устройств.Основой силовой установки стал бензиновый двигатель Ford M151, заимствованный у автомобиля MUTT. Двигатель мощностью 66 л.с. через сухое сцепление соединялся с коробкой передач Model 540, обеспечивавшей четыре скорости переднего хода и одну заднего. Передние ведущие колеса получали крутящий момент от передачи типа Model GS-100-3.На каждом борту корпуса на торсионной подвеске устанавливалось по четыре опорных катка. Задняя пара катков выполняла функции направляющих колес, лежащих на грунте. Ведущее колесо малого диаметра находилось в носовой части борта и было поднято над грунтом. Вся верхняя часть ходовой и гусеницы прикрывалась небольшими металлическими щитками и сплошными длинными резиновыми экранами. Каждая гусеница включала 72 трака шириной 14 дюймов (355 мм).Согласно расчетам, подвеска САУ не могла выдержать отдачу 105-мм гаубицы. В связи с этим машину оснастили опускаемым сошником. Собственно сошник устанавливался на качающихся продольных балках. Сверху на балках и сошнике предусмотрели площадку, упрощавшую доступ к казеннику гаубицы.Для САУ XM104 предлагалась 105-мм гаубица XM103. В кормовой части шасси имелся усиленный участок с посадочным местом для верхнего станка орудия. Орудийная установка была разработана с использованием существующих идей и решений. Непосредственно на корпусе имелось вращающееся устройство, на котором поместили качающуюся часть со стволом. Конструкция установки обеспечивала горизонтальную наводку в секторе шириной 45°. Вертикальное наведение – от -5° до +75°.Гаубица XM103 была создана Рок-Айлендским арсеналом на базе существующего буксируемого орудия XM102. Предлагалось нарезное 105-мм орудие с вертикальным клиновым затвором. Разные прототипы гаубицы испытывались с дульным тормозом и без него. В конструкции гидропневматических противооткатных устройств использовались некоторые новые решения и компоненты, впоследствии получившие широкое распространение. XM103 могла использовать все стандартные снаряды калибра 105 мм и показывала огневые характеристики на уровне других вооружений своего класса. В то же время, она была заметно легче своих аналогов.В кормовой части САУ XM104 удалось разместить компактную укладку на 10 унитарных выстрелов. Любопытно, что максимальная скорострельность орудия при работе натренированного расчета должна была достигать 10 выстрелов в минуту. Таким образом, весь возимый боекомплект мог расходоваться в минимальное время, после чего самоходка нуждалась в помощи подвозчика снарядов.Какое-либо дополнительное вооружение не предусматривалось. Одной из причин этого стало отсутствие закрытого корпуса, пригодного для монтажа пулеметной установки. Место для установки открытой турели тоже найти не удалось. В результате в качестве средства самообороны экипажу предстояло использовать личное оружие Экипаж новой самоходки состоял из четырех человек. При движении они должны были располагаться на собственных сидениях у бортов корпуса. Спереди слева находился водитель; перед его местом располагались приборная доска, штурвал и рычаги управления. Справа от орудия находилось второе сидение. Еще два места для экипажа помещались непосредственно за передними; на них предлагалось ездить спиной вперед. По бокам от сидений предусматривались невысокие щитки, предотвращавшие падение за борт.Боковые щитки и четыре сидения попарно (по два у каждого борта) устанавливались на откидных панелях. В походном положении эти панели лежали на крыше корпуса и позволяли экипажу занять свои места. При переводе самоходки в боевое положение панели откидывались вбок на 180°. За счет этого сидения удалялись за пределы сектора наведения орудия, а по бокам корпуса образовывались дополнительные площадки.САУ XM104 получилась весьма компактной и легкой. Длина машины с учетом орудия и сошника не превышала 4,1 м. Ширина – 1,75 м, высота в походном положении – 1,75 м. Боевая масса определялась на уровне 8600 фунтов (3,9 т). В конфигурации для перевозки по воздуху – без горючего, боекомплекта и экипажа, но с некоторыми другими устройствами – масса сокращалась до 7200 фунтов (3270 кг). Ходовые характеристики соответствовали расчетным. Машина могла двигаться по суше со скоростью до 35 миль в час и переплывать водные преграды.По известным данным, первый полноценный опытный образец самоходки XM104 с полным комплектом агрегатов был построен и вышел на испытания в 1962 году. Затем были построены еще пять машин с теми или иными отличиями. Благодаря этому с начала 1963 года на Абердинском полигоне одновременно испытывалось шесть опытных машин. Таким образом, OTAC получило возможность оценить разные варианты техники и выбрать наиболее удачный. Прежде всего, отличия затрагивали орудийную установку и конструкцию гаубицы.Испытания шести опытных XM104 продолжались до 1965 года и завершились с неоднозначными результатами. Прежде всего, были получены желаемые возможности в контексте стратегической мобильности. Представленные машины соответствовали ограничениям военно-транспортной авиации; их можно было без каких-либо затруднений перевозить существующими и перспективными самолетами и вертолетами. В дальнейшем следовало разработать парашютную систему для десантирования такой техники. Таким образом, основная задача проекта была успешно решена.Однако возможность перевозки по воздуху и десантирования имела недопустимо высокую цену. Машина имела целый ряд минусов, прямо связанных с уменьшением ее габаритов и массы. С некоторыми проблемами нельзя было смириться, поскольку они прямо влияли на боевые качества и живучесть на поле боя. Как следствие, они не позволяли эффективно использовать предлагаемую технику в условиях реального конфликта.В первую очередь, поводом для критики стало отсутствие какой-либо защиты экипажа и собственных агрегатов машины. Облегченный корпус пришлось строить из относительно тонкой конструкционной стали, из-за чего он не мог выдержать обстрел. Экипаж размещался на открытой верхней площадке и фактически прикрывался только бортовыми щитками ограниченной площади. Мало того, их замена на броневые детали вряд ли существенно повысила бы уровень защиты. Открытая установка орудия без щитового прикрытия так же не повышала живучесть САУ. Ко всему этому, машину в предложенной конфигурации нельзя было оснастить даже тентом, прикрывающим людей от солнца и дождя. Чехол полагался только гаубице.Компактное шасси с относительно тяжелой 105-мм гаубицей имело неудачную балансировку. Машина имела высокий центр тяжести, обусловленный орудийной установкой. Это вряд ли могло ухудшить продольную устойчивость, но ухудшало поперечную. Крен более 20-25° мог привести к опрокидыванию боевой машины. Отсутствие закрытой кабины при этом могло привести, как минимум, к травмам среди экипажа.Таким образом, перспективная самоходная артиллерийская установка XM104 соответствовала ряду требований и могла показывать требуемые боевые качества. Однако ряд характерных особенностей этой машины приводил к неоправданным рискам для экипажа. В предложенном виде самоходка не представляла интереса для армии. Командование сухопутных войск не пожелало содействовать продолжению работ, и US Army Ordnance Tank Automotive Command закрыло проект по причине отсутствием перспектив.Почти все построенные опытные САУ, включая пару первых машин Test Rig, были разобраны за ненадобностью. Была сохранена лишь одна машина с бортовым номером 12T431. Теперь она находится в музее бронетехники базы Форт-Силл (шт. Оклахома) и демонстрируется рядом с другими уникальными образцами своей эпохи.В основе проекта САУ XM104 лежало требование о сокращении массы и габаритов боевой машины в соответствии с ограничениями военно-транспортной авиации. Эта задача была успешно решена, но готовый образец оказался не совсем удачным. Для получения одних возможностей и качеств пришлось пожертвовать другими. Получившийся образец имел неудачное соотношение положительных и отрицательных качеств, из-за чего не вышел из стадии испытаний.